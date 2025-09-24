“ตงตง” ชื่นชม “เบส คำสิงห์” ทุ่มเทเปย์แฟนเก่า เขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆ เป็นคนที่เก่งมากๆ

“ตงตง กฤษกร” ท้าทายบทบาทใหม่ในTHE WICKED GAME เกมรักลวง เผยคาแรกเตอร์ร้ายแบบมีที่มาที่ไป ไม่ติดคาแรกเตอร์กลับบ้าน พร้อมฉลองวันเกิดด้วยการออนแอร์ตอนแรก 27 ก.ย. นี้ ฝากแฟนๆ ติดตามชมทุกอีพี ส่วนเรื่องหัวใจโสดโฟกัสงาน ชม “เบส” เปย์แฟนเก่า เขาเป็นคนที่เก่ง
กลับมามีผลงานเรื่องใหม่สุดท้าทายอีกครั้ง สำหรับ “ตงตง กฤษกร กนกธร” กับเรื่อง THE WICKED GAME เกมรักลวง เพิ่งเปิดให้สัมภาษณ์นักแสดง ในงาน THE WICKED GAME PREMIERE OF THE FIRST EPISODE” ณ PARAGON HALL, SIAM PARAGON งานนี้ ตงตง เผยคาแรกเตอร์มีความร้ายแบบไบโพลาร์ แต่มีที่มาที่ไป โชคดีไม่เคยติดคาแรกเตอร์กลับบ้าน
“เรื่องนี้ท่ามกลางมรสุมใหญ่ THE WICKED GAME เกมรักลวง เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ หนึ่งเรื่อง เราอยู่ฝั่งคนดี ดีแบบดีมากๆ ครับ เหมือนที่ได้บอกไป มีฉากที่ผมกดหัวออฟโรดลง นั่นคือการทักทาย (หัวเราะ) ส่วนที่โม (มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ) บอกว่าผมร้ายแบบไบโพลาร์ (หัวเราะ) ไม่ขนาดนั้นครับ การร้ายก็มีที่มาที่ไปของมันด้วย ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะขึ้น โมโหอย่างเดียว ตัวละครนี้จะอยู่ด้วยกันตลอด มีผม พ่อ พี่โม ออฟโรด จะคอยฟาดฟันกันตลอดเวลา ครอบครัวนี้ใครไม่เข้มแข็ง อ่อนแอต้องแพ้ไป ต้องออกไปเลยจากตระกูล ฉะนั้นมันก็จะมีระดับความร้ายของการที่จะวางแผนว่าจะทำยังไง จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปถึงร้อย เลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยสักอีพี
ไม่มีติดคาแรกเตอร์กลับบ้าน โชคดีผมคัตได้ ตอนแรกก็กลัวเหมือนกัน พออ่านบทปุ๊บ พอไปเล่นดูแล้ว บทค่อนข้างดาร์กๆ หน่อย ก็กลัวว่าจะติดไหม แต่พอเอาเข้าจริงแล้ว มันไม่ได้ติดเลย ยิ่งคิวแรกของซีรีส์เรื่องนี้ เขาทำกับผมแบบว่าเอาทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในซีรีส์ ตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบ เอาไปรวมอยู่ในคิวแรก คิวแรกที่ทุกคนเห็น ในบ้านเจษ นั่นคือบ้านผม อาจบอกไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เรื่องนี้มีอะไรที่คาดเดาไม่ได้ค่อนข้างเยอะมากๆ ส่วนที่คนโฟกัสหุ่น ชอบถอด ก็ไม่ได้ถอดถึงขั้นขนาดนั้น แต่ออฟโรด-ต้าห์อู๋ไม่แน่ วันนี้อาจไม่สู้ แต่ไปดูในซีรีส์ดีกว่า”
เอ็นจอยสุดๆ จัดวันคล้ายวันเกิดกับแฟนคลับ ของขวัญขอแค่งานที่ทำแล้วมีคุณค่ากับตัวเอง
“ผมไปจัดกับแฟนคลับมา ก็สนุกดี มีร้องเพลง เล่นกิจกรรม แฮปปี้ครับ มีปีนป่ายไปตามฟีล ตอนนั้นเป็นช่วงเพลงร็อก มีเมดเลย์ประมาณ 5-6 เพลง เห็นทุกคนเอ็นจอย สนุก เราก็ปีนขึ้นไปร้อง ทุกคนก็สนุกดีครับ
ของขวัญให้ตัวเองก็รอดูดีกว่า ไม่รู้จะได้อะไร เราก็มองอยู่ชิ้นสองชิ้นนี่แหละ แต่รอดูวันก่อน ชาวเน็ตฝากถามว่าอยากได้อะไร (หัวเราะ) ขอแค่ติดตามซีรีส์ก็พอแล้ว 27 ก.ย.นี้ออนแอร์อีพี 1 และตรงกับวันเกิดผมด้วย ถ้าจะขอได้หนึ่งอย่าง ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกๆ คนดีกว่า และติดตามทุกอีพี ไม่อยากให้พลาดสักอีพีเลย
ส่วนของชิ้นใหญ่ๆ บ้านเราก็ได้มาแล้ว ไม่ได้อยากได้อะไรแล้ว สิ่งที่อยากได้คงเป็นงานแต่ละอย่าง และเป็นโปรเจกต์ทำแล้วจะมีคุณค่ากับเรา อย่างเรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์สำคัญที่เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เลย”
เผย “เบส รักษ์วนีย์ คำสิงห์” เป็นฝ่ายเปย์แฟนเก่า เขาเป็นแบบนั้นจริงๆ ให้เต็มที่ ชมเป็นคนเก่ง
“ผมไม่ได้ตามเลย แต่ถ้าพูดถึงความรู้สึก ก็คงเป็นสิ่งที่แต่ละคู่ไม่เหมือนกัน เราก็ไม่รู้แต่ละคู่เป็นยังไง ฉะนั้นผมว่าใครเปย์ใคร ก็คงเป็นสิทธิ์ของคนๆ นั้น จริงๆ เขาเป็นคนแบบนั้นนะ เขาเป็นคนให้ก็ให้เต็มที่ เขาเป็นคนเก่งมากๆ ถ้าในวันที่เขาให้ ก็ให้อย่างเต็มที่ ผมว่ามันก็พูดยากในระยะเวลานั้น แต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกัน ทุกคนก็ไม่ได้มาอยู่ในช่วงเวลานั้นที่มันเกิดขึ้น ในแต่ละความรู้สึกนั้น”
โสดไร้สเปก เน้นทำงาน
“ตอนนี้ทำงานเป็นหลักเลย เน้นทำงาน พี่จะจีบผมเหรอ (หัวเราะ) จริงๆ สเปกไม่ได้มีตายตัว ปล่อยให้เป็นช่วงเวลาของมัน เมื่อถึงเวลามันก็คงเป็นอย่างนั้น”