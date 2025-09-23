ช็อก! “แอนนา ทีวีพูล” ปลิดชีพในเรือนจำ แต่นักโทษช่วยทัน

ช็อก! “แอนนา ทีวีพูล” คิดสั้นในเรือนจำ หลังญาติแจ้งความ “กันย์ ดอนเมือง” ยักยอกทรัพย์ ทั้งที่กันย์ช่วยเหลือมาตลอด “นิกกี้ ชีเสิร์ฟ” เผยนักโทษช่วยไว้ทัน แอนนาปลอดภัยแต่ยังรักษาตัวในรพ.ราชทัณฑ์ กันย์เตรียมฟ้องกลับญาติแอนนาข้อหาแจ้งความเท็จ
ทำเอาแฟนๆ “แอนนา ทีวีพูล” วรินทร วัตรสังข์ ถึงกับช็อก หลังจากมีข่าวหลุดออกมาว่าแอนนา จะฆ่าตัวตายในเรือนจำ โดยใช้วิธีผูกคอตาย โดย “นิกกี้ ชีเสิร์ฟ” ได้ออกมาแจ้งข่าวเรื่องนี้ พร้อมผยเบื้องหลังการฆ่าตัวตาย เกิดจากเสียใจที่ทำให้ “กันย์ ดอนเมือง” ซึ่งรักและช่วยเหลือเจ้าตัวมาตลอดต้องเดือดร้อน จากกรณีที่ญาติไปแจ้งความกันย์ ยักยอกทรัพย์ ทั้งที่เอารถไปจำนำเอาไว้กับกันย์ ดอนเมือง อีกทั้งได้เงินไปแล้วอาจถึงหลักล้าน โดยนิกกี้ ชีเสิร์ฟ โพสต์ข้อความว่า
“แอนนา ทีวีพูล ผูกคอตาย หลังทราบว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ กันย์ ดอนเมือง โดนญาติแจ้งความเรื่องรถยนต์ ล่าสุด แอนนาปอดดภัยแล้ว แต่ยังรักษาตัวที่รพ.ของราชทัณฑ์ งานนี้ กันย์ ดอนเมือง พร้อมฟ้องกลับญาติแอนนา ข้อหาแจ้งความเท็จ, มีการพูดว่าสนิทกับตำรวจ ก็ต้องสืบดูนะคะว่าตร.คนไหน ถ้าไม่ใช่สนิทจริง ตร.ต้องดำเนินคดีกับคนที่แอบอ้าง”
นอกจากนี้นิกกี้ ชีเสิร์ฟ ยังอัดคลิปเผยอีกว่า ตอนแอนนา ฆ่าตัวตาย มีนักโทษมาเห็นพอดี จึงนำส่งรพ.ราชทัณฑ์ สาเหตุเกิดจากญาติแอนนา ที่กล่าวหากันย์ ดอนเมือง ยักยอกทรัพย์ ทั้งที่ช่วยเหลือมาตลอด จนทำให้แอนนาเครียด เพราะทำให้กันย์ต้องเดือดร้อน
“ข่าวแอนนา ฆตต. ตัวเอง มีนักโทษมาเห็นพอดีเลยช่วยไว้ นำส่งรพ.ราชทัณฑ์ ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว สาเหตุมีหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือทำให้เพื่อนเดือดร้อน นางก็ต้องยอมรับ ด้วยความที่แอนนามีโรคซึมเศร้าในตัว อยากให้เพื่อนไปเยี่ยมแต่เพื่อนก็เสียใจที่ญาติทำเหตุ ต้นเหตุก็มาจากแอนนานั่นแหละ โอเค ตอนนี้แอนนาอยู่ในคุกแล้ว นางก็ได้รับโทษแล้ว แต่เรื่องนี้กันย์ก็ไม่ได้ผิดอะไร กันย์ช่วยเหลือแอนนาทุกอย่าง มันสมควรแล้วเหรอที่ญาติทำอย่างนี้
เงินก็เสียไปหลายแสน ดีไม่ดีเป็นล้าน แล้วโดนแจ้งความว่ายักยอกอีก รถก็เอาไปแล้ว ประเด็นรถก็ไม่เคยได้ใช้ ถามว่ากันย์ผิดอะไร กันย์ไม่ได้ผิดเลย หลายๆ คนที่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้โอเค
สาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะอยากให้ญาติรู้ว่าแอนนาเครียดนะคะ เมื่อรู้ว่าแอนนาเป็นต้นเหตุ ทำให้แอนนาคิดสั้น ถ้าญาติมาเห็นคลิปนี้นะคะก็ลองคิดและไตร่ตรองดูว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้องหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแอนนา ญาติ และครอบครัว ก็ต้องไปพูดให้ชัดเจนนะคะว่าจะรับผิดชอบกันยังไง ไม่ควรโยนภาระมาให้กันย์ เพราะกันย์ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
เอ็นดูเอ็นเราขาด แล้วเดือดร้อน โดนแจ้งความแบบนี้ มันไม่แฟร์ ในฐานะที่กี้อยู่ตรงนี้ กี้ว่าไม่แฟร์ หยุดเถอะค่ะ ถ้าไม่หยุดจะจัดให้สุดเหมือนกัน ฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะ”