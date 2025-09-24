xs
ถึงฉาวแต่ปัง! “เบบี๋ สุพรรณี” กางคิวงาน ยาวถึงสิ้นเดือน ต.ค.ปลื้มใจสุดๆ งานเข้าจนไม่มีเวลาพักเลย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่ออกรายการโหนกระแส เคลียร์ดรามาถูกปลดฟ้าผ่าจากมิสแกรนด์ประจวบฯ เซ่นคลิปฉาว ที่อ้างทำเพื่อครอบครัว แม่ป่วย ชีวิตลำบาก เลือกเกิดไม่ได้ ล่าสุดเฟซบุ๊ก “เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง” ก็ได้เผยข้อความที่ระบุว่า ตอนนี้มีงานหลากหลายติดต่อเจ้าตัวแน่นเวอร์ เรียกว่างานเข้าจนไม่มีเวลาพักเลย

“งานภาพยนตร์มา ซิตคอม ไลฟ์สด ดีเจ เข้าจนไม่มีเวลาพักเลยตอนนี้ จ้างได้นะคะ เดี๋ยวเช็กคิวให้ (อีโมจิหัวใจสีแดง)” พร้อมเผยให้เห็นคิวงาน ที่ยาวไปถึงสิ้นเดือนต.ค.แล้ว 

นอกจากนี้เบบี๋ได้เผยอีกว่า “ยิ้มให้ออก แล้วจงบอกกับตัวเองว่าสู้เว้ย”


















