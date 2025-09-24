“กชเบล-มิเชล” แนะ “เบบี๋” หาอาชีพเหมาะสม ลั่นมีอีกหลายอาชีพทำแล้วเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ sex creator ไม่ผิด แต่ไม่เหมาะประกวด

รุ่นพี่มิสแกรนด์ “กชเบล-มิเชล” มอง “เบบี๋ สุพรรณี” ทำอาชีพ sex creator ไม่ใช่เรื่องผิด แต่อาจจะยังไม่เหมาะสมกับการมาประกวดนางงาม เพราะยังเป็นอาชีพที่สังคมยังไม่ยอมรับ และผิดกฎหมาย อาจจะต้องไปหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง อย่าพูดว่าทำอาชีพนี้เพื่อพ่อแม่ เพราะยังมีอีกหลายอาชีพที่ทำแล้วสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ อยู่ที่จะเลือก
ครองตำแหน่งอดีตมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้กอดมงกุฎแค่ 1 คืน ก็ถูกปลด สำหรับ “เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง” ที่ถูกขุดมีคลิปหวิวหลุดว่อนเน็ต และเคยถ่ายสยิวทำ OnlyFan จนต้องออกมาอัดคลิปชี้แจงทั้งน้ำตา ยอมรับว่าจำใจถ่ายภาพโป๊เพราะยากจน อยากมีเงินมาดูแลครอบครัว เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสังคมทันที
กับประเด็นนี้นางงามรุ่นพี่มิสแกรนด์ “กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์” และ “มิเชล เบอร์แมน” มองเรื่องของเบบี๋ไม่ผิดที่จะทำอาชีพ sex creator แต่อาจจะยังไม่ตรงกับบริบทของการเป็นนางงาม แนะนำไปในเส้นทางอื่น
กชเบล : “เข้าใจทั้งสองฝ่ายเลย ถ้าเบลเป็นน้องเบบี๋อยากให้น้องรีบให้โอกาสตัวเองก่อนที่จะขอโอกาสจากใคร อย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นเรื่องไม่ดี มองว่าแต่ละคนมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ มีสิ่งที่จำเป็น เราเลือกที่จะทำแล้ว เบลเชื่อว่ามันย่อมดีเสมอ”
มิเชล : “ทุกอย่างที่ทำมันมีผลที่ตามมา ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย มิสแกรนด์ของเรามีกฎมีกติกาชัดเจนว่าต้องทำสิ่งที่ถูกกฎหมาย และไม่เสื่อมเสียต่อสังคม ตรงนี้เป็นคุณค่าหลักขององค์กรที่เราอยากจะส่งต่อสิ่งนี้ต่อสังคม ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ตรงบริบท แต่พาร์ตของการทำงานมองว่าโอกาสมันมีอยู่ทุกที่ การที่เราจะหาโอกาสในชีวิตมันมีมากกว่านั้น onlyfan ก็ดีค่ะ ก็อาจจะต้องไปทำอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเอง ก็เป็นกำลังใจให้น้อง”
ลั่นการจะมาเป็นนางงามไม่ได้มีดีแค่ความสวย แต่ต้องเป็นบุคคลสาธารณะ เป็นตัวอย่างของคนในสังคม
มิเชล : “การเป็นนางงามมันไม่ใช่แค่เราสวยแล้วมันจบ การเป็นนางงามเราต้องทำอะไรสู่สังคมด้วย การเป็นภาพลักษณ์ การเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป ตรงนี้พ้อยต์หลักของการเป็นมิสแกรนด์ด้วย”
กชเบล : “อดีตของเรามีผลแน่นอน คิดว่าก็น่าจะไม่พ้นมือพี่ๆ ชาวเน็ต อย่างที่น้องเพิ่งมงฯ มาก็น่าจะเป็นบทเรียนของตัวจังหวัดด้วย อาจจะต้องฝากเข้มงวดขึ้นนิดนึงเขาอาจจะมีการให้ทีมงานเช็กแล้วแหละสำหรับเบื้องหลังของผู้เข้าประกวดในแต่ละคนแต่ละจังหวัด อะไรบางอย่างอาจจะค้นไปลึกแล้วก็ยังไม่เจอ อาจจะฝากถึงในรอบต่อๆ ไป ก็อาจจะต้องตรวจเช็กให้มากยิ่งขึ้น”
มองทุกคนมีสิทธิ์เลือกอาชีพ และการทำ sex creator ก็ไม่ผิดแต่อาจจะไม่ตรงกับบริบทการจะมาอยู่บนเส้นทางนางงาม อนาคตหากอาชีพนี้ถูกกฎหมายก็อาจจะมีสิทธิ์ได้มาประกวด
กชเบล : “จริงๆ ทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะ และสิ่งที่เราเลือกทำแล้วมันก็นต้องมีผลที่ตามมา อย่าไปโทษตัวเอง อย่าไปมองว่าสิ่งที่เราเลือกทำมันไร้ค่าหรือมันจะไม่ได้รับโอกาสจากสังคม อย่าลืมว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายใคร เราไม่ได้ฆ่าใครเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยซ้ำ
สำหรับเบลเป็นการมอบความสุขให้กับคนดูด้วยซ้ำ แต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรากำลังจะมองหา หรือต้องการเติบโตในเส้นทางใหม่ที่น้องเลือกเดิน มันดันเป็นบริบทของคำว่านางงาม ต้องยอมรับว่าคำว่านางงามจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน จะต้องพูดแล้วสามารถมีอิทธิพลต่อคนหมู่มากให้ได้ ก็ต้องพูดตรงๆ ว่ามีสตอรี่แบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างขาวสะอาดที่สุด ต้องมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาอย่างดีที่สุด”
มิเชล : “ถ้าอาชีพนี้ถูกกฎหมาย อนาคตก็อาจจะประกวดได้”
กชเบล : “ไม่อยากให้น้องต้องโทษตัวเอง มัวแต่บอกว่าสังคมไม่ให้โอกาสหนูเลยเหรอ อยากมีโอกาสครั้งใหม่จังเลย ก็อยากจะบอกว่าไม่มีใครที่ไม่ให้โอกาสหนูเลยลูก จริงๆ ยังมีอีกหลากหลายสายงาน ยังมีอาชีพเยอะแยะมากมายแค่กฎตรงนี้ขององค์กรนี้อาจจะไม่เหมาะสม ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เรามองไว้ สังคมอาจจะยังไม่เปิดรับ
ยอมรับว่าคนรอบตัวเบลหลายคนก็ทำอาชีพนี้ซึ่งเขาก็ภูมิใจในอาชีพที่เขาทำ เบลถึงได้อยากบอกน้องว่าการทำอาชีพนี้ไม่อยากให้ไปโทษตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันผิดและเราจะเป็นต้องทำอาชีพนี้เพื่อพ่อแม่ เพราะสุดท้ายแล้ว ถ้าเราเลือกที่จะพูดข้อนี้ จริงๆ แล้วเรายังมีอีกหลายอาชีพมากมายเลยที่เราจะทำเพื่อเลี้ยงพ่อแม่เรา อย่ามองว่าเราไม่มีโอกาสเราไม่มีทางเลือกจริงๆถึงทำเพราะว่าถ้าพูดว่าไม่มีทางเลือกก็ต้องไปเป็นโจรแล้ว แต่อาชีพนี้ไม่ได้ทำร้ายใคร”
เผยตอนกรอกใบสมัครประกวดนางงามมีข้อห้าม กฎกติการะบุชัดเจน
มิเชล : “มีค่ะ มีตั้งแต่สัญญาจังหวัดมาแล้วว่าเราต้องมีพฤติกรรมอันเหมาะสม ไม่ผ่านการสมรส ซึ่งจะมีกฎกติกาของแต่ละจังหวัด และกฎกติกาจะแยกออกจากกฎกติการะดับประเทศ ก็เหมือนเป็นสิทธิ์ของจังหวัดว่าจะเลือกใครมงฯ ลงมา แล้วส่งต่อที่องค์กรแกรนด์ใหญ่ อาจจะมีการซักว่ามันผิดกฎผิดกติกานะ”
ตอบการทำอาชีพ sex creatot อาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นนางงาม เพราะกฎหมายยังไม่รองรับ
กชเบล : “เส้นทางที่น้องเลือกเดิน กับบริบทขององค์กรนางงาม กฎเรามีอยู่แล้วในทุกที่ทุกบริษัท ที่นี่ต้องการรักษาภาพลักษณ์ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ให้กับประเทศไทย อาจจะไม่เหมาะสำหรับอนาคตที่หนูมองไว้ว่าอยากจะมาเป็นนางงาม”
มิเชล : “ถ้าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย วันนั้นเวทีเราอาจจะเปิดรับ แต่ตอนนี้มันยังไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ฉะนั้นแล้วมันจึงยังไม่ตรงตามบริบทเวที”
ดีใจหลายคนมององค์กรมิสแกรนด์เป็นการต่อยอดสู่อนาคต แต่อาชีพ sex creator ยังไม่ตรงกับบริบทองค์กรมิสแกรนด์ นางงาม และสังคมวัฒนธรรมไทย
กชเบล : “ดีใจนะ ตอนนี้เป็นก็เป็นโดมิโนตัวนึงขององค์กร พอเราได้เข้ามาอยู่ในองค์กรเราก็ดีใจที่คนภายนอกมองเข้ามาแล้วรู้สึกรักบอส องค์กรเรามันแข็งแรงและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ พอมีคนอยากเข้ามาเราก็รู้สึกขอบคุณ
อยากจะฝากถึงอาชีพ Sex Creator เพิ่งอีกนิดว่าจริงๆ ถ้าในอนาคตมีในเรื่องของสิทธิ ประกันสังคม หรือความคุ้มครองที่เทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆ ตรงนี้ก็จะดีมากๆ เลย เพื่อให้เรื่องของมนุษยธรรมมีเท่ากัน จริงๆ Sex Creator ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ได้ผิดอะไร ไม่อยากให้คิดว่าการทำอาชีพนี้มันต่ำต้อย”
มิเชล : “(แต่หลายคนอาจจะมองว่ามันผิดศีลธรรม?) ก็อาจจะยังไม่ตรงกับบริบทวัฒนธรรมในสังคมบ้านเรา ในต่างประเทศบางประเทศก็เป็นที่ยอมรับ และมันก็ไม่ใช่อาชีพที่ไม่มีเกียรติ แต่เราพูดถึง ณ ปัจจุบันมันยังไม่ถูกกฎหมายเท่านั้นเอง ไม่สามารถเข้ามาสู่ระบบของเวทีนางงามได้ จริงๆ เวทีมิสแกรนด์เป็นเวทีของโอกาสอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรเป็นอะไร ขอเพียงคุณเป็นคนดี ทำตามกฎหมายคุณก็สามารถเป็นนางงามไขว่คว้าโอกาสได้ เพราะมิสแกรนด์เป็นเวทีแห่งโอกาสและเป็นเวทีสู่ความสำเร็จ”
กับเรื่องที่ “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” โพสต์ว่าจะให้มาหรือไม่ให้มาขึ้นอยู่กับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เข้าใจพูดแบบนั้นเพราะเป็นประเด็นกระแสสังคม
กชเบล : “แล้วแต่บอสเหมือนกัน ในเมื่อบอสบอกแล้วแต่พี่หนุ่ม”
มิเชล : “ตรงนี้เชลเข้าใจบอสนะเพราะมันเป็นกระแสสังคม เราไม่รู้ว่ากระแสสังคมจะไปในทิศทางไหน มันไม่มีคำว่าถูกผิด 100% ย้ำอย่างเดียวเลยคือมันอาจจะยังไม่ถูกกฎหมายเท่านั้นเอง รู้สึกว่าแล้วแต่บอส”
กชเบล : “เอาจริงๆ สิ่งที่เราทำมาตลอดระยะเวลาที่เราจำความได้หรือเราจะหางานทำจนมาถึงวันนี้ ทุกคนล้วนแต่รักตัวเอง ทำเพื่อตัวเองและคนรอบข้าง ทำเพื่อครอบครัวกันทั้งนั้นแหละ อย่าไปตัดสินเลยว่าสิ่งที่เราทำมามันไม่ดี หรือว่ามันไปทำร้ายใคร ตราบใดที่เราไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่น
ส่วนใครที่จะมาเดินอยู่บนเส้นทางนางงาม มาเป็นครอบครัวแกรนด์ เราไม่ได้คัดหาแต่นางงาม แต่เราเป็นเวทีที่คัดหาศิลปินผ่านเวทีการประกวดนางงาม ไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสามารถสร้างมูลค่า เป็นศิลปินสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ ใครตอบโจทย์กับองค์กรอยากจะมาหาโอกาสที่นี่ ยืนยันว่าเวทีมิสแกรนด์เราพร้อมให้โอกาสทุกคนจริงๆ ค่ะ”