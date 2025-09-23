“มุกดา นรินทร์รักษ์” สวยระดับพรีเมียม นั่งแท่น New Brand Ambassador “Uranus Clinic”

นาทีนี้ฮอตเกินต้าน คงต้องยกให้เธอคนนี้ มุกดา นรินทร์รักษ์ นักแสดงสาวมากความสามารถผู้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่สวย มั่นใจ และมีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง มาพร้อมบทบาทใหม่ในฐานะ New Brand Ambassador คนล่าสุดของ Uranus Clinic ศูนย์บริการความงามครบวงจรระดับพรีเมียม โดยฉลองความยิ่งใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 6th Anniversary Uranus Clinic ที่ The Mall Lifestore Bangkapi ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–24 กันยายน 2568 พร้อมเปิดประสบการณ์ความงามเหนือระดับ และกิจกรรม สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดขึ้นเพื่อแฟน ๆ โดยเฉพาะ นำทัพโดยนักแสดงและนายแบบหนุ่มชื่อดัง อาทิ ตรี-ภรภัทร, เน๋ง-ศรัณย์, เล้ง-ธนพล และคิม-ธิติสรรค์ มาร่วมสร้างสีสันและเปิดตัวอาณาจักรความงามแห่งใหม่สุดอลังการ เอ็กซ์คูลซีฟสุด ๆ กับการเปิดตัว “New Brand Ambassador” คนล่าสุด มุกดา นรินทร์รักษ์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ณ The Mall Lifestore Bangkapi นอกจากได้ยลโฉมออร่าความสวยปังทุกองศา ตามแบบฉบับของ “ยูเรนัส คลินิก” ภายใต้แนวคิด “Unlock Your Beauty Boundaries – ปลดล็อกศักยภาพความงามในแบบของคุณ” ครั้งนี้ยังได้เห็นมุมมองและเคล็ดลับในการดูแลตัวเอง พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ตรงที่ได้ร่วมงานกับยูเรนัส คลินิก อีกด้วย
โดย มุกดา นรินทร์รักษ์ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมแชร์ความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับ Uranus Clinic ว่า “ขอแสดงความยินดีและขอร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ของ “ยูเรนัส คลินิก” พร้อมขยายอาณาจักรความงามอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญขอฝากเนื้อฝากตัวในฐานะ New Brand Ambassador คนล่าสุดด้วยนะคะ มุกดารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับครอบครัว ยูเรนัส คลินิก ซึ่งถือเป็นศูนย์บริการความงามครบวงจรระดับพรีเมียม ที่ส่งมอบความมั่นใจผ่านบริการ Private Luxury ผสานความเป็นส่วนตัวเข้ากับเทคโนโลยีความงามล้ำสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่แห่งการดูแลความงามครบวงจร
ต้องยอมรับว่าการเติบโตและการขยายสาขา เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่แบรนด์ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับมุกดารวมไปถึงผู้ใช้บริการให้ทุกคนสวยและมั่นใจเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุด มาร่วมเปิดประสบการณ์ความงาม เปิดประตูสู่โลกแห่งความมั่นใจ และค้นพบเสน่ห์ในแบบที่เป็นคุณไปพร้อมกันได้แล้วทุกสาขานะคะ”
ติดตามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ Official Fanpage https://www.facebook.com/uranusclinic.th/