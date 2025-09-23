“เจนเย่-ป๋อ-ตี๋ตี๋” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ มิลเล่ เปิดตัวไอเท็มไพรเมอร์ตัวใหม่ Mille Blur Lasting Primer

มิลเล่ เดินหน้าตอกย้ำความเป็นที่ 1 ด้านไพรเมอร์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวสินค้าใหม่ในครอบครัว Skin of New Gen งานผิวเกาหลีของคนรุ่นใหม่ กับ Mille Blur Lasting Primer ไพรเมอร์แมทท์สบายผิว พร้อมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษผ่านงาน Mille Max Your Confidence Pop – Up Event กับไอเท็มที่จะช่วยให้คุณเปล่งประกายด้วยความมั่นใจในแบบคุณ และตอกย้ำความเป็น Brand of Primer ณ Central World ชั้น 1 Zone I
ทั้งนี้มิลเล่ได้ขนทัพ พรีเซนเตอร์ เพื่อการันตี งานผิวเกาหลีของคนรุ่นใหม่ สนับสนุนให้ทุกคนเปล่งประกายด้วยความมั่นใจในแบบของตัวเอง รวมถึงแนะนำไอเท็มช่วยเบลอผิวเนียนสนิททันทีแต่ยังคงความชุ่มชื้น พร้อมลดโทนสีผิวเหลืองหมองคล้ำให้กระจ่างใสสุขภาพดี
นำโดย นางเอกสาวสวย “เจนเย่ เมธิกา จีรนรภัทร” , “ตี๋ตี๋ วันพิชิต” , “ป๋อ ศุภการ” มาแนะนำมิลเล่ไพรเมอร์แมทท์สบายผิว ที่จะช่วยให้ทุกคนมั่นใจในทุกลุค ทุกสไตล์ ทั้งยังร่วมสนุกกับกิจกรรม Mille Max Your Confidence Pop-Up Event x JANEYEH ที่ได้ 30 Lucky Fans ร่วมถ่าย Polaroid พร้อมลายเซ็นจากเจนเย่ และร่วมกิจกรรม Fansign สุดใกล้ชิด และ Mille Max Your Confidence Pop-Up Event x TeeTeePor ที่ได้ 1 ใน 50 Top Fans ที่ได้เข้าร่วมงาน Fan Meeting แบบใกล้ชิดสุดๆ
นอกจากนี้ยังได้พรีเซ็นเตอร์สุดฮอตอย่าง แม้ก กรธัสส์, ณฐ ณฐสิชณ์ และเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่มิลเล่เป็นแบรนด์แรกที่นำ วง T-POP น้องใหม่จาก DOMUNDI อย่าง DEXX มาแนะนำมิลเล่ไพรเมอร์แมทท์สบายผิว ที่จะช่วยให้ทุกคนมั่นใจในทุกลุค ทุกสไตล์อีกด้วย