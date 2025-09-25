“ลูกหมี รัศมี” สืบทรัพย์ลูกหนี้ ไม่มีเหลือแม้แต่บ้าน! มีคนยึดทรัพย์ไปก่อน โอดแล้วจะได้เงินคืนยังไง?

ทำโลกออนไลน์หูผึ่งอีกรอบ หลังจากที่นางแบบชื่อดัง “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” ได้โพสต์คลิปลงโซเชียลตัวเอง พูดลอยๆ ถึงลูกหนี้รายหนึ่ง ซึ่งไปสืบทรัพย์มาแล้ว ปรากฏว่าตอนนี้เจ้าตัวไม่มีอะไรให้ยึดเลย
“ไปแอบสืบทรัพย์มาแล้วนะคะ ไม่มีทรัพย์ให้ยึดเลยค่ะ บ้านก็ไม่มี ที่ดินก็ไม่มีค่ะ แล้วที่สำคัญนะคะ เราช้าไปค่ะ อาทิตย์ที่แล้วมีคนไปยึดทรัพย์เขาไปแล้วค่ะ ตอนนี้ก็คือไม่เหลืออะไรเลย แล้วลูกหมีจะได้เงินคืนยังไงเนี่ย”
พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ขอเตือนภัยสังคม ระวังการลงทุนและการให้คนยืมเงิน มิจฉาชีพมีทุกรูปแบบ อย่าเดานะว่าใครคนๆ นี้เป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนดัง จุดจบชีวิตคือไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่รอยยิ้มปลอมๆ” ท่ามกลางกำลังใจจากโซเชียลเป็นจำนวนมาก