เมินขาดทุน 10 ล้าน! “วู้ดดี้ วุฒิธร” เทหมดหน้าตักจัดงาน Dragonfly Summit 2025 หวังเปลี่ยนชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืน

“วู้ดดี้ วุฒิธร” ท้าทายที่สุดในชีวิตจัดงาน Dragonfly Summit 2025 ทุ่มหมดหน้าตักหวังเปลี่ยนชีวิตให้ผู้คนอย่างยั่งยืน เผยปีก่อนขาดทุนหลักสิบล้าน แต่ยังจัดต่อมองเป็นกำไรชีวิต เติมเต็ม ได้ฮีลใจตัวเอง
นอกจากจะเป็นเจ้าพ่อวงการทอล์กและผู้สร้างแรงบันดาลใจแห่งยุคของเมืองไทยแล้ว “วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา” ยังเป็นผู้นำจัดอีเวนต์ตัวพ่อ ที่นำกิจกรรมหลากหลายเข้ามาในเมืองไทย รวมไปถึง การร่วมกลุ่มก่อตั้งคอมมูนิตี้ Dragonfly 360 ที่ประกอบด้วย วู้ดดี้ , แพม ประนัปดา พรประภา และ ซินดี้ สิรินยา บิชอพ จัดงาน Dragonfly Summit งานสัมมนาด้านภาวะผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ที่คว้าตัวกูรูชั้นนำของโลกหลากหลายศาสตร์ มาร่วมปลุกพลังทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณในตัวทุกคน
แม้จะขาดทุนระดับหลัก 10 ล้านเมื่อปีที่ผ่านมา แต่ กลุ่ม Dragonfly 360 ก็ยังสู้ยืนหยัด จัด “Dragonfly Summit 2025” แถมจัดงานใหญ่ระดับเอเชียที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ปีนี้มาในธีม FLOW ที่เน้นการฝึกสร้างความสุขและสภาวะจิตใจที่ดี จากภายในสู่ภายนอก สู่ความสมดุลในชีวิตแบบองค์รวม และครั้งล่าสุดก็กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 27-28 ก.ย.68 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
ในปีนี้ วู้ดดี้ ทุ่มเทแรงกายแรงใจที่สุดในชีวิต เพื่อนำเสนอ Dragonfly Summit สู่สายตาประชาชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อหวังว่าพวกเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่นำไปสู่ความยั่งยืน
“ท้าทายที่สุด Dragonfly Summit มันมาในหัวเลย ต้องบอกก่อน ด้วยความที่สมาธิสั้นตั้งแต่เด็ก แล้วพอมาถึงวันนึง ความเป็นไฮเปอร์ สมาธิสั้น ทุกอย่างมันรวมตัว มันระเบิด พอระเบิดปุ๊บ แล้วรู้สึก อ้าว… ซวยแล้ว เราจะทำยังไงดีกับชีวิต ที่ผ่านมาทำเทศกาลดนตรีอย่าง S2O ปาร์ตี้ๆ ก็ไปฟังเพลง แต่มันไม่หาย ข้างในมันปะทุไง
มันคือหมดพลัง มันคือไปต่อกับชีวิตไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจว่า แล้วเราจะเอางานระดับประเทศหรือโลก ที่เอา speaker avengers ที่มันเป็นที่สุดแล้ว ของแต่ละศาสตร์เยียวยา เพราะบางทีฟังธรรมะ ปฏิบัติทั่วไป มันอาจจะยังเข้าไม่ถึง
เมื่อปีที่แล้ว งั้นก็ลองเอา speaker ลองเอาธรรมะสายอย่างอื่น พระญี่ปุ่นที่อาจจะมาร้องเพลง Heart Sutra พระ Kanho (Kanho Yakushiji) มางานนี้ แล้วไม่ใช่แค่นั้น เราเอาเจ้าแม่ Roxie Nafousi มา Sadhguru มาจากอินเดีย ที่พูดเรื่องปรัชญาชีวิต ถ้าเด็กวัยรุ่นชอบมาก ก็เชิญมาทั้งหมดทั้งโลก
แต่ด้วยความที่เอามาทุกศาสตร์มาคละรวมกัน แล้วมันเหนื่อยมากตรงที่ว่าคอนเซปต์มันไม่ง่าย ความรู้สึกมันก็หลากหลาย เป็นภาษาอังกฤษอีก ถึงแม้จะมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยก็ตาม แล้วในเวลาเดียวกัน ผมมีทุกศาสตร์มารวมตัวกันหมด เหมือนเอา Avengers มา แต่ว่าปีนี้ทำอีก เพราะว่ามันได้เห็นผล แต่มันเหนื่อยมาก”
Dragonfly Summit 2025 ในปีนี้ แถมยังขนบรรดาวิทยากรระดับโลกในศาสตร์ต่างๆ มากันแน่นเวทีไม่แพ้กันเลยทีเดียว
“ปีนี้ที่เอามา Mo Gawdat ที่สุดของ AI ในวันนี้ จากคนที่เคยทำงานอยู่ Google ที่ตอนนี้ไวรัลที่สุด ผมก็เลยเชิญมา อีกคนนึงคือ Matthew Walker ซึ่งเป็นปรมาจารย์เรื่องการนอนหลับ ผมก็เอามาด้วย ไม่พอ ด้วยความที่เป็นสายลองปฏิบัติ ชอบเวลาพระระดับโลกอย่าง Mingyur Rinpoche ที่เทศน์เรื่องของวิตกกังวล โดยเฉพาะใครที่เป็นแพนิก ซึมเศร้า ผมก็ชวนมาด้วยเหมือนกัน
นอกจากนั้น ก็ยังมีศิลปินระดับโลกอย่าง Maejor ที่เป็น hip hop artist เป็นมะเร็ง รักษาตัวเองยังไงรู้ไหม แต่งเพลงใน frequency คลื่นความถี่ที่มันสามารถผ่านเข้าไปจัดการร่างกาย เปลี่ยนพลังงานในเซลล์ จนวันนี้พาร์ตเนอร์กับ องค์ Dalai Lama ในการแต่ง sound frequency เพื่อช่วยเหลือพลังงานของเด็กๆ ในโรงเรียน สำนักงาน บ้าน เขาก็จะมารังสรรค์ sound มันไม่ใช่แค่เคาะกิ๊งก่องๆ แต่มันคือการแต่ง sound ให้เราคอนเนคกับตัวเอง
ผมบอกกับซินดี้กับแพมผู้จัดว่า พอเราจัดงานที่ Self Love มันพิเศษมาก แล้วหลังจากนี้ไป คงจะได้มีโอกาสเอางานนี้ไปประเทศอื่นๆ ที่เขาเห็นค่าของงานนี้ มันท้าทายมาก มันเหนื่อยมาก แต่สุดท้ายก็ทำให้เราเติมเต็ม จัดเพื่อฮีลตัวเอง ฮีลใจ เติมเต็มพลังงาน ห้ามพลาด บัตรยังพอมี“
ออกจากงานนี้ไปคุณจะเปลี่ยนแปลงเป็นคุณในเวอร์ชั่นใหม่ที่ยั่งยืน แม้ปีที่ผ่านมาจะขาดทุนหลัก 10 ล้านแต่รู้สึกได้กำไรชีวิตเพราะทำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยน
“หากใครที่ได้มางานนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกคุณจะนำพา 3 อย่างนี้กลับบ้านคือ หนึ่งแรงบันดาลใจจากบุคคลระดับโลกที่จะพวกเขาจะมาให้ในงานนี้ สองคือ know how และ how to เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้เราไปต่อในวันที่เศรษฐกิจมันแย่ ในวันที่เราหมดพลัง วันที่เราไม่รู้จะไปต่อยังไง สามคือได้ชุมชน ได้เพื่อนใหม่ การเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั้งยืน
เราอยากให้คนมาสัมผัสพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ wellness ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม ตอนที่จัดปีที่แล้วเราเชิญคนดังมาจากทั่วโลก เพราะเรามองว่าการจัดงานแบบนี้ ได้มาอยู่ร่วมกันมันคนละเรื่องกับการชมในคลิป ลงทุนๆๆ เอาใหญ่ๆๆๆ เอาเต็มที่ เล็กทำแล้วใจมันไม่ฟู ก็ติดลบไปหลายสิบล้าน พอจัดเสร็จปีนี้เอาอีก dragonfly summit deep wellness festival ของ Southeast Asia พอเห็นคนมา แล้วชีวิตเปลี่ยน มันคือกำไรที่สุด”