“หนุ่ม กรรชัย” เฉลยเตรียมฟ้อง 2 ราย โทษทีต้องใช้คำว่า E ส่วน “เบียร์-บังแจ็ค” เคลียร์กันลงตัว

สะดุ้งกันทั้งประเทศ เมื่อ “พี่หน่วง” หรือ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”โพสต์แคปชั่นผ่านเฟซบุ๊กว่า “ก่อนจะบอกใครให้สู้ๆ ช่วยหันไปดูเงาหัวตัวมึงเองก่อน” เล่นเอาหลายคนที่ได้เห็นเข้าไปถามไถ่กันยกใหญ่ว่าหมายถึงใคร รวมถึงเพจดังต่างพากันใส่ใจอย่างรอบด้าน แถมยังโยงว่าคนที่ผู้ประกาศข่าวคนดังฟ้องนั้น เป็น “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล หรือเปล่า เพราะประกอบกับข่าวที่เบียร์โชว์หลักฐานว่าศาลประทับฟ้อง
ล่าสุดในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ “หมวย อริสรา กำธรเจริญ” ตัวแทนชาวเน็ตก็ได้ถามตรงๆ ว่าสรุปแล้วที่โพสต์หมายถึงใคร ด้านหนุ่มก็บอกว่าแน่ๆ ไม่ใช่ “เบียร์ เดอะวอยซ์-บังแจ็ค” แน่นอน แต่เฉลยพร้อมปริศนาขึ้นต้นด้วยสรรพนามว่า E
“จริงๆ แล้ว น้องเบียร์เดอะวอยซ์ไม่ได้ฟ้องพี่นะ เขาไม่ได้ฟ้องผม คดีของน้องเบียร์ เป็นผมที่ฟ้องน้องเขา แล้ววันนี้ (23 ก.ย.) ศาลจะอ่านคำฟ้อง แต่ผมไปถอนฟ้องให้น้องเขาแล้ว ไปมาเมื่อเช้านี้ ผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะจบได้แล้ว ไม่อยากไปถึงขั้นที่จะต้องมานั่งฟาดฟันรุนแรงอะไรกันเกินไปกว่านี้
โดยส่วนตัวผมมองว่า อันไหนที่เราคุยกันได้ ก็คุย เราจะมีศัตรูกันไปตลอดชีวิต มันก็ไม่ใช่ พี่กับเบียร์เองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมาย มันเป็นเรื่องของคนกลางที่เคลียร์กันไม่รู้เรื่อง มันไม่ใช่การสื่อสารกันสองคน คนกลางพูดไปพูดมา มันทำให้ความหมายเปลี่ยน
แต่สุดท้ายแล้วพอมันมีการก้าวล่วงกัน มันมีการล้ำเส้นกัน มันก็ต้องไปที่ศาล ให้ศาลท่านเป็นคนตัดสิน แต่พอเวลามันผ่านไป มันก็ต้องมีบางเรื่องที่เราก็ต้องเข้าใจเขา และเขาก็ต้องเข้าใจเรา เมื่อคืนพี่ก็เลยยกหูหาเบียร์เอง ให้เบียร์ไปบอกทนายของเบียร์เองว่า เดี๋ยววันนี้พี่จะไปถอนฟ้องให้ ก็บอกเบียร์ว่าให้มันจบไปเถอะ น้องเขาก็บอกได้ค่ะพี่ ขอบคุณค่ะ คุยกันมันก็จบ แต่สิ่งที่เขาโพสต์เขาไม่ได้ฟ้องผม
อย่างบังแจ็ค สุดท้ายเราก็คุยกัน มีอะไรไม่สบายใจก็พูดกัน เขาก็พูดมาในสิ่งที่เขาไม่สบายใจ เราก็อธิบายในมุมของเราไป เราก็เคลียร์กันแล้วก็จบ เบียร์กับบังแจ็คก็จบไป ถอนเหมือนกัน เขาก็เป็นคนน่ารักกับพี่
แต่บางคนจบไม่ได้ บางคนพี่จะไม่ถอนให้ จนกว่าคดีความจะถึงที่สุด บางเรื่องมันล้ำเส้นมาถึงครอบครัวพี่ มาแช่งลูกพี่ พี่ว่ามันไม่ได้ แล้วในสิ่งที่พี่โพสต์ อันนี้เหรอ พูดลอยๆ พูดถึงทีมบอลก็ได้ ซึ่งแล้วแต่ใครจะมองแบบไหน หรือใครจะไปบอกใครสู้ๆ ก็ต้องดูเงาหัวตัวเองไว้บ้าง เท่านั้นเอง”
หมวย : “เขียนก็ได้ เขียนในกระดาษแล้วบอกหมวยคนเดียว”
หนุ่ม : “(เขียนเสร็จแล้วส่งให้หมวยดู) ขอโทษนะที่คำว่าอี”
หมวย : “โอเค โล่งใจแล้ว ได้ถูกคนหนึ่ง”
หนุ่ม : “ถูกคนนึงนะ แต่มันมีสองคน แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะ อย่าคิดเองนะว่าเป็นตัวเอง”
หมวย : “อาจจะเป็นทีมบอลก็ได้ค่ะ”