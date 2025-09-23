“ไม้เอก-ต้า” จับมือสู้ ท้าดวงปีชงใน “การโต้กลับของซินแส”

"การโต้กลับของซินแส" จากนิยายขายดีสู่ซีรีส์ แฟนตาซี โรแมนติก คอมเมดี้ ผลิตโดย SC FLOURISH ENTERTAINMENT พร้อมด้วย 2 นักแสดงคู่ใหม่ที่จะมาเขย่าหัวใจทุกคนอย่าง ไม้เอก-ฐิรวัฒน์ สุจริตธรรม รับบท เพลิง และต้า-จิรายุ เอี้ยวสกุล รับบท สินแซวินทร์ กับคำนายที่จะทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับปีชงของทุกคนเปลี่ยนไป
เรื่องราวของ วินทร์ วงสวัสดิ์ หรือ ซินแสวินทร์ หมอดูวัยเบญจเพสที่กำลังเผชิญเคราะห์หนักจากปีชง ที่ต้องตามหาผู้มีบุญญาธิการมาช่วยเหลือภายในก่อนวันเกิดครบปีที่ 26 แล้วโชคชะตาก็นำพาให้ต้องบังเอิญมาร่วมงานกับ เพลิง นทีธร นักจัดรายการผีที่ไม่เชื่อเรื่องภูต ผี หรือเรื่องเหนือธรรมชาติใดๆ แต่กลับกลายเป็นที่ผู้มีบุญญาธิการและยังเป็นคนๆนั้นที่วินทร์กำลังตามหา เมื่อความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์และความเชื่อ รวมถึงความไม่ลงรอยของทั้งสองคน นำให้เกิดเรื่องราววุ่นวาย สุดป่วนหัวใจเมื่อเกิดรักในยามรบ แล้วเคราะห์กรรมครั้งนี้จะผ่านไปได้หรือไม่?
มาโต้กลับปีชงไปพร้อมกันทุกวันจันทร์ เริ่ม 20 ตุลาคมนี้ ทางช่อง 3 HD เวลา 22.30 น.