"สเนป" ผิวดำยังไม่พอ!? ลือผู้สร้าง Harry Potter รีบูต อาจให้ “โวลเดอมอร์” เป็นผู้หญิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โลกโซเชียลระอุ หลังมีรายงานว่าโปรเจกต์ ซีรีส์ Harry Potter ที่กำลังเตรียมสร้างใหม่ อาจ “เขียนใหม่” หนึ่งในตัวละครร้ายที่สุดตลอดกาลอย่าง ลอร์ดโวลเดอมอร์ โดยเปิดออดิชันให้นักแสดงทั้งชายและหญิงมาลองบทบาทนี้ ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักทันที

รายงานจาก Comicbook ระบุว่า ผู้สร้างซีรีส์กำลังทดสอบนักแสดงโดยไม่จำกัดเพศ ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่ “เจ้าแห่งศาสตร์มืด” จะถูกสวมบทโดยผู้หญิง ซึ่งแฟนหนังสือจำนวนมากออกมาโต้แย้งว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจ “บิดเบือน” ตัวตนของโวลเดอมอร์ที่มีรากฐานจาก ทอม มาร์โวโล่ ริดเดิ้ล ในต้นฉบับ


ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าผู้สร้างเพียงพยายาม “ทำตามสูตรความหลากหลาย” มากกว่าจะคำนึงถึงเนื้อเรื่องจริง เสียงดราม่าจึงถาโถมคล้ายกับตอนที่เคยมีการถกเถียงการคัดเลือก พาปา เอสซิดู นักแสดงผิวสีมารับบท ศาสตราจารย์สเนป แทนภาพจำของ อลัน ริคแมน ในเวอร์ชันภาพยนตร์ ซึ่งสร้างข้อถกเถียงเรื่องการตีความใหม่กับการรักษาความซื่อสัตย์ต่อแคนนอนดั้งเดิม

แม้เจตนาของทีมสร้างคือการเติมมุมมองใหม่ แต่การเปิดกว้างทางเพศให้โวลเดอมอร์ก็สะท้อนโจทย์ยากของการ “อัปเดตแฟรนไชส์” โดยไม่ทำให้แฟนกลุ่มดั้งเดิมรู้สึกถูกหักหลัง ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นพลังของจักรวาล Harry Potter ที่ยังคงจุดกระแสถกเถียงได้ทุกครั้งที่มีข่าวคาสติ้งใหม่ ๆ

ซีรีส์ฉบับรีบูตยังไม่มีกำหนดฉายแน่ชัด แต่คาดกันว่าจะลงจอในปี 2027




