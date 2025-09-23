“ลาล่า” เผยเคล็ดลับอวดหุ่นแซ่บ บอกลาความอ้วน

กลับมาว้าว !! เสิร์ฟหุ่นเพรียว อวดหุ่นสวยลงโซเชียล จนแฟนคลับ และเพื่อน ๆ ร่วมวงการต่างมาทักถามถึงเคล็ดลับ ศิลปินสาวอารมณ์ดี “ลาล่า ขวัญนภา เรืองศรี” ล่าสุดเจ้าตัวมาอัปเดต เป็นพรีเซนเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แบรนด์ LEVEL S (เลเวล เอส) ภายในงานแถลงข่าววันนี้ (22 กันยายน 2568) ณ ESC Park Hotel (ปทุมธานี)
ลาล่า บอกว่า มันเป็นความอัดอั้นตันใจของผู้หญิงคนนึง ที่เคยมีน้ำหนักมากถึง 67 กก. โดนบลูลี่ โดนทักเรื่องหุ่น โดนคำพูดแรงๆ ว่า… “ ตัวใหญ่เหมือนยักษ์ อ้วนเหมือนนักชกมวย” มันเป็นคำพูดที่ฝังใจ กลายเป็นบาดแผลทางความรู้สึก งานก็หดหายไปอีก จนทำให้เราไม่มั่นใจเลยที่จะออกจากบ้าน พอน้ำหนักตัวขึ้นก็มีปัญหาต่อสุขภาพ หัวเข่า รวมถึงโรคอื่น ๆ ด้วย เลยรู้สึกว่าสุขภาพและรูปร่างไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ อีกต่อไป เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพ หาวิธีที่จะลดน้ำหนักอย่างจริงจัง
“วันนี้ลาล่า จะขอเปิดใจกันตรง ๆ แม้ว่าจะพยายามลดน้ำหนักด้วยตัวเองยังไง แต่ก็ไม่วายจะถูกกล่าวหาว่าไปตัดกระเพาะ หรือดูดไขมันมา ขอย้ำว่าที่หุ่นดีขึ้นก็เพราะ LEVEL S ลาล่าเริ่มทานเองตั้งแต่เม็ดแรก มาจนถึงทุกวันนี้ เป็นตัวช่วยควบคุมหิว ยังหิวเหมือนเดิมแต่ทานได้น้อยลง ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ ใครจะไปเชื่อว่าในวัย 40+ จะสามารถลดน้ำหนักได้ถึง 20 กก. จากเอวที่มี 34 นิ้ว วันนี้เหลือเพียง 24 นิ้ว
เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ภายใน 3 เดือน เราไม่ได้ใส่ชุดไซส์ S มาเกือบ 10 ปี วันนี้เรามั่นใจ เรารอหุ่นแบบนี้ รอให้คนชื่นชมมานาน เราอยากเดินให้คนมองอย่างมั่นใจ จึงอยากจะมาแชร์เรื่องราวของตัวเอง และขอส่งต่อกำลังใจ ถ้าลาล่าทำได้ ทุกคนก็ทำได้ ถ้าเรามีวินัยดูแลรูปร่างที่ดีขึ้น สุขภาพก็จะดีขึ้นด้วย ไม่ใช่แค่เรารับรู้ด้วยตนเอง แต่ทุกคนรอบข้างเราก็เห็นด้วยเช่นกัน”