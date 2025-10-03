บันเทิงรอบโลก / "แมทธิว แม็คคอนาเฮย์" กับการตายคาอกของพ่อและคำขอแปลกๆ ของแม่

"แมทธิว แม็คคอนาเฮย์" นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ เผยในบทสัมภาษณ์กับ The Guardian ถึงช่วงเวลาสุดแปลกหลังการเสียชีวิตของพ่อ เมื่อแม่โทรมาบอกว่า “พ่อจากไปแล้ว” โดยไม่ได้บอกสาเหตุ จนเขากลับถึงบ้านจึงทราบว่า พ่อเสียชีวิตระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับแม่ตอน 6 โมงครึ่งเช้า โดยทันทีที่จบกิจกรรมก็เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน หน่วยแพทย์พยายามจะคลุมร่างเปลือยของพ่อขึ้นเปล แต่แม่กลับดึงผ้าคลุมออก พร้อมพูดว่า “อย่าปิดเขาเลย เขาจากไปในชุดวันเกิดของเขา และแบบนี้แหละที่เขาอยากจากไป” ซึ่งเรื่องทั้งหมดถูกบรรจุในหนังสือเล่มใหม่ของแม็คคอนาเฮย์ “Poems & Prayers” ที่เล่าถึงครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความวุ่นวายของเขา
"จ้าวลี่อิ่ง" นางเอกดังของจีนถูกสื่อปาปารัสซีแอบถ่ายขณะจูงมือลูกชายวัย 6 ขวบเดินข้ามถนนกับพี่เลี้ยงในลุคสบาย ๆ สวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงเทา และสะพายกระเป๋าใบใหญ่ ทำให้โลกออนไลน์พูดถึงคลิปนี้จนติดเทรนด์เว่ยป๋อ โดยหลายคนชื่นชมความอบอุ่นแบบคุณแม่ แต่ก็มีอีกมากที่ตำหนิสื่อว่าละเมิดสิทธิเด็กอย่างไม่เหมาะสม จนเจ้าตัวออกมาโพสต์ว่า “แม่ ก็เป็นหนึ่งในบทบาทของฉันในชีวิต การได้ดูแลลูกชายให้เติบโตคือสิ่งที่แม่ทุกคนต้องทำ ขอให้สื่ออย่าหันกล้องไปทางเด็ก ๆ เลย ชีวิตส่วนตัวของพวกเขาควรได้รับการปกป้อง” โดยต้นสังกัดของเธอก็ร่วมสนับสนุนคำขอนี้ด้วย
ต้นสังกัดของ "คิมยูจอง" ออกโรงชี้แจงชัดเจนว่าไม่เป็นความจริง หลังมีข่าวลือว่าเธอกำลังคบหาดูใจกับนักแสดงหนุ่ม "คิมโดฮุน" จากภาพถ่ายที่ทั้งคู่ร่วมเดินทางในทริปพักผ่อนหลังปิดกล้องซีรีส์ "Dear X" ซึ่งมีทั้งผู้กำกับและทีมงานไปด้วย โดยต้นตอของข่าวลือเริ่มจากภาพผู้หญิงในชุดคล้ายกับที่คิมยูจองเคยโพสต์ในโซเชียล พร้อมกระเป๋าใบเขียววางบนกระเป๋าเดินทาง ทำให้หลายคนคาดเดาว่าเป็นเธอ แต่ต้นสังกัดยืนยันว่าเป็นเพียงทริปทำงาน ไม่มีอะไรเกินเลย โดย "Dear X" ซีรีส์แนวดราม่าเข้มข้นที่ทั้งคู่ร่วมแสดง มีกำหนดฉาย 6 พฤศจิกายนนี้
"ทอม ฮอลแลนด์" พระเอกหนุ่มจากจักรวาลมาร์เวล ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุขณะถ่ายทำฉากผาดโผนในภาพยนตร์ “Spider-Man: Brand New Day” ที่สตูดิโอ Leavesden ในอังกฤษ จนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แม้ขณะนี้จะออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่คาดว่าจะต้องพักงานชั่วคราวเพื่อฟื้นตัว เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้มีทีมงานอีกหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บเช่นกัน โดยภาพยนตร์ภาคใหม่นี้กำกับโดยผู้กำกับจาก "Shang-Chi" และมีกำหนดเข้าฉาย 31 กรกฎาคม 2026 ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะกระทบตารางถ่ายทำหรือไม่