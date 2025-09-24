“คังแดเนียล“ เจอดี ทัวร์อเมริกา โดนปล้นรถก่อนขึ้นคอนเสิร์ต คอสตูมกว่า 2 ล้านหายเกลี้ยง

เรียกได้ว่าเจอดีเข้าแล้วจริงๆ สำหรับ “คังแดเนียล” ไอดอลหนุ่มชื่อดัง ที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกา แต่กลับโดนปล้นรถ ทำเอาคอสตูมที่จะใส่ขึ้นคอนเสิร์ตหายเกลี้ยง
คังแดเนียล ได้เดินสายทัวร์คอนเสิร์ต Act: New Episode ของตนเองในหลายๆเมืองของอเมริการวมแล้ว 12 รอบ โดยเริ่มเปิดทัวร์ตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา
แต่ตั้งแต่เริ่มทัวร์ เจ้าตัวต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาโดยอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือการต้องยกเลิกคอนเสิร์ตในนิวเจอร์ซีย์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการแสดง
ล่าสุดเจ้าตัวก็เจอปัญหาใหญ่อีกครั้งที่ทำเอาหลายๆคนช็อคไปตามๆกัน
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา โชว์สุดท้ายของเขาเกิดขึ้นที่ San Jose แต่ทางผู้จัดงานได้ออกมาประกาศให้แฟนๆได้ทราบว่า รถที่ขนอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเสื้อผ้าได้ถูกปล้น ผู้จัดฯ ได้แจ้งกับผู้ชมว่า คอนเสิร์ตจะไม่ยกเลิก แต่จะดูแตกต่างกว่าปกจิเนื่องจากไอเท็มต่างๆถูกโจรขโมยไปแล้ว
แดเนียล ได้พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ด้วยตัวเอง โดยเปิดเผยว่าเครื่องแต่งกายบนเวที ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมและเครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าคอนเสิร์ตของเขาถูกขโมยไป อย่างไรก็ตาม ไอดอลผู้นี้ยังคงแสดงความปรารถนาที่จะสนุกสนานกับแฟนๆ ในคอนเสิร์ต สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขา
นอกจากนั้นเขายังพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แบบติดตลก โดยบอกกับแฟนๆว่ามีคนเห็นหัวขโมยใส่เสื้อที่เป็นของที่ระลึกคอนเสิร์ต ซึ่ง คังแดเนียล หวังว่าคนที่ใส่สินค้าทัวร์ของเขาจะใส่ออกมาดูดี
อย่างไรก็ตาม คังแดเนียล ยังเลือกที่จะทำการแสดงตามกำหนด โดยเจ้าตัวได้บอกกับแฟนๆว่า เขาต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าที่ร้าน H&M มาใส่ขึ้นคอนเสิร์ตแทน
ไอดอลหนุ่มยังระบุด้วยว่ามูลค่าของที่ถูกขโมยไปรวมแล้วกว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2 ล้านบาทเลยทีเดียว
นอกจากนั้นรถที่โดนปล้นไปไม่ใช่รถกระบะ แต่เป็นขนาดเท่ารถบรรทุกเลยก็ว่าได้