“ไก่ วรายุฑ” เผย “ก้อย ทาริกา” ถึงจุดแตกหักช่อง 3 เคยมีประสบการณ์มาก่อน ต้องยืนให้ได้

“ไก่ วรยุฑ” เผย “ก้อย ทาริกา” ถึงที่สุดแล้วกับช่อง 3 จึงออกมาโพสต์จบไม่สวย รับถามเจ้าตัวเกิดอะไรขึ้นแต่อีกฝ่ายไม่เล่า ให้กำลังใจแฟนละครของเรายังมีและเขาจะตายไปพร้อมเรา อยู่ให้เขาเห็นว่าเรายืนได้ เราทำได้ด้วยงานของเรา ฉะนั้นต้องสู้
กลายเป็นประเด็นฮือฮาสำหรับคนในวงการบันเทิงและแฟนละคร หลังจากที่ “ก้อย ทาริกา ธิดาทิตย์” นักแสดงและผู้จัดละครรุ่นใหญ่ช่อง 3 โพสต์ข้อความด้วยความรู้สึกตัดพ้อต้นสังกัดแม้จะรักและผูกพันมายาวนานกว่า 50 ปี แต่การออกมาครั้งนี้จบไม่สวย
หลังจากข้อความได้แพร่ไปทั่วโซเชียลก็เกิดกระแสวิจารณ์มากมาย ทำหลายคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อลองถามเรื่องนี้กับ “ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา” เจ้าตัวก็เล่าว่า….
“คงมีอะไรอยู่ในใจ คิดว่าคงถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ออกมาพูด หรือให้เห็นว่าเราอยู่มาถึงตรงนี้แล้วเราหายไปไหนเท่านั้นเอง ได้คุยกับแม่ก้อยอยู่ แม่ก้อยบอกตัวตนฉันยังอยู่ที่นี่ เราบอกใครๆ ก็รู้จักแม่ก้อย ใครที่ไม่รู้จักก็ช่างมัน เราทำให้แค่คนที่รู้จักเรา เพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีความสุข เขามีน้อยใจ แล้วก็เสียใจ เพราะฉะนั้นบอกแม่ก้อยเราต้องยืนให้ได้ เรายืนมาตลอดชีวิตเราแล้ว เราจะมาล้มทำไม ยืนต่อไป
หลายคนบอกไม่เคยเห็นแม่ก้อยโพสต์ขนาดนี้ ไก่ว่าคงถึงที่สุด ไม่งั้นเขาไม่ออกมาขนาดนี้หรอก สู้ๆพี่ก้อย สู้ไปด้วยกัน คนอย่างเราต้องอยู่แบบมีคุณค่า เราเจอมาก่อน เพราะฉะนั้นเราต้องยืนอยู่ได้ ยืนแบบมีความสุข แล้วทำสิ่งใหม่สิ่งแปลกให้คนดู แฟนเรายังอยู่ ไม่ว่าจะเด็กหรือแก่ เด็กรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็พร้อมที่จะดูงานของเรา สู้กันค่ะ”
ที่ผ่านมาได้รับทราบปัญหาของ “แม่ก้อย” มาบ้าง
“ก็รู้มาบ้าง สาเหตุไม่รู้ รู้แต่ว่าค่อยๆ ระเบิด เราไม่รู้ว่าคืออะไร ก็ตกใจ ถามว่าเกิดอะไรขึ้น แกก็ไม่เล่า บอกเดี๋ยวก็รู้เอง ถึงเวลาแล้วทุกอย่างจะคลี่คลาย ไก่ว่ามันเป็นความน้อยใจความแตกหักผสมกัน แต่คงไม่แตกหักไปทีเดียว ถ้าได้รับการเยียวยาที่ดี เราอยู่มา 40-50 ปี ตัดบัวยังมีเยื่อบ้าง ถ้าเกิดเข้าใจและรู้ใจแม่ก้อยมันไม่ยากหรอก
ในฐานะที่เคยผ่านมา อยากแนะนำแม่ก้อยว่าแม่ก้อยขา แฟนของเรายังอยู่ ยังไม่ตาย แฟนเราจะตายไปพร้อมเรา เพราะฉะนั้นเราอยู่อีกนาน อยู่ให้เขาเห็นว่าเรายืนได้ เราทำได้ ด้วยงานของเราค่ะ”
บอกตอนตนก็เสียใจอยู่พักนึงแล้วก็ทำใจได้
“เสียใจอยู่พักนึง เสร็จแล้วเราก็ทำใจได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา แต่เราเอาความสมัยใหม่และสมัยเก่าไปบวกกันให้เกิดสิ่งตรงนี้ดีกว่าไหม ต้องสู้ (เป็นกาวใจให้ได้ไหม?) เป็นไม่ได้ ต้องอยู่ที่ตัวพี่ก้อยเอง เขาเด็ดขาดแล้วก็เป็นรุ่นพี่เรา เด็กไม่กล้าสอนผู้ใหญ่ เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเราค่ะ”