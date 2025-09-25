“พร้อม” กดดัน “อังเปา” ให้ร่วมมือชิงที่หนึ่งของเกม!! ในซีรีส์ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”

ยินดีต้อนรับผู้เล่นทั้ง 8 คนสู่ Djehuty (จฮูตี้) เกมแห่งปัญญา ที่มอบความปรารถนาให้เป็นจริง หลังจาก “สมุทร” (เจมีไนน์-นรวิชญ์) ทอยลูกเต๋าพาทุกคนกลับมาในเกมได้อีกครั้ง สร้างความตื่นเต้นให้ “ดอน” (พร้อม-ทีปกร), “เบนซ์” (ปูน มิตรภักดี), “มาร์ค” (เตโช-พรหมสาขา) ซึ่งต่างไปจาก “อ้อม” (พรีม-ชนิกานต์) ที่ไม่พอใจ “สมุทร” มากๆ จนทะเลาะกัน แต่ “ดอน” กลับเลือกใช้จุดอ่อนของ “แก่น” (อังเปา-โอชิริส) กดดันให้ช่วยเขาเพื่อจะได้ชนะเป็นที่หนึ่งในเกม แล้ววิธีนี้จะทำให้ “ดอน” สมปรารถนาหรือไม่? ร่วมลุ้นไปพร้อมกัน!
ติดตามซีรีส์ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ” ในวันพุธที่ 24 กันยายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22:30 น. และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV