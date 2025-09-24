“หนุ่ม กรรชัย” รับเห็นโพสต์ “เบียร์ เดอะวอยซ์” หลังประกาศถอนฟ้อง ลั่นไม่อยากทำลายใครด้วยความโกรธแค้น

กรณี “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ออกมาเผยว่าได้ทำการถอนฟ้อง “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล ไปแล้วเรียบร้อย มีการเคลียร์และไม่ติดใจ ซึ่งต่อมา เบียร์ เดอะวอยซ์ ได้แชร์ข้อความเก่า ที่หนุ่ม กรรชัย เคยประกาศจะฟ้อง และจะเอาให้ติดคุก จากนักข่าวกากๆ คนหนึ่ง เขียนข้อความระบุว่า “ก่อนหน้านี้เบียร์โดนประกาศว่าจะโดนดำเนินคดีถึงขั้นเอาเข้าคุก แต่อย่างไรก็ตาม คู่กรณีได้ติดต่อเบียร์เพื่อขอถอนฟ้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งปรากฏค่ะ” ภายหลังคนเข้าไปวิจารณ์เจ้าตัว จวกพูดเหมือนตัวเองชนะทั้งที่เขามีเมตตา, ขอบคุณน่าจะดีกว่าไหม, จะเป็นผู้ชนะให้ได้เลย ฯลฯ ทำให้เบียร์แก้ไขข้อความ เพิ่มเติมคำว่า “ขอบคุณค่ะ” เข้ามา พร้อมแจงว่าไม่ตั้งใจแข็งกระด้าง แก้โพสต์เรียบร้อยแล้ว
สำหรับเรื่องนี้ “หนุ่ม กรรชัย” ได้เผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่ เมื่อวานนี้ (23 ก.ย.) เผยสาเหตุที่ถอนฟ้อง ไม่อยากเห็นเบียร์ต้องไปนั่งอยู่ใต้ถุนศาลเพื่อประกันตัว ไม่อยากทำลายใครด้วยความโกรธแค้น
“ผมเห็นแล้วล่ะ บางคนไปแสดงความคิดเห็นโน่นนี่นั่น เลอะเทอะไปหมด อย่างบอกผมถูกฟ้องล่ะสิ ถึงไปยอมถอนให้ อันดับแรก น้องเบียร์เขาไม่ได้ฟ้องผม ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าเบียร์ขอบคุณที่ศาลประทับรับฟ้องต่างๆ นานา คนก็ไปตีประเด็นว่าเบียร์ฟ้องผม จริงๆ เบียร์เขาไม่ได้ฟ้องเรา เขาฟ้องใครก็ไม่รู้ คนละเรื่อง ทนายก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้ฟ้องเรา
แต่ประเด็นเรา ที่ถอนฟ้องเบียร์ เป็นเพราะวันนี้ (23 ก.ย.) บ่ายโมง ศาลจะมีการอ่านว่าจะประทับรับฟ้องต่อหรือเปล่า ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีการประทับรับฟ้องแน่นอน แต่ที่ถอน เพราะรู้สึกว่า สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ คนอาจไม่รู้ สุดท้ายแล้วถ้าศาลประทับรับฟ้อง เบียร์ต้องเข้าไปอยู่ห้องขัง แล้วเขาต้องไปประกันตัว ซึ่งเรารู้สึกว่าด้วยเรื่องที่เรามีปัญหากัน เพราะเราฝากบุคคลที่สามผ่านไปผ่านมา แทนที่เราจะคุยกันเอง บางทีการสื่อสารผิดพลาดได้ ก็รู้สึกว่าแค่เรื่องการสื่อสาร จะทำให้เด็กคนนึงต้องเข้าไปประกันตัว เข้าสู่กระบวนการทางศาลเลย ก็มองว่าไม่ดีหรอก เราเป็นผู้ใหญ่แล้ว น้องยังเด็ก ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
เราอาจคิดไปเองก็ได้ แต่ถามหน่อยว่าเราไม่มีทางอ่านใจศาลออก ถ้าท่านไม่ประทับรับฟ้องก็แยกย้าย จบไป แต่ถ้าประทับรับฟัอง มันไม่ได้เกิดกับเรา อย่าลืมว่าเราเป็นโจทก์ ฉะนั้นถ้าจำเลยถูกประทับรับฟ้องไปแล้วเขาต้องประกันตัว อาจต้องเข้าไปอยู่ใต้ถุนศาลที่มีลูกกรง ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น รู้สึกว่าเรื่องมันเล็ก
ก็เลยยกหูหาเบียร์เมื่อคืน ตอนแรกไม่มีเบอร์น้องหรอก ก็ไปเอาเบอร์มาจากคนรู้จัก เบียร์รับ เขาก็งงๆ เราก็บอกว่าพี่หนุ่ม กรรชัยเองนะ พรุ่งนี้ฝากบอกทนายนะ พี่จะให้ทนายไปถอนฟ้องเบียร์ตอนเช้านะ เขาบอกค่ะๆ เดี๋ยวเบียร์คุยกับทนายก่อน เราก็วาง แล้วโทร.หาทนาย บอกว่าตอนเช้าให้ไปถอน ทนายก็ถามว่าเพราะอะไร เพราะมั่นใจว่าคดีมีมูลแน่นอน เราเลยบอกทนายว่าอย่าเลย ถ้ามีมูลแล้วน้องต้องไปประกันตัวในศาล มันไม่เหมาะกับน้องเขา ก็อย่าไปทำลายด้วยความโกรธแค้น ก็ถอนมาเถอะ แค่นั้นเอง เรื่องมีอยู่เท่านี้
เบียร์ก็ไปลงข้อความ น้องอาจเรียงข้อความเร็วเกินไป เราก็ไม่รู้ เขาลงอันแรก ก่อนเปลี่ยนเป็นขอบคุณ ไม่อยากให้ตีกันอีก มีแฟนคลับเบียร์บางคนไม่เข้าใจว่าบริบทเรื่องเป็นยังไง ก็จะโน่นนี่นั่น ก็พอเถอะครับ ผมไปถอนให้แล้ว จบแค่นี้ เข้าใจว่าคุณก็อาจจะรักเบียร์แต่ไม่ดีหรอก รักคนนึงแล้วไปโจมตีคนๆ นึง อย่าไปทำเลย มันก็จะเข้าข่ายเดิมๆ เหมือนที่ตอนนั้นเบียร์โดนคนที่รักเราไปโจมตีเหมือนกัน เหมือนเขวี้ยงโคลนกันไปมา เราสามารถเจอกันได้ ร่วมงานกันได้ทุกอย่าง เพราะเราก็เป็นผู้ใหญ่ และเชื่อว่าน้องคงไม่ได้ติดใจอะไรเราหรอก จบแค่นี้ ไปติดตามเรื่องอื่นดีกว่า เรื่องอื่นโคตรมันส์ เกี่ยวกับสิ่งที่โพสต์แน่นอน อย่างเบียร์ถือเป็นคู่กรณีที่เคลียร์กันได้ ไม่มีอะไรมาก บังแจ็คก็เคลียร์แล้ว ไม่มีอะไร แต่บางคน ยังไงก็ไม่ได้ .ซู่ๆ ไม่ใช่เสียงหมูกระทะ คือเสียงเงาหัวหล่น (หัวเราะ) ไปติดตามดูเอาเองแล้วกัน”