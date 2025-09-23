“แสง” ผลงานซิงเกิ้ลแรกจาก “คริส จอน (Chris Jon) Feat. ตู่ ภพธร” บทเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังบวกให้ผู้ฟังในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง

“คริส จอน” ศิลปินอิสระคนล่าสุด ภายใต้การดูแลของ ADA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการเพลงดิจิทัลบนระบบสตรีมมิ่ง ภายใต้บ.วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด Chris Jon เป็นศิลปินนักร้อง-นักแต่งเพลงสายเลือดไทย-ฝรั่งเศส เกิดที่ปารีส ฝรั่งเศส และย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ 11 ปี เขาเติบโตมากับครอบครัวนักดนตรี โดยคุณพ่อ เป็นนักร้องและศิลปินมากฝีมือ ทำให้ดนตรีฝังอยู่ในสายเลือดตั้งแต่เด็ก Chris Jon เริ่มแต่งเพลงตั้งแต่อายุ 13 ปี และก้าวเข้าสู่วงการเพลงไทยด้วยการตั้งวง Shining Star และออกอัลบั้มแรกกับวง พร้อมทั้งได้ร่วมงานกับศิลปินแถวหน้าของไทย เช่น บอยด์ โกสิยพงษ์ (ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของเขา) และ ตู่ ภพธร
ในเส้นทางกว่า 15 ปีในวงการเพลง Chris Jon มีผลงานหลากหลาย ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และยังเป็นที่ปรึกษาให้ศิลปินหลายคน ด้วยบุคลิกที่ร่าเริง มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและมีมุมมองลึกซึ้งต่อชีวิตทั้งด้านบวกและด้านลบในทุกบทบาท
ในผลงานล่าสุด Chris Jon มุ่งสร้างดนตรีที่ทั้งทรงพลังและเข้าถึงได้ง่าย ถ่ายทอดได้ทั้งความลึกซึ้งและความสนุกสนาน โดยยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว หวังให้ทุกบทเพลงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังบวกให้ผู้ฟังในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง
"แสง" เป็นเพลง R&B ที่ผสมผสานความไพเราะของเมโลดี้เข้ากับพลังแห่งความหวังและการยืนหยัดท่ามกลางความมืดมน เพลงนี้สื่อถึงช่วงเวลาที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านความมืด ทำให้เราเห็นว่าต่อให้ชีวิตยากลำบากเพียงใดก็ยังมีหนทางก้าวต่อไป
เขาได้ชวน “ตู่ ภพธร” มาร่วมงานในเพลงนี้ ไม่เพียงเพราะน้ำเสียงที่ทรงพลังและเป็นเอกลักษณ์ แต่เพราะเขาเป็นเพื่อนและผู้สนับสนุนที่เชื่อมั่นในตัวเขามาตลอดหลายปี ความจริงใจและความอบอุ่นของเขาเติมเต็มจิตวิญญาณของเพลงนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เพลงนี้ไม่ใช่แค่การร่วมงานกัน แต่เป็นการถ่ายทอดความขอบคุณและแสงสว่างร่วมกัน
ด้วยเมโลดี้ที่ไหลลื่น เนื้อหาที่กินใจ และกลิ่นอาย R&B ที่ชัดเจน "แสง" คือการเฉลิมฉลองพลังความหวังและผู้คนที่ช่วยให้เราส่องประกายแม้ในวันที่มืดมนที่สุด
