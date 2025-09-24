ขุดยับ “เบบี๋ สุพรรณี” ไลฟ์สไตล์ลักชูรี่ ซื้อรถเบนซ์ นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสเที่ยวต่างประเทศ

หลังออกรายการโหนกระแส ร้องไห้เล่าชีวิตลำบาก แม่ป่วยมะเร็ง ป่วยติดเตียง น้องสาวตั้งครรภ์ เผชิญช่วงโควิด จนทำให้ตกงาน สุดท้ายไม่มีทางออกเพราะเป็นเสาหลักของครอบครัว จึงตัดสินใจทำโอลี่แฟน หาเงินมารักษาแม่ป่วย โดย “เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง” อดีตมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถูกปลดฟ้าผ่าจากคลิปสยิว ได้ขอโอกาสจากสังคม ความจนมันน่ากลัว
แต่ล่าสุดในโลกออนไลน์ ได้มีการขุดภาพของเบบี๋ กับไลฟ์สไตล์ลักชูรี่ ทั้งซื้อรถเบนซ์ นั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสเที่ยวต่างประเทศ เที่ยวเทศกาลดนตรีที่ต่างประเทศ ใช้ข้าวของแบรนด์เนม ซึ่งทำโลกออนไลน์ต่างวิจารณ์กันต่างๆ นานา ส่วนใหญ่มองว่าช่างแตกต่างจากที่เธอพูดออกรายการเสียเหลือเกิน