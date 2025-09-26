เปิดตัวรักครั้งใหม่ของ “เจนี่” หล่อ เก่ง รวยหมื่นล้าน!!

ช่วงนี้โพสต์คำว่า “รัก” บ่อยจนหลายคนสงสัยว่าตอนนี้นางเอกดัง “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” กำลังมีความรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่า?
ไล่ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษอวยพรวันเกิดตนเองก่อนปิดท้ายด้วยประโยคปริศนาว่า "Thank you for everything, for being the answer life whispered into my heart. I love you!! Xx" (ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นคำตอบที่ชีวิตกระซิบอยู่ในใจ ฉันรักเธอ!!Xx)
14 ก.ย. เธอโพสต์คลิปบรรยายความรู้สึกวันเกิดตนเองอีกครั้งพร้อมบรรยากาศเดินทางไปต่างประเทศซึ่งดูยังไงก็เหมือนจะมีใครสักคนอยู่ด้วยกับเพลงที่มีเนื้อหาความหมายดีๆ ว่า I wish someone to love me. Someone like you, Someone like you (ฉันหวังว่าจะมีใครสักคนที่รักฉัน คนอย่างคุณ คนอย่างคุณ)
รวมถึงล่าสุด 22 ก.ย.ที่ผ่านมานักแสดงหญิงคนดังก็เพิ่งจะโพสต์ไอจีสตอรีเป็นภาพดอกกุหลาบสีขาวช่อใหญ่พร้อมเขียนข้อความไว้ว่า “เดินเข้ามาในบ้านตกใจมาก ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ รัก” ก็ยิ่งมั่นใจได้ถึงข้อสงสัยที่ว่า แต่คำถามก็คือคนๆ นั้นคือใคร?
หลังพยายามหาเบาะแสจากการโพสต์ของนางเอกสาวทีมข่าวบันเทิงก็บังเอิญไปเจอไอจีหนึ่งใช้ชื่อว่า edwin_chuangที่มักจะปรากฏมาในอันดับต้นๆ คนกดไลก์ เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดก็พบว่าเจ้าของไอจีเป็นหนุ่มหน้าตาดี หุ่นดี ความหล่อระดับนายแบบ แถมไลฟ์สไตล์ก็หรูหรา
แต่ที่น่าสนใจก็คือในหลายๆ โพสต์นั้นมันสอดรับกับโพสต์ของนักแสดงสาวไทยอย่างบังเอิญสุดๆ
โดยเฉพาะภาพและคลิปที่ฝ่ายชายโพสต์ระหว่างไปเที่ยว “ตุนหาน” (Dunhuang)ซึ่งนอกจากช่วงเวลาจะไล่เลี่ยกับวันเกิดของสาวเจนี่แล้ว ทั้งมุมกล้อง บรรยากาศ ภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทะเลทราย, รถที่นั่งไป, วิวจากเฮลิคอปเตอร์, บรรยากาศพระอาทิตย์ตก ฯ มันราวกับว่าทั้งคู่เดินทางไปด้วยกันอย่างไรอย่างนั้น
เมื่อย้อนไปยังโพสต์เก่าก็พบว่าสนามยิงปืนที่ทั้งคู่ไปใช้นั้นก็ยังเป็นที่เดียวกัน หรือแม้กระทั่งการมาเป็นดีเจของฝ่ายหญิงที่ทำเอาหลายคนแปลกใจก็ดูเหมือนว่าจะได้อิทธิพลมาจากฝ่ายชายนั่นเอง
...
สำหรับประวัติของหนุ่มฮ่องกงที่ชื่อ “เอ็ด วินชวง” คนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเอามากๆ โดยเจ้าตัวเรียนจบจาก Kent School ที่อเมริกา (เกรด 9–12 และหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) จบปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม-การวางผังเมือง จาก Parsons School of Design หนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในนิวยอร์ก
ปัจจุบันในวัย 40 ปี “เอ็ดวิน ชวง” กำลังสืบทอดธุรกิจ Chuang's Consortium ของผู้เป็นบิดาในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทของ Chuang's Consortium International Limited และ Chuang's China Investment Limited บริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การลงทุน, การดำเนินงาน, การจัดการโรงแรมและอพาร์ตเมนท์ทั้งในฮ่องกงและต่างประเทศที่มีเงินลงทุนนับหมื่นล้านบาท
นอกจากนี้เขายังเป็น CEO และผู้ก่อตั้ง sav Hospitality (แซฟ) ในการทำธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ต/residence อีกด้วย
ในเว็บไซต์ CEO MAGAZINE ปลายมกราคมปี 2019 ลงบทความที่ “เอ็ดวิน ชวง” ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งถึงไลฟ์สไตล์ของตนเองว่าชอบเล่นกีฬา ชอบดำน้ำ เขาเปิดบาร์กีฬาชื่อ Paper Street โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหนัง Fight Club ซึ่งทุกวันศุกร์จะเชิญนักสู้มืออาชีพมาประลองฝีมือกันในยิมด้านหน้าเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า (ปัจจุบันปิดกิจการไปแล้ว)
นอกจากการเป็นนักธุรกิจเขายังจริงจังกับเรื่องอื่นๆ และเอาดีแบบไม่แพ้ใคร ทั้งการเป็นดีเจ หรือแม้กระทั่งบทบาทของการเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆ และเป็นส่วนหนึ่งของทีมเชฟจากฮ่องกงที่เคยเดินทางเข้ามาแข่งในรายการ Iron Chef Thailand ที่บ้านเรามาแล้ว
ด้วยหน้าที่การงานทำให้เจ้าตัวต้องเดินทางมาที่บ้านเราอยู่บ่อยครั้ง ขณะที่อินสตาแกรมของเขาก็มีคนดังคนบันเทิงบ้านเราไปกดติดตามอยู่หลายต่อหลายคน
ทั้งหล่อ ทั้งเก่ง ทั้งรวย เพอร์เฟกต์ขนาดนี้หากเจ้าตัวเป็นตัวจริงที่ทำให้หัวใจของนักแสดงหญิงชื่อดังของบ้านเราเป็นสีชมพูจนต้องพร่ำขอบคุณถึงความรักบ่อยๆ ในช่วงนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ชวนแปลกใจแต่อย่างใด