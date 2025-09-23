“เบบี๋ สุพรรณี” เสียใจคิดน้อยถ่ายคลิปหวิว ไม่ได้ลบรูปก่อนประกวดเพราะไม่คิดว่าจะเข้ารอบลึก รอดูกระแส ยอมให้คืนมงฯ ไหม

“เบบี๋ สุพรรณี” อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ ยอมรับผิดคิดน้อยถ่าย OnlyFans ยันไม่เคยถ่ายถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ และไม่เกี่ยวข้องเว็บพนัน แค่โดนดูดรูปไปใช้ โอดตอนโควิดไม่มีงาน ตนเป็นเสาหลักของครอบครัว เลยเลือกทางนี้ ไม่คิดว่าจะเข้ารอบลึก เลยไม่ได้เคลียร์ลบก่อนมาประกวด วอนให้โอกาสเริ่มต้นใหม่คนไทยด้วยกัน ยังตอบไม่ได้จะประกวดต่อไหมถ้าได้มงฯ คืน ขอดูกระแสสังคมก่อน ด้าน PD ยันไม่ได้หาแสง 1-2 วันนี้รู้ผล รอคุยกับ “บอสณวัฒน์”
กลายเป็นนางงามที่ครองตำแหน่งสั้นที่สุด สำหรับ “เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง” อดีตมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้กอดมงกุฎแค่ 1 คืน ก็ถูกปลด เพราะมีคลิปหวิวหลุดว่อนเน็ต และถูกขุดว่าเคยถ่ายสยิวทำ OnlyFans จนต้องออกมาอัดคลิปชี้แจงทั้งน้ำตา ยอมรับว่าจำใจถ่ายภาพโป๊เพราะยากจน อยากมีเงินมาดูแลครอบครัว โดยล่าสุดวันนี้ (23 ก.ย.) “เบบี๋” และ “ใหม่” PD มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ก็ได้มาชี้แจงเรื่องทั้งหมดอีกครั้งในรายการโหนกระแส ก่อนจะให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อหลังจบรายการ เผยว่าตอนนี้เข้าใจบริบทนางงามอย่างแจ่มแจ้งแล้ว
เบบี๋ : “อยากขอโทษกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ บอสณวัฒน์ (ณวัฒน์ อิสรไกรศีล) แล้วก็พี่ๆ แฟนนางามทุกท่าน รวมถึงผู้ใหญ่และคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีเจตนาที่จะทำให้วงการแปดเปื้อน หนูเข้าใจบริบทนางงามดีแล้วค่ะตอนนี้ เพิ่งเข้าใจแจ่มแจ้ง ต่อจากนี้ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้ใหญ่ ส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับบริบทนางงาม เพราะเราเคยมีอดีต แต่หนูก็ไปทางเส้นสายอื่นได้ ทุกคนสามารถจ้างงานและสนับสนุนบี๋ได้ อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆ ไม่ว่าจะไลฟ์ขายของ อินฟลูฯ บี๋ไม่อยากกลับไปจุดเดิมแล้ว วอนผู้ใหญ่ใจดีทุกคนสนับสนุนบี๋ด้วย ช่วยเอ็นดูหนูด้วยนะ”
ยอมรับผิดที่ตัวเอง ที่ไม่เข้าใจบริบทของนางงาม คิดว่าสังคมเปิดกว้างแล้ว
เบบี๋ : “ตอนแรกหนูไม่ได้เข้าใจบริบทอย่างชัดเจน ไม่เกี่ยวกับกองประกวดมิสแกรนด์ประจวบฯ นะคะ พอมีใบสมัครมากรอก ทางกองก็ไม่ได้ทำเป็นหนังสือเอกสาร หนูก็เขียนตามที่เขาถามแค่นั้น ก็ผิดที่ตัวเองด้วยที่ไม่ได้ศึกษาบริบทของนางงาม เลยผิดพลาดนิดหน่อยค่ะ (ทราบไหมว่าการเป็นนางงาม พฤติกรรมบางอย่างมันไม่เหมาะที่จะประกวด?) หนูคิดว่าโลกมันเปิดกว้างแล้ว สังคมคงยอมรับเรื่องอดีต หรือผู้หญิงที่ถ่ายนู้ด ถ่ายเซ็กซี่ ก็คงจะได้รับโอกาสแบบนี้ในสังคมบ้าง เพราะบางคนก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้ มันมีเหตุผลของมัน แต่ทำไปแล้วก็ลบไม่ได้ มันก็เป็นบทเรียนเหมือนกัน ก่อนจะทำอะไรต้องคิดเยอะๆ เพราะมันส่งผลต่ออนาคต”
เริ่มทำตอนโควิดเพราะไม่มีงาน
เบบี๋ : “ทำนานแล้วตั้งแต่ตอนโควิด เป็นช่วงที่หนูตกงาน มันไม่งานไหนรับเพราะล็อกดาวน์ แล้ววันนั้นมีแพลตฟอร์มนี้เข้ามาพอดี แต่เราไม่รู้นะว่ามันผิดกฎหมาย ช่วงนั้นเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับบิกินี่ล้วน แบบไม่ได้โชว์หวิว พอเรื่อยๆ มาเราก็เริ่มเกินเลย จนอาจจะมีคลิปหลุดตามที่ทุกคนเห็น เราก็รู้สึกว่าเราพลาดจริงๆ ต่อจากนี้ก็คงไม่ทำแบบนั้นอีก ตอนนั้นก็ทำอยู่ประมาณ 3 ปีค่ะ สิ่งที่หวือหวาที่สุดสำหรับหนูเป็นนู้ดบิด คือเอามือปิดแล้วบิดไปบิดมา แล้วก็ซีทรูที่ไม่ได้เซฟหน้าอก ส่วนคลิปที่หลุดก็เป็นไลฟ์ ก็เกินเลยประมาณนั้น ต้องขอโทษทีค่ะ”
ยืนยันไม่เคยถ่ายคลิปแบบมีเพศสัมพันธ์
เบบี๋ : “ไม่มีแน่นอนค่ะ ไม่มีจริงๆ ค่ะ เพราะไม่กล้าเหมือนกัน กลัว”
ตัดสินใจทำเพราะความจำเป็นทางครอบครัว
เบบี๋ : “ใช่ค่ะ ช่วงโควิดเราไม่มีเงินใช้เลย แพลตฟอร์มนั้นเข้ามาพอดี ก็ไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมาย แต่มันก็ได้เงินดีจริงๆ ไม่ได้ชักชวน ไม่ได้แนะนำให้ทำนะคะ บวกกับตัวเลี้ยงดูแม่ด้วย ให้แม่เกษียณมาอยู่บ้านเพราะแก่แล้ว เลยดูแลทุกอย่าง ส่งน้องเรียน แล้วตัวเองก็ดร็อปเรียน เรียนช้ากว่าเพื่อนไป 3 ปี ทำงานด้วยเรียนด้วยมันไม่ไหว แล้วก็ดูแลเม่ บวกกับปีที่แล้วแม่เป็นมะเร็ง ใช้เงินเยอะมาก เราเลยไลฟ์เกินเลยหนักขึ้น เพื่ออยากได้เงินมารักษาแก วอนสังคมให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในเส้นทางสายใหม่ด้วยนะคะ”
ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะโควิดมันหนัก แต่ก็ไม่ได้ยึดเป็นอาชีพหลัก
เบบี๋ : “มันโควิดด้วยคะ ออกจากบ้านยังไม่ได้เลย มันหนักนะ แล้วในแพลตฟอร์มหนูไม่ได้ลงถี่ขนาดนั้น เดือนหนึ่งลงแค่ 2-3 คอนเทนต์ ทำๆ หยุดๆ ไม่ได้ยึดเป็นอาชีพหลัก พอทำไปสักพักก็มีเส้นทางอื่น พอโควิดเริ่มเปิดหนูก็เป็นพริตตี้ด้วย เป็นดีเจ รับงานรีวิวอินฟลูฯ แต่ก็มีน้อยมาก พอทำดีเจก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ เพราะคิดว่าฉันเก่งและมีความสามารถเยอะ พอมีประกวดมิสแกรนด์ เขาไลฟ์ขายของกัน ก็อยากทำบ้าง เพราะอยากทำธุรกิจแต่ไม่มีความรู้ เลยอยากไปทดลองงาน ว่าเราเก่งแค่ไหน เลยไปประกวดมิสแกรนด์ ไม่ได้ตั้งใจเอาที่ 1 ตั้งใจเอาแค่รอง 2-3 แต่วันนี้มันเกินฝัน แต่สุดท้ายก็ต้องตามที่ผู้ใหญ่ตัดสินใจ ว่าสิ่งที่หนูทำมาอาจจะไม่ตรงโจทย์เขา”
ถ่ายคอนเทนต์เกินเลยเพราะคิดน้อย
เบบี๋ : “เพราะหนูคิดน้อยเกินไป เราไม่ได้มองเรื่องความเหมาะสมอะไรหลายๆ อย่าง คิดน้อยจริงๆ”
ปกติเป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้ว ใส่เสื้อยืดหรือเสื้อคอเต่าก็เซ็กซี่
เบบี๋ : “เซ็กซี่อยู่แล้ว หนูใส่เสื้อยืดหรือคอเต่าหนูก็เซ็กซี่เอาตรงๆ มันเวย์เซ็กซี่อยู่แล้ว แต่คลิปที่เห็นหนูอาจจะทำเลยเถิดเกินไป ไม่สวยงาม ก็แก้อะไรไม่ได้แล้ว อยากให้เห็นใจ อยากใช้ตรงนี้ที่คนรู้จักหนูแล้ว มาทำชีวิตให้ดีที่สุด”
คนวิจารณ์เอาความลำบากมาอ้าง
เบบี๋ : “ก็จริงอย่างที่เขาพูด หนูยอมรับตรงๆ ว่าหนูทำผิด ก็ขอโทษทุกๆ คน เราเลือกทางอื่นได้ แต่ด้วยความที่ตอนนั้นยังเด็กด้วย ก็คิดน้อยและเห็นเงิน ไม่เคยได้เงินเดือนละ 4-5 หมื่น เลยทำไป บวกกับมีเงินดูแลแม่ด้วย แต่ตอนนี้อายุ 27 เริ่มมองหาความมั่นคงแล้ว ความคิดเปลี่ยน โตขึ้นแล้วเลยอยากไปประกวด”
นางงามในอุดมคติคือแข็งแรงและเก่ง
เบบี๋ : “สำหรับหนูคือแข็งแรงและเก่งค่ะ แต่ภาพลักษณ์ก็สำคัญ เพราะมันสามารถเป็นกระบอกเสียงได้ แต่สำหรับบี๋ คนที่ผิดพลาดก็สามารถเป็นกระบอกเสียงได้ ให้ดูบี๋เป็นเคสตัวอย่างไว้”
PD ใหม่ : “ตอนนี้ก็ปลดน้องเรียบร้อยแล้ว เพราะเราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ในจังหวัด ผมไม่ได้นิ่งนอนใจเอาแต่ธุรกิจของตัวเอง ก็ปลดน้องภายใน 24 ชั่วโมง แต่ก่อนปลดเราอยู่ด้วยกันระหว่างเก็บตัว ก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้โอเคใช้ได้ ก็ยกหูหาน้อง เพราะในกองน้องไม่ได้ผิดพลาดอะไรเลย ส่วนในเรื่องความเซ็กซี่เราก็รู้ระดับหนึ่ง ไม่ใช่เราไม่ใส่ใจ พอมีข่าวมา ผู้ใหญ่โทร.มา เราปลดทันที พี่ณวัฒน์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ถามว่ารู้มาระดับหนึ่ง แต่ทำไมไม่เช็กลึกกว่านั้น คือตอนเข้ากองมันก็มีความวุ่นวาย ผมได้ยินตลอดมีคนส่งลิงก์มา แต่ผมไม่ได้กดเข้าไปดู ไม่รู้กดแล้วต้องเสียเงิน สิ่งผมเห็นคือภาพในชุดว่ายน้ำ ใส่บิกินี่โชว์หวาบหวิว ผมก็ไปดูในไอจีน้อง ก็ถามน้องตอนเก็บตัวเลย ว่าอะไรที่มันเกินไปให้ลบเดี๋ยวนี้”
เบบี๋ : “แต่คือมันลบไม่หมด เพราะมันมีคนเซฟไปแล้ว เป็นดิจิทัลฟุตปริ้นต์ แล้วเรื่องเว็บพนันก็บอกเลยว่าไม่เกี่ยว เขาดูดรูปบี๋ไปใช้โปรโมตเว็บพนัน เดี๋ยวเราจะไปแจ้งความค่ะ”
PD ใหม่ : “ในหนังสือปลด ก็อยากให้คนที่โจมตีอ่านด้วย ว่าผมพิมพ์ว่าอะไรบ้าง”
ยืนยันไม่เคยแปะลิงก์โปรโมตหรือเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน อยากให้คนไทยอ่านหนังสือให้ครบ 4 บรรทัด
เบบี๋ : “หนูอยากให้คนไทยอ่านหนังสือให้ครบ 4 บรรทัด หรือไม่ก็เช็กข้อมูลกลั่นกรองให้ดี จะเชื่อคนง่ายอะไรขนาดนั้น อยากให้เช็กดีๆ บี๋เป็นคนตรงๆ อยู่แล้ว ถ้าใช่ก็บอกใช่ ผิดก็ยอมรับจริงๆ”
มีนางงามคอลเอาต์เรื่อง Sex Worker เยอะ แต่สุดท้ายก็ต้องปลดนางงามที่เคยเป็น Sex Worker มาก่อน
PD ใหม่ : “ก็มองถึงความพอดี ว่า PD แต่ละกองเขารับได้มากน้อยแค่ไหน สมมติถ้าน้องเซ็กซี่อย่างเดียว แต่ไม่มีอย่างอื่นเลย ผมก็ไม่เอา”
ไม่คิดว่าจะเข้ารอบลึก เลยไม่ได้เคลียร์ตัวเองก่อนไปประกวด
เบบี๋ : “คือเวลามันน้อย แล้วก็ไม่ได้เคลียร์ตัวเองแต่แรก เลยไม่ได้ลบ พอมีประกวดก็สมัครเลย มันกะทันหันจริงๆ แล้วก็ไม่คิดว่าจะถึงรอบลึกด้วย ถ้ารู้ว่าจะมงฯ หนูจะเคลียร์ตัวเองตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำ (คนโจมตีที่ไม่ลบเพราะอยากทำต่อ?) ตอนนี้อยากเดินเส้นทางใหม่ ถ้าหลุดจากตรงนี้ได้ หนูก็หยุดอยู่แล้วค่ะ แอ็กเคานต์ที่มีก็อาจจะทยอยลบ ทยอยปิดไปค่ะ แต่ต้องใช้เวลาหน่อย เพราะมันเป็นกฎต้องรอ 100 วัน ส่วนครั้งล่าสุดที่ลงก็จำไม่ได้แล้วค่ะ เพราะหนูลบไปแล้ว แต่เป็นช่วงก่อนเข้ากอง”
โต้ข่าวหาแสงให้เวที จะคืนมงฯ ไหมต้องคุยกับกองใหญ่กอง อีก 1-2 วันน่าจะรู้เรื่อง
PD ใหม่ : “ผมไม่ได้มองถึงกระแสเลย มองเรื่อง Business เพราะถ้าเด็กเราไปแล้วไม่มีตรงนี้ ก็ไปอยู่หลังห้อง ไม่ได้มองน้องสวยเซ็กซี่ จะเอามาเป็นจุดขาย เรื่องโอกาสคืนมงฯ จากที่ฟังน้องก็กังวลใจ ถ้าไม่ไปต่อ ก็น่ามีอนาคตที่สดใสระดับหนึ่ง แต่ถ้าไปต่อเราก็ยินดีอยู่แล้ว ถ้าทุกคนตกลงกันได้ เคลียร์กันได้ ก็ต้องขอไปคุยกับกองมิสแกรนด์ไทยแลนด์อีกที ว่ามันโอเคไหม ถ้าเกิดขึ้นอีกจะรับผิดชอบสังคมยังไง ก็ต้องรอทางพี่ณวัฒน์ครับ เพราะอย่างน้อยเป็นนามสกุลของมิสแกรนด์แล้ว น้องมีโอกาสเข้ารอบลึกๆ อยู่แล้ว ถ้าเคลียร์ได้ สังคมโอเค ก็ต้องดู ยังตอบไม่ได้ครับ
ที่มั่นใจว่าน้องจะเข้ารอบลึก คือ Business, Beauty และ Brain น้องพูดเก่งไม่ตายไมค์ ยอดขายก็เป็น Best Seller จากนี้ก็ต้องไปเคลียร์เรื่อง OnlyFans ว่ามันหนักแค่ไหน แล้วก็เรื่องของเว็บพนันว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง และความสมัครใจของน้อง หลังจากนี้ต้องไม่มีจริงๆ พร้อมลบทุกอย่างไหม ต้องไม่มีแล้ว หรือถ้ามันหลุดไปแล้ว ก็ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กอง ถ้าเกิดคืนแล้วสังคมไม่ยอมรับ ก็ต้องคุยกันกับผู้ใหญ่ ว่ามันคุ้มไหม
คือในส่วนของจังหวัดผมหยุดน้องแล้ว แต่ก็ให้โอกาสน้องได้พิสูจน์ในวันนี้ก่อน เพราะตอนแรกผมตัดแล้ว น้องไม่ได้มีตำแหน่งใดๆ ในกอง ที่มาวันนี้คือมาแจงว่าทำไมถึงปลด และทำไมไม่รับผิดชอบจังหวัด ส่วนน้องก็เรียกร้องสิทธิ์ ที่โดนเอายูสเซอร์ไปใช้ต่างๆ และในส่วนของรองอันดับต่างๆ ก็ได้ปรึกษาน้องทุกคนแล้ว ปกติรองฯ 1 จะได้ ถ้ารองฯ 1 ไม่รับก็เป็นรองฯ 2 ก็ได้โทร.หาน้องหาพี่เลี้ยงให้เตรียมตัวไว้แล้ว แต่บอกว่าขอให้จบจากโหนกระแส และขอประชุมกันก่อน แล้วเราจะแต่งตั้งว่าเป็นใคร
ในวันสองวันนี้น่าจะรู้เรื่องแล้ว เพราะจริงๆ ก็รอกระแสจากทุกคน แล้วก็ต้องคุยกับน้องว่าไม่มีจริงๆ และจบจริงๆ นะ ถ้ามีหลังจากนี้ กลายเป็นหนูฉีกหน้าแม่หน้าทุกคน ก็ไม่เอาแล้วนะ จริงๆ ก็ไม่ได้เชื่อน้องทุกอย่าง หลังจากนี้ทีมก็จะไปขุดเองแล้ว ก็ได้โทร.คุยกับคุณณวัฒน์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว คุยกันตลอดเลยครับ เขาก็ให้สกรีนดีๆ ต่อให้ Business มาอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีเรื่องอื่นที่มันมากเกินไป ก็ไม่เอา”
ยังตอบไม่ได้ถ้าได้มงฯ คืน จะไปต่อไหม กลัวสังคมไม่ยอมรับ ไม่อยากทำงานเหนื่อย แบบไม่มีความสุข
เบบี๋ : “ตอนนี้หนูยังตอบไม่ได้เลย ต้องไปดูก่อนว่ากระแสสังคมไปทิศทางไหน คือหนูก็อยากทำงานและอยากมีความสุขด้วย ไม่ใช่ทำไปแล้วไม่มีความสุข มีแต่คนด่า หนูก็ระแวง ทำงานเหนื่อยแล้ว แถมคนเกลียดอีก ไม่อยากจุดนั้น ถ้าสังคมเขายอมรับและเชื่อมั่นในตัวหนู ก็อาจจะกลับไปค่ะ แต่ถ้าไม่โอเค อยากให้ไปทำอยากอื่น ก็จะไปตามทางของเรา อยากไปโตในเส้นทางอื่น (เป็นนางงาม 1 คืนโดนปลด?) ก็เกินฝันหนูแล้ว มาได้ไกลและประสบความสําเร็จแล้ว”
รับกลัวเรื่องผิดกฎหมายทั้ง OnlyFans และสูบบุหรี่ไฟฟ้า
“ก็แอบกลัว ตอนนี้พอตก็เลิกแล้วค่ะ รูปที่กระจายออกไปมันก็สักพักแล้ว ก็คือต้องหยุด OnlyFans จริงๆ เดี๋ยวจะไปแจ้งความก่อน และจะปรึกษากับผู้ใหญ่ว่าเอาไงต่อ (ถ้าจุดที่เลวร้ายที่สุดคือมีโทษจะทำยังไง?) ก็รู้สึกแย่ เพราะหนูไม่ได้อยากเดินสายนี้ ถ้ารู้ผิดชอบชั่วดีตั้งแต่แรก ว่ามันผิดกฎหมาย ก็คงไม่ถลำตัวเข้าไปลึกขนาดนั้นค่ะ เพราะมันกระทบหลายอย่าง แต่หนูไม่เคยดูถูกอาชีพหนูเลยนะ ว่าเคยทำอะไรมา มันก็ผิดแหละ ก็ขอโทษและยอมรับ แต่ไม่ดูถูกอาชีพใครเลย มันไม่มีคำว่าสูงต่ำ มีแต่อยู่ถูกที่ผิดเวลาหรือเปล่า
ย้อนกลับไปถ้าไม่เจอโควิดก็คงไม่แย่ จากคนเคยทำงานชงเหล้า ร้านก็ปิด แล้วจะทำอะไร มีเงินติดตัว 5 พันเอง เราเป็นเสาหลักครอบครัวด้วย มีคนมาชักชวนก็เลยทำ แต่ถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ในอนาคตก็คงไม่ทำหรอกค่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นชีวิตจะเป็นยังไงนะคะ ถ้าไม่ทำ ก็อยากให้ให้โอกาสหนูหน่อย เอ็นดูหนูด้วย อยากเริ่มต้นใหม่ ให้งานหนูได้ค่ะ หนูทำได้ทุกอย่างไม่เกี่ยงงานด้วยค่ะ คนไทยด้วยกัน ให้โอกาสกันค่ะ ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้ หนูอยู่เงียบๆ ไม่ดีกว่าเหรอ แต่ก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้ว มันมีค่าสำหรับบี๋มาก ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เวลา 1 คืน 1 วันเท่านั้น”