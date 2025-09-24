ถึงฉาวแต่ปัง! “เบบี๋ สุพรรณี” กางคิวงาน ยาวถึงสิ้นเดือน ต.ค.ปลื้มใจสุดๆ งานเข้าจนไม่มีเวลาพักเลย

หลังจากที่ออกรายการโหนกระแส เคลียร์ดรามาถูกปลดฟ้าผ่าจากมิสแกรนด์ประจวบฯ เซ่นคลิปฉาว ที่อ้างทำเพื่อครอบครัว แม่ป่วย ชีวิตลำบาก เลือกเกิดไม่ได้ ล่าสุดเฟซบุ๊ก “เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง” ก็ได้เผยข้อความที่ระบุว่า ตอนนี้มีงานหลากหลายติดต่อเจ้าตัวแน่นเวอร์ เรียกว่างานเข้าจนไม่มีเวลาพักเลย
“งานภาพยนตร์มา ซิตคอม ไลฟ์สด ดีเจ เข้าจนไม่มีเวลาพักเลยตอนนี้ จ้างได้นะคะ เดี๋ยวเช็กคิวให้ (อีโมจิหัวใจสีแดง)” พร้อมเผยให้เห็นคิวงาน ที่ยาวไปถึงสิ้นเดือนต.ค.แล้ว
นอกจากนี้เบบี๋ได้เผยอีกว่า “ยิ้มให้ออก แล้วจงบอกกับตัวเองว่าสู้เว้ย”