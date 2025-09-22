ครบรอบ 1 ปี การจากไปของ “อ๋อม อรรคพันธ์” ลั่นอยู่ในหัวใจของพี่เสมอนะ

ครบรอบ 1 ปีเต็ม กับการจากไปของ “อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์”ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจ เมื่อวานนี้ (21 ก.ย. 68) “ดาเรีย เชฟรุก” ภรรยาของอ๋อมพร้อมด้วยครอบครัว เพื่อนๆพี่น้องในวงการบันเทิง ผู้จัดละครและผู้บริหารช่อง 7 รวมตัวกันจัดงานทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอ๋อม ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
โดย “กีต้าร์ ศิริพิชญ์ วิมลโนช”พี่สาวคนสนิทในวงการของ อ๋อม ได้โพสต์คลิปบรรยากาศภายในงาน ลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า “วันนี้เมื่อปีที่เเล้ว มีเเต่น้ำตา วันนี้มีเเต่รอยยิ้มส่งไปให้ เเละอยากบอกว่า @omakapan อยู่ในหัวใจของพี่เสมอนะ ❤️ #รักนะครับคนบนฟ้า #ครบ1ปี”
กีต้าร์ยังได้โพสต์คลิปคุยกับรูปอ๋อมเพื่อขอหวย
…. “ขอหวยนะงวดนี้ ขอตรงๆเน้นๆ” ซึ่งดาเรียให้เลข 69 กีต้าร์บอกเลขเดิมเลย ก็ไม่รู้ว่างวดต่อไปจะมีเลข 69 ไหมนะ และกีตาร์ยังได้โพสต์คลิปดาเรียพูดกับรูปอ๋อม ว่า… “we love you forever”