“มัม ลาโคนิค” ลั่นพ้นวิกฤตไตวายชีวิตเหมือนเกิดใหม่อีกครั้ง เผยเตรียมใจไปแล้วแต่พอถึงเวลาจริงกลับไม่อยากไป (คลิป)

“มัม ลาโคนิค” เผยพ้นวิกฤตไตวายมาได้ชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้ง ลั่นจากนี้จะตั้งใจดูแลตัวเอง ไม่ดื้อกับหมอ รับตอนวิกฤตคิดว่าโอกาสจะไปเยอะมาก ทำใจไว้แล้วแต่ถึงเวลาจริงๆ กลับยังไม่อยากไป
กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปาฎิหาริย์ จากที่ร่างกายวิกฤตเป็นตายเท่ากันจากภาวะไตวาย ทำนักร้องระดับตำนาน “มัม ลาโคนิค” บอกว่าพ้นวิกฤตมาได้ชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่ จากนี้จะตั้งใจดูแลตัวเอง และเข้ารับการรักษา ไม่ดื้อกับหมออีกแล้ว
“ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมาก เพราะว่าได้รับทำการฟอกไตแล้ว ของเสียในร่างกายก็ถูกถ่ายออกไป ตอนนี้ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ แข็งแรงเกือบเต็ม 100 สำหรับกำลังใจ คืองงมาก เซอร์ไพรส์มากกับทุกกำลังใจ จากเพื่อนและเอฟซีที่ช่วยกันจัดคอนเสิร์ตให้ หลังจากฟื้นตัวออกมาจากไอซียูก็งงมาก นึกไม่ถึงเลยว่าจะมีคนเป็นห่วงเรา รักเรา และคิดถึงเราขนาดนี้ จากนี้สิ่งที่ดูแลเป็นพิเศษคือต้องไปฟอกไตเป็นประจำ ไปอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ทุกวันอังคารกับวันศุกร์ ครั้งละ 4 ชั่วโมง ถ้าไม่ได้ฟอก คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้”
เผยเหตุผลก่อนหน้านี้ไม่เข้ารับการรักษาเพราะรู้สึกกลัวการฟอกไต ว่าจะกลับมาร้องเพลงไม่ได้อีก สู้ทนรักษาตัวเองจนรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้ว ทำใจไว้แล้วแต่ถึงเวลาจริงๆ ยังไม่อยากไป
“มัมกลัว พอรู้ว่าเป็นโรคไตหมอที่ศิริราชเขาบอกต้องฟอกไตนะ เราร้องไห้เลย เพราะคิดว่าการฟอกไตเป็นสิ่งน่ากลัว กลัวว่าจะกลับมาร้องเพลงไม่ได้ก็เลยหนีหนีจากศิริราชมารักษาตัวเอง ด้วยการคุมอาหาร พยายามทำแล้วแต่ไม่ดีขึ้น จนกระทั่งถึงวันที่ไตวาย หายใจไม่ออก น้ำท่วมปอด ตอนนั้นเลยตัดสินใจโทร.หาเพื่อน เพื่อนเลยเรียกรถกู้ภัยมารับ
ที่ผ่านมาเจ็บและปวด ร่างกายอักเสบมาก แต่ไม่บอกใคร เก็บไว้คนเดียว จนกว่าจะทนไม่ได้ แล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ทนไม่ได้จริงๆ คือน้ำท่วมปอดหายใจไม่ออก ตอนนั้นไม่ได้บอกใครเลย ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตดี เคยคิดว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเลย แต่พอถึงวันนั้นจริงๆ เราโทร.หาเพื่อน พอถึงเวลาจะไปแต่เราไม่อยากไป ก่อนไปถึงโรงพยาบาลช็อกไปก่อนแล้ว พี่สะใภ้มาเล่าว่าหมอบอกวิกฤตมาก 50-50 หมอจะเจาะคอ พี่ชายไม่ให้เจาะ กลัวว่ามัมจะร้องเพลงไม่ได้ ก็เลยไม่ได้เจาะ หมอบอกถ้าไม่ได้เจาะอาจจะช็อกนะ ก็เลยวัดกัน มัมตื่นมาอีกทีก็มีเครื่องช่วยหายใจแล้ว พูดไม่ได้ ตอนพี่มัมหลับไปพี่รู้สึกเคลิ้มมีความสุขมาก”
เหมือนเกิดใหม่ ได้ชีวิตใหม่อีกครั้ง บอกกับตัวเองหากครั้งนี้ไม่รักตัวเองอีกก็คงไม่มีใครรักเราเท่าตัวเองแล้ว จากนี้จะไม่ดื้อกับหมอ
“มัมคิดว่าโอกาสเสียเยอะ ตอนหลับไปไม่รู้ว่าหลับจริงๆ หรือหมดสติไป ตอนนั้นวิกฤตมาก แล้วก็มาตรวจเจอไวรัสตับอักเสบอีก ที่ต้องรักษาต่อไป แล้วก็ระบบโรคหัวใจผิดปกติ อาจจะต้องมีการทำบอลลูนในอนาคตต่อไป ต้องตรวจดูด้วยว่าเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่า เพราะมัมเคยเป็นสโตรกมาก่อน
ตอนนั้นบอกตัวเองมัมได้กลับมาทุกวันนี้ต้องขอบคุณกำลังใจจากทุกฝ่าย จากเอฟซีจากเพื่อนพี่น้องในวงการที่ช่วยเหลือ ขอบคุณมากเลย บอกตัวเองไว้ว่าตอนนี้เราได้ชีวิตใหม่แล้ว เราได้เกิดใหม่ ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าครั้งนี้ไม่รักตัวเองก็จะไม่มีใครรักตัวเราเท่าเราอีกแล้ว สิ่งที่คิดไว้คือต้องรักตัวเองให้มาก จะไม่ดื้อกับหมออีกแล้ว”
เสียงกลับมายังไม่เต็ม 100%
“กลับมา 70% ยังไม่เต็ม 100 (กลับมาครั้งนี้สดใสขึ้น?) ใช่ เพราะของเสียมันออกไป เพื่อนดีใจมากที่กลับมาได้ เพื่อนให้กำลังใจเยอะมากๆไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอเพื่อนสมัยเรียน เพื่อนทุกคนมาเยี่ยมหมดเลย ทุกคนเป็นห่วงและตกใจมาก กับข่าวที่ได้รับมา เพื่อนบอกให้เลิกดื้อ เพื่อนๆ รักทุกคนนะ ไม่รู้จะขอบคุณยังไง ที่พี่ตุ๊ก วิยะดาจัดคอนเสิร์ตให้ ไม่รู้จะตอบแทนยังไง ทุกคนที่ช่วยระดมทุนมาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ได้มาร่วมล้าน พี่ตุ๊กบอกว่าแกขอบคุณได้ แต่ไม่ต้องตอบแทนฉันหรอก ถึงเวลาฉันบ้างฉันให้แกช่วยแล้วกัน
มัมรู้แล้วถึงความเป็นห่วงเป็นใย ของพี่น้องในวงการ มัมสัญญาว่าจะรักและดูแลตัวเอง ชีวิตนี้คาดว่าจะเกิดได้ครั้งเดียว และครั้งสุดท้ายแล้วกันที่เป็นแบบนี้ จะดูแลตัวเอง จะฟอกไต จะไปหาหมอตามนัดเพื่อความอยู่รอดของชีวิตของเราเอง และอนาคตของเรา”