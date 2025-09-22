“มุกดา” หัวใจสีชมพู! คบไฮโซหมื่นล้าน “สิทธิ ศรีชวาลา” ไปได้สวย ไม่ได้ปิด ไม่ได้เปิด แต่ลุ้นภาพคู่คงยาก

“มุกดา นรินทร์รักษ์” อัปเดตหัวใจสีชมพู รักไฮโซหมื่นล้าน “สิทธิ ศรีชวาลา” ยังไปได้สวย บอกไม่ได้ปิด แต่ยังไม่พร้อมเปิดภาพคู่ รอลุ้นได้อยู่ แต่คงยากเพราะนิสัยส่วนตัว เผยสบายใจกับความสัมพันธ์นี้ ไม่รีบร้อน ไม่กดดัน เป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เรียกว่าไม่ได้ปิด แต่ก็ยังไม่พร้อมเปิด สำหรับความรักของนางเอกสาว “มุกดา นรินทร์รักษ์” กับไฮโซหนุ่ม “สิทธิ ศรีชวาลา” ทายาทหมื่นล้านของ ฟิโก้ กรุ๊ป และบริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ (21 ก.ย.) ได้เจอมุกดา ที่มาร่วมงาน GRAND OPENING Brand Ambassador URANUS Clinic เจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจให้ฟัง ว่าตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้ดี ศึกษากันอยู่ แบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนใครรอดูรูปคู่อยู่ ก็อาจจะยังน้า…
“หัวใจแฮปปี้ค่ะตอนนี้ อย่างที่บอกไปว่าเราก็มีคนที่เราคุยด้วย แล้วก็ศึกษาอยู่ ตอนนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ก็ไปในทางที่ดี หัวใจก็ชมพูอยู่ค่ะ ถามว่าจะได้เห็นหน้าตาเขาเมื่อไหร่ จริงๆ ก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะ คือเวลามุกไปไหนตัวมุกเองก็ไม่ได้ปิด แต่ด้วยความที่เราไม่ได้ถ่ายรูป หรือพูดออกมาตรงๆ จริงๆ จังๆ ขนาดนั้น เพราะว่าตัวมุกเป็นคนที่ค่อนข้างชอบความสงบ คือเป็นนิสัยส่วนตัว ก็อาจจะไม่ได้เปิดหรือบอกใครๆ มากมาย”
ไปไหนมาไหนด้วยกันปกติ ไม่ได้มีผลในชีวิตประจำ
“ไม่มีค่ะ ถ้าชีวิตประจำวันจริงๆ เราก็ไปข้างนอก กินข้าว เจอคนในร้านอาหาร เราก็จะปกตินะคะ ก็ไม่ได้หลบ หรือทำเป็นว่าเราไม่รู้จักกัน ไม่ได้ใส่หมวกใส่แว่น เราปกติเลย แค่เราอาจจะไม่ได้โชว์ภาพออกมา ว่าเราไปกินข้าวด้วยกันนะ”
เผยเวลาคนเจอก็จะมีซุบซิบ ว่าใช่คนที่เป็นข่าวด้วยหรือเปล่า
“เขาก็จะซุบซิบๆ ว่าใช่หรือเปล่า คนนี้หรือเปล่าที่เป็นข่าวหรือเปล่า ก็อาจจะแอบสงสัย เพราะเวลาที่หนูไปข้างนอก หนูจะชิลมากหน้าสดมาก คนเขาก็จะมีความแบบใช่หรือเปล่า หน้าคุ้นๆ นะ เราก็จะได้ยินตลอด”
ไม่ได้ปิด แต่ก็ไม่ได้เปิด ไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์นี้
“ไม่ได้ปิดค่ะ ก็อย่างที่บอกว่าค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ถามว่าเราอยากพูดมาตรงๆ ขนาดนั้นไหม…เราก็ยัง แต่ถามเราแฮปปี้ไหม เราศึกษากันอยู่จริงๆ ก็สบายใจค่ะกับความสัมพันธ์นี้ ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รีบร้อน แล้วก็ไม่ได้มีใครกดดันซึ่งกันและกัน ก็เป็นตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์”
ยอมรับการเปิดตัวแฟน ก็คงมีผลกระทบนิดหน่อย แต่ส่วนนิสัยส่วนตัวไม่ได้ชอบเปิดเรื่องความสัมพันธ์อยู่แล้ว
“ถามว่าผลกระทบมีไหม หนูว่าคงมีนิดหน่อย แต่หนูยึดนิสัยตัวเองดีกว่า คือตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ตัวมุกเป็นคนที่ไม่เปิดเรื่องความสัมพันธ์อยู่แล้ว แต่ถามว่าเราพูดออกสื่อไหมว่าเรามี ก็มีแน่นอน แต่นิสัยเราแค่เป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเฉยๆ แต่หนูว่าทุกคนเข้าใจค่ะ การทำงานของเราชัดเจน เราก็เต็มที่มากๆ อยู่ตรงนี้เรายังมีคาแรกเตอร์ที่เราต้องเล่น แล้วก็ยังต้องเจอกับบุคคลอื่นๆ อีกมากมาย ฉะนั้นมุกก็ดีใจ ที่ทุกวันนี้เแฟนๆ ทุกคนก็พยามเข้าใจ ในมุมมองการทำงานมากขึ้นว่าอันนี้คืองาน น้องเต็มที่ในส่วนของงาน แล้วก็ซัปพอร์ตเราไปในทิศทางไหน”
รู้สึกดีที่แฟนๆ ส่วนใหญ่เข้าใจ แต่ก็แฮปปี้ถ้าคนอินละคร เพราะถือว่ามีเคมีตรงกัน
“รู้สึกดีเหมือนกันที่ไปในทิศทางนั้น ก็เต็มที่กับงานเราจริงๆ เราอยากให้ผลงานเราออกมาดี ถ้าแฟนๆ รักเราแล้วก็จิ้นในละคร เราก็แฮปปี้ แสดงว่าเราสองคนมีเคมีที่ตรงกัน แล้วทุกคนก็รักเราในตัวละครนั้น”
อยู่วงการมา 10 ปีไม่เคยเปิดตัวใคร คิดว่าคงยาก แต่ก็ลุ้นได้
“คือตลอด 10 ปีไม่เคยมีเลยนะคะ (หัวเราะ) หนูว่ายากมาก ด้วยนิสัยตัวหนู หนูเป็นคนแบบนี้จริงๆ ถามว่ามันมีภาพหลุดจากคนอื่น หนูไม่ได้ซีเรียส หมายถึงคนที่ได้เจอเราข้างนอก แต่ว่าถ้าจากตัวหนูอะ หนูว่าอาจจะต้องยากค่ะ หนูคืออินโทรเวิร์ตจัดเลยค่ะไม่หน่อย แต่ก็ลุ้นได้ (หัวเราะ)”