M STUDIO และ iQIYI จัดเต็มภารกิจล่าอาชญากรไร้เงา คว้า “เก่ง - น้ำปิง” ร่วมงาน Thailand Gala Premier ภาพยนตร์ "The Shadow's Edge แผนระห่ำ ใหญ่ฟัดเดือด"

M STUDIO และ iQIYI ยกทัพความมันส์กับภารกิจไล่ล่าอาชญากรไร้เงาในภาพยนตร์แอ็กชันฟอร์มยักษ์ “The Shadow’s Edge แผนระห่ำ ใหญ่ฟัดเดือด” ผลงานล่าสุดจากตำนานแอ็กชัน เฉินหลง (Jackie Chan) ที่กำลังครองอันดับหนึ่ง Box Office จีน พร้อมกวาดรายได้ทะลุ 5,000 ล้านบาท ไปแล้วในขณะนี้
งาน Thailand Gala Premiere จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ลานอินฟินิซิตี้ พารากอนซีนีเพล็กซ์ โดยมี เจิ้น วีระกฤษณ์ วัชระศรีวราห์ ทำหน้าที่พิธีกร เปิดเวทีด้วยการแสดงกังฟูสุดตื่นตา จากโรงเรียนไทย–จีนเส้าหลินกังฟู ก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญกับการกล่าวต้อนรับ คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO และ คุณจาง จิน (ZHANG Jin) Vice President of the Movie and Overseas Business Group, iQIYI ซึ่งได้ร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสองพันธมิตร ในการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายคอนเทนต์ครบวงจร เพื่อเชื่อมต่อคอนเทนต์จีนสู่ผู้ชมไทย และผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดจีน โดยเริ่มต้นด้วย “The Shadow’s Edge แผนระห่ำ ใหญ่ฟัดเดือด”
บนพรมแดงยังได้ต้อนรับ 2 นักแสดงหนุ่มสุดฮอต “เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง” ที่มาร่วมบอกเล่าความประทับใจในผลงานของเฉินหลง โดย เก่ง เล่าว่า…
“ผมโตมากับพี่เฉินหลง ดูมาตั้งแต่เรื่อง วิ่งสู้ฟัด เขาเป็นหนึ่งในไอดอลด้านการแสดงคนแรกๆ ของผมเลย การได้มาร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นเกียรติมาก เหมือนได้ก้าวเข้าใกล้เส้นทางของนักแสดงระดับโลก และการกลับมาของพี่เฉินหลงครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากจริง ๆ”
จากนั้น ผู้บริหารทั้งสองฝ่าย นำโดย คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO, หยาง เซี่ยงฮั่ว (YANG Xianghua) President of the Movie and Overseas Business Group, จาง จิน (ZHANG Jin)
Vice President of the Movie and Overseas Business Group, ไคเฉิน ลิ่ (Kaichen LI) Vice President, APAC & MENA, iQIYI International, วิชัย กุลธวัชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), เฌอลินญ์ ตันติระพีพรรณ รองกรรมการ บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมด้วย 2 นักแสดง ก่อนเข้าสู่รอบชมภาพยนตร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
"The Shadow’s Edge แผนระห่ำ ใหญ่ฟัดเดือด" ถ่ายทอดเรื่องราวเมื่อกระบวนการยุติธรรมในมาเก๊าได้ถูกท้าทายระลอกใหม่จากจอมโจรเจ้าเล่ห์ ทำให้ทางการต้องเชิญ หวงเต๋อจง (เฉินหลง) ตำนานตำรวจสืบสวนมือฉมังแกะรอยคนร้าย กลับมาทำภารกิจหน้าที่อีกครั้งแม้ว่าเขาจะเกษียณอายุราชการไปหลายปีแล้วก็ตาม เขาต้องมาร่วมทีมกับตำรวจชุดสืบสวนรุ่นใหม่ ด้วยการใช้วิธีสะกดรอยแบบดั้งเดิมผนวกเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูง สงครามชิงไหวชิงพริบระหว่างจอมโจรกับตำรวจจึงได้เริ่มต้นขึ้น
เตรียมพบกับภาพยนตร์แอ็คชั่นสุดเดือด กับการปะทะกันสุดมันส์ ระหว่าง สายลับ และ อาชญากรรม และการกลับมาสุดยิ่งใหญ่ของตำนานแอ็กชัน เฉินหลง ใน
“The Shadow’s Edge แผนระห่ำ ใหญ่ฟัดเดือด”
11 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
