ปรบมือรัวๆ ตัวอย่างที่ดีในสังคม “น้องภัทร ณรงค์เดช” ควงแขนคุณพ่อ “กฤษณ์ ณรงค์เดช” ปฏิบัติธรรม

ครอบครัวเป็นปลื้ม! ส่องวันหยุดสุดสัปดาห์ของ “น้องภัทร” ว่าที่ทายาทนักธุรกิจของคุณพ่อ “กฤษณ์ ณรงค์เดช” และหลานชายคนเก่งของ “กรณ์ ณรงค์เดช”
ทำเอาคุณพ่อ “กฤษณ์ ณรงค์เดช” ทั้งอิ่มบุญ และอิ่มใจเมื่อลูกชายอย่าง “น้องภัทร ณภัทร ณรงค์เดช” หนุ่มหล่อเก่งรอบด้าน ขอพาคุณพ่อมาร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โดยงานนี้คุณพ่อกฤษณ์ ได้เผยความรู้สึกด้วยความภูมิใจ ว่าพร้อมสนับสนุนเต็มที่ ในสิ่งๆที่ลูกต้องการ
“น้องภัทรเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ยอมรับว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก สื่อโซเชียลมากมาย ย่อมมี Toxic บ้างในการรับข่าวสาร เราในฐานะพ่อ ทำได้คือการเตรียมความพร้อมทางจิตใจให้กับเขา ให้เขามีสติ คิดวิเคราะห์เองได้ แข็งแรง ตระหนักรู้ รวมถึงการกระทำต้องคิดถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย โชคดีที่เขาชอบการปฎิบัติธรรม เขาอินกว่าผมอีกครับ”
สำหรับการปฏิบัติธรรมและเสวนาธรรมในครั้งนี้ มีนักธุรกิจชั้นนำหลายท่าน รวมถึงนางเอกสาว “พีค ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ” เข้าร่วมด้วย เรียกว่าสวย หล่อ จากภายในสู่ภายนอกที่แท้ทรู ทำเอาหลายคนแอบคิด หรือว่านี่คือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของพวกเขา