เพจดังแฉเดือด! ดาราสาวชื่อดังถูกผัวขอหย่า ไล่ออกจากบ้าน หนี้ท่วมญาติผัวตัดสัมพันธ์

เพจ ท่านเปา เปิดประเด็นร้อน เกี่ยวกับคนในวงการบันเทิง ทำเอาชาวเน็ตเข้าไปเมนต์รัวๆ โดยเป็นเรื่องดาราสาวชื่อดัง เจอมรสุมชีวิต โดนสามีขอเซ็นใบหย่าและไล่ออกจากบ้าน ทุกอย่างถูกยึดคืนหมด ไม่นับรวมหนี้สินรุงรัง ค้างจ่าย ไม่ยอมเคลียร์ ก่อหนี้เอาไว้จนคนรอบตัวเอือมระอา
“สะเทือนวงการอีกแล้ว…ดาราสาวชื่อดัง เจอมรสุมชีวิต ! โดนสามีขอเซ็นใบหย่าและไล่ออกจากบ้าน แถมที่ดินและบ้านก็ถูกยึดคืนหมด ยังไม่นับรวมหนี้สินรุงรัง ค้างจ่าย ไม่ยอมเคลียร์ ที่เจ้าตัวก่อไว้จนคนรอบตัวถึงกับเอือมระอา ที่สำคัญทางญาติพี่น้องของตระกูลฝ่ายชายยื่นคำขาด ห้ามมาตอแยเสนอหน้า ประกาศลั่น ‘เกลียดฝ่ายหญิงเข้าไส้’ ใครจะไปเชื่อ จากอดีตผัวรัก ผัวหลงแต่ตอนนี้ชีวิตกลับขมปี๋ ถูกตัดขาดความสัมพันธ์ทุกอย่าง งานนี้เรียกได้ว่า ‘นางฟ้าร่วงเหมือนดินทรุด’จริงๆใครเห็นก็อดไม่ได้ที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า… สู้ละกันตัวเทอว์”... โดยเพจได้ทำรูปประกอบอักษรย่อ แต่ชาวเน็ตบอก มองแว็บเดียวก็รู้แล้วว่าหมายถึงใคร
นอกจากนี้เพจท่านเปายังเผยอีกว่า “ดาราสาวคนนั้นเพิ่งจะลงรูปคู่กับอดีตสามีไปเมื่อช่วงเดือนเมษายน แต่ผ่านมาไม่ถึง 3 เดือน ก็ต้องเซ็นใบหย่า สาเหตุนอกจากทางญาติฝ่ายชายจะไม่ปลื้มแล้ว ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆ ที่ทำให้ชีวิตคู่พัง คือเรื่องหนี้สิน จนไม่มีเงินจ่ายค่าทนาย…
“ไม่ได้ทับถมกับการหย่าร้างหรือซ้ำเติมชีวิตคู่ของใคร แค่บังเอิญไปเสืxกมาแล้วมันคือเรื่องจริง คันปาก คันนิ้ว อยากจะเป็นจิตอาสาขอเอามาเล่าให้ชาวบ้านฟังต่อก็เท่านั้นเอง…สู้ๆ นะ”
ด้าน เพจ เจ๊มอย108 V1 แชร์โพสต์ ท่านเปา พร้อมโพสต์ว่า “อุ้ย!! คู่รักดาราติดหนี้ เขาเลิกกันหรา ผัวไล่ไปเซ็นใบหย่า ไม่รู้ว่าจะสงสารหรือสะใจดี? #อิพิมเมียทนายเจมส์”