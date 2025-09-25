xs
“ลูกหมี รัศมี” สืบทรัพย์ลูกหนี้ ไม่มีเหลือแม้แต่บ้าน! มีคนยึดทรัพย์ไปก่อน โอดแล้วจะได้เงินคืนยังไง?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ทำโลกออนไลน์หูผึ่งอีกรอบ หลังจากที่นางแบบชื่อดัง “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” ได้โพสต์คลิปลงโซเชียลตัวเอง พูดลอยๆ ถึงลูกหนี้รายหนึ่ง ซึ่งไปสืบทรัพย์มาแล้ว ปรากฏว่าตอนนี้เจ้าตัวไม่มีอะไรให้ยึดเลย

“ไปแอบสืบทรัพย์มาแล้วนะคะ ไม่มีทรัพย์ให้ยึดเลยค่ะ บ้านก็ไม่มี ที่ดินก็ไม่มีค่ะ แล้วที่สำคัญนะคะ เราช้าไปค่ะ อาทิตย์ที่แล้วมีคนไปยึดทรัพย์เขาไปแล้วค่ะ ตอนนี้ก็คือไม่เหลืออะไรเลย แล้วลูกหมีจะได้เงินคืนยังไงเนี่ย”

พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ขอเตือนภัยสังคม ระวังการลงทุนและการให้คนยืมเงิน มิจฉาชีพมีทุกรูปแบบ อย่าเดานะว่าใครคนๆ นี้เป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนดัง จุดจบชีวิตคือไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่รอยยิ้มปลอมๆ” ท่ามกลางกำลังใจจากโซเชียลเป็นจำนวนมาก






