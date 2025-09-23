“มดดำ” สุดทน โทร.ด่าหมอดูอดีตเพื่อนรัก มึงเลว! อยู่มา 20 ปี ไม่เคยเสียหายขนาดนี้ รับ ดารา น. เสียความรู้สึก

กรณีสาวรายหนึ่ง ร้องทนาย “รณณรงค์ แก้วเพ็ชร”ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เผยว่าถูกหมอดูชื่อดัง อ. อ้างเป็นผู้วิเศษ หลอกบูชาองค์เทพ เสียหายกว่า 2 ล้านบาท แต่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้น กลับแย่ลง เป็นหนี้จากการกู้เงินมาบูชา โดยรู้จัก หมอดู อ. ผ่านรายการ เลยติดต่อผ่านไลน์ไปเพื่อขอดูดวง แอดมินบอกต้องรอคิว 1-2 ปี แต่ถ้าอยากให้เร็วกว่านั้นจ่าย 5 พันโดยได้ดูในครึ่งปี แต่ถ้าอยากได้เร็วกว่านั้นอีก ต้องจ่ายค่าดูดวงหลักหมื่น ระหว่างรอจองคิวดูดวง แอดมินมีการเสนอบูชาเครื่องรางองค์เทพ และอ้างว่าจะได้ใกล้ชิดอาจารย์มากขึ้น
โดยบอกว่าเธอมีปัญหาธุรกิจ ต้องบูชาองค์เทพ รวมๆ แล้ว 9 หมื่น ซึ่งยังไม่ได้ดูดวง มีการพาไปเข้ากลุ่มลับ อ้างดารามีชื่อเสียง ชื่อย่อ น. ญ. และดีเจคนหนึ่ง บอกว่าบูชาองค์เทพต่างๆ ของอาจารย์ สุดท้ายต้องบูชาตามแรงกดดัน โดยสาวรายดังกล่าวเผยว่าตอนนั้นตนไม่มีเงินแล้ว มารู้ตอนหลังว่าราคาที่ตัวเองได้รับคือสมาชิกกลุ่มอเมริกา จะแพงกว่าสมาชิกที่อยู่ในไทย รวมแล้วภายในเวลา 3 เดือน บูชาองค์เทพไป 20 องค์ ทุกๆ การบูชา พอบอกไม่มีเงิน แอดมินก็บอกว่าให้กู้บัตรเครดิตมาบูชา ตอนนี้เป็นหนี้ 3 ล้าน และเริ่มเป็นโรคซึมเศร้า
ล่าสุด “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” พูดถึงประเด็นนี้ผ่านรายการ ข่าวใส่ไข่ มีการเอ่ยชื่อ “อาจารย์อุ๋ย” ตรงๆ และเผยถึงเรื่องนี้อย่างเดือดว่า
“ฉันก็อยู่ในเพจมานานแล้ว ว่าเป็นสารตั้งต้น ก็ยอมรับตรงๆ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อความศรัทธา อาทิตย์ที่แล้วก็ได้ยืนยันไปแล้วว่าไม่รู้เรื่องตุ๊กตา เพราะตัวเองไม่เคยอุ้มตุ๊กตายายอุ๋ย แล้วก็ไม่เคยเชื่อเรื่องตุ๊กตา เพราะตลาดแขกมีขายเยอะแยะ
ถามว่าด่าไหม ฉันด่าไป เมื่อวานรับไม่ได้ เพราะถือว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายคนหนึ่ง มีแชตไลน์เอาชื่อมดดำ เอาชื่อดาราคนโน้นคนนี้ เว้นชื่อดาราไว้ก่อนนะ ดาราทุกคนที่โดนเขามีสิทธิ์ฟ้องได้หมด อย่างบางคนไม่ใช่เรื่องจริง เอาชื่อดาราไปพูดได้ยังไง ฉันด่าว่า มึงเลว โทร.เลยค่ะ ตัวเองโดนมาตลอดทั้งอาทิตย์อยู่แล้ว เพจบิ๊กเกรียนลงทั้งอาทิตย์อยู่แล้ว
ทำอย่างนั้น เอาชื่อดาราไปอ้าง เอาจริงๆ มันเลว เอาสถาบันครอบครัวเขาไปพูดอย่างนั้น มันยิ่งเลว ฉันด่าแบบนี้เลย ดาราคนนั้นเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น มันเซนซิทีป แล้วมีเรื่องสถาบันครอบครัว ใช้คำว่าเลวได้จริงๆ ฉันก็เลยบอกว่าทุกวันนี้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย ผิดมึงก็ต้องรับผิด สองเงินที่มี สมมติแบบนี้คนเขาลำบาก ก็ควรยืมเขา เขาไปกู้หนี้ยืมสิน
ตอนด่าเลว เขาก็ฟัง แล้วก็ได้แต่ตอบค่ะๆ ตัวเองพยายามไม่ติดต่อ เอาง่ายๆ คือโกรธไหม มดดำโดนเพจด่าทุกวัน เพื่อนมดดำๆ โกรธจนไม่รู้จะโกรธยังไงแล้ว เมื่อวานนี้อยู่ดีๆ มีแชตเสียงพาดพิงดารามา รู้สึกว่าตัวเองต้องโทรศัพท์ไปแล้ว เพื่อด่า มันไม่ไหว ติดต่อไปมันมีประโยชน์อะไร มันมีแต่อักษรคำพูดก็รู้ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วไง
เราอ่านจากเพจก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ไม่ต้องไปถามหรอก มันมีหลักฐานมาหมดแล้ว ถูกต้องไหม แต่วันนั้นที่โกรธแล้วโทร.ไป เพราะมีเสียงมันที่พูดถึงดาราคนนึง แล้วไปพูดถึงสถาบันครอบครัว ฉันก็เลยด่าว่ามึงทำแบบนี้ ขอโทษนะ มึงเลวมาก เราด่าเป็นชุดๆ แล้วเขาตอบกลับมาว่าขอโทษ ตอนนี้มึงไม่ต้องมาขอโทษฉัน ไปขอโทษผู้เสียหาย วันนี้กระบวนการกฎหมาย ถ้าแกผิด มึงต้องชดใช้เขานะแต่ละคน
ตัวเองโดนมาตลอด โดนมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆ ตั้งแต่มาพูดในข่าวใส่ไข่ วันนั้นก็เปิดใจไปแล้วว่าปกติไม่สนใจคอมเมนต์ แต่อันนี้อ่านไป แล้วรู้สึกสำนึกผิดไป เพราะเราเป็นคนเอาเขา ที่เขาด่าว่าเราเป็นสารตั้งต้น ไม่ผิดเลย ทุกวันนี้ผู้เสียหายให้มาฟ้อง ให้เข้าสู่กระบวนการ ในฐานะรู้จักก็เล่าแบบเปิดใจเลย ตอนนี้เขาใช้ทนายนิด้า ก็ต้องเตรียมตัวว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว ผิดก็ว่ากันไปตามผิด วันนี้เพจเขาก็เขียนชัดเจน เพื่อนมดดำๆๆ ทุกอันอยู่แล้ว ตัวเองก็โดนมาตลอดอยู่แล้ว
ดารา น. ฉันก็คุยกับเขา เขาก็เสียความรู้สึก เขาบอกว่าเขาไม่เคยบูชาตุ๊กตา มีแต่ให้เขามาเอง เอาเขาไปพูดแบบนั้น เขาก็เสียความรู้สึกพอสมควร ส่วน ดารา ญ. ก็ญาญ่าญิ๋ง (รฐา โพธิ์งาม) เขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้ว ส่วนดีเจก็อาจเป็นฉันหรือเปล่า แต่ฉันไม่เคยเรียกตุ๊กตาว่าองค์เทพ ฉันบูชาเฉพาะของที่ฉันมีอยู่ ไม่ดิ้นรนซื้อใหม่ ไม่เคยแตะต้องตุ๊กตาเลยนะ ถ้ามีเอามาแฉเลย ไม่ว่าของอาจารย์คนไหนค่ะ
ดารา น. เขาเป็นคนเงียบอยู่แล้ว แต่เขาคงไม่มาบอกเราหรอกว่าเขาเสียความรู้สึกไหม ถ้าฉันเป็นเขา จะฟ้องไหม เราก็ไม่รู้ ซึ่งพอใครได้ยินคลิปเสียง แค่ฟังก็รู้เลยว่าเป็นใคร ไม่ว่ายังไงไม่ควรเอาเรื่องเขามาพูด ที่สำคัญคือเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริง ชีวิตครอบครัวเขาดีๆ อยู่ ไปพูดแบบนั้นมันเลวร้ายเลวทรามไหม นี่แหละที่มันไม่ไหว ก็เลยโทร.ไปด่า ต่อให้เราสนิทกัน แต่ไปพูดถึงสถาบันครอบครัว เป็นใคร ใครก็โกรธ เขามีตัวตนในสังคมนะ
ต้องดูต่อไปเขาจะทำยังไง แต่ถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อะไรที่ผิดก็ต้องรับผิดชอบนะ ที่โทร.ไป เขาก็ได้แต่ขอโทษ แต่ขอโทษแล้วช่วยอะไร อยู่มา 20 ปีไม่เคยเสียหายขนาดนี้ ได้มีโอกาสดูคลิปเสียงที่พูดถึงดารา น. นี่แหละถึงโกรธ ไปขอโทษผู้เสียหายเถอะ ฉันไม่เคยเสียเงิน ฉันแค่เสียความรู้สึกกับการเป็นเพื่อนเธอ รู้จักมา 8-9 ปี ไม่คิดว่าอยู่ดีๆ จะมีกระบวนการที่เลวร้ายขนาดนี้”