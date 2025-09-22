“เอม วิทวัส” อ้วกความรัก “จ๊ะ-บิ๊ก” แฉเพื่อนคลั่งรัก เปลี่ยนไปมาก เลิกอวดผัวกี่โมง!

“เอม วิทวัส” 3 คำ กูจะอ้วก ความรัก “จ๊ะ อาร์สยาม - บิ๊ก” เผยเพื่อนสนิทเปลี่ยนไปมากตั้งแต่คบฝ่ายชาย ไม่แคร์เพื่อนอยู่ก่อนแต่ง ใครจะรักษาประเพณีก็รักษาไป แล้วแต่มุมมอง อยากให้แต่งกัน ลั่นนิสัยเหมือนกันมาก รวยทั้งคู่ ใครจะเกาะใคร ฝากขำๆ จะเลิกอวดผัวกี่โมง เล่านาทีเฉียดตาย ไรเดอร์หลับในชนแท็กซี่ ไม่เอาเรื่องใคร แถมอยากซื้อรถให้
หลังชีวิตเฉียดตาย นั่งรถมอเตอร์ไซค์ แล้วคนขับพาไปชนกับรถแท็กซี่ ทำได้แผลหลายจุดตามร่างกาย ทำ “เอม วิทวัส รัตนบุญบารมี” เผยว่าตอนนี้รู้สึกเข็ด และไม่เอาเรื่องใครเลย เพราะสงสารทั้งไรเดอร์และคนขับแท็กซี่ พร้อมเผยถึงรักที่หวานฉ่ำสุดๆ ระหว่าง “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” กับแฟนหนุ่ม “บิ๊ก วชิรพล” งานนี้เอมเผยให้ 3 คำ “กูจะอ้วก” แต่ก็อยากให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกัน
“วันนั้นรีบไปถ่ายหนัง แล้วนั่งไรเดอร์ไปปกติเลย เพราะมันเลทมาก ถ้าขับรถไปยังไงก็เลท ก็เลยเลือกนั่งไรเดอร์ไป แล้วไรเดอร์น่าจะหลับในนิดๆ เราก็เลยบอกว่า พี่ระวังรถ แค่นั้นแหละก็หักเลย แล้วก็พุ่งไปเลย มีแท็กซี่ตัดหน้า ก็เข้ารพ.
วันนั้นมันกลัวจริงๆ นะ ใครที่ไม่เคยรถล้ม สมัยสาวๆ เราขี่มอเตอร์ไซค์มาเก่งมากแต่เราไม่เคยล้มเอง พอเรามาล้มด้วยคนอื่นเราก็เลยกลัว แล้วเป็นแผล ก่อนหน้านี้ 1 วันไปสปามาเขายังชมเลยคุณเอมผิวดีขึ้นมากเลย ผิวใสมากแต่ล้มไปแล้วกลายเป็นหมูแดง ไม่เอาแล้ว แต่มอเตอร์ไซค์ถ้าขับเองได้แต่ขับในละแวกบ้านนะในซอยได้ แต่ถ้านั่งไม่เอาแล้ว
ตอนล้มเรากังวลหน้าที่สุด แล้วก็เรื่องของกอง ก็โทร.หาผู้จัดการว่ายังไงต่อ เขาบอกว่าเขาก็คิดว่าคงนิดเดียวไปโรงพยาบาลแล้วถ่ายต่อ แต่ไม่ได้จริงๆ”
ไม่ฟ้องใครเพราะเอ็นดู แท็กซี่โทร.มาร้องไห้
“เราไม่ฟ้องเขา ไม่อะไรเลย ไม่เก็บเงินอะไรทั้งนั้น เอ็นดู เขาก็คงไม่อยากเจ็บหรอก เพราะที่เอ็มเห็นคือเขาเลือกที่จะให้คนอื่นช่วยเอมก่อนแล้วเขาก็นั่งอยู่กลางถนน จนกว่าคนจะมาช่วยเขา พอไปโรงพยาบาลเราก็บอกผู้จัดการว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาไหม จริงๆ นะเพราะเราขับมอเตอร์ไซค์มาก่อน กับการที่มอเตอร์ไซค์คอหักมันจะขับไม่ได้แล้ว แต่คุยไปคุยมาก็บอกว่าเขามีประกันนะ
อีกประมาณอาทิตย์นึงแท็กซี่ก็โทร.มาร้องไห้ผมจะโดนจับไหม คุณเอมเป็นดาราด้วย นู่นนี่นั่น เราก็บอกว่าหนูไม่ได้เรียกค่าเสียหายหรอกพี่ เขาบอกจะเอาเท่าไหร่ก็แจ้งเขานะ หนูก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ขับรถดีๆ เหอะ”
บอกถึงเป็นสก๊อยแต่ไม่เคยมีรอยท่อมาก่อน
“เราไม่เอาทั้งที่เหตุการณ์นั้นเราร้องไห้หนักมาก เราโทร.หาย่าก่อนเลย ย่าบอกให้โทร.หา 1669 แต่เราบอกว่าไม่ ไม่รู้จะโทร.ไปทำไม เราก็ร้องๆๆ ย่าก็คิดว่าหน้าไปหมดแล้วแขนหักอะไรหมดเลย เขาเลยมาบึ่งมาหาเราจากราชบุรี ก่อนมาเจอเรา เขาแวะไปโบท็อกซ์กับน้องมาก่อน แล้วค่อยมา มาถึงเขาก็ดุแหละว่าบอกว่าไม่ให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไง”
ความรู้สึกเราคือ มันไม่ควรเป็นเราตั้งแต่นอนอยู่ป่อเต็กตึ๊งแล้ว มันไม่ควรเป็นเรา ที่นอนอยู่ข้างถนน ก่อนหน้านี้เจอแฟนคลับอยู่เลียบด่วน เขาบอกพี่เอมน่ารักมาก อินั่นยังกรี๊ดไม่เสร็จเลย โครม หนูไปแล้วเสียงสุดท้าย เอาไงดีวะ ต้องการหลับต้องการจะนอน เพราะมันเจ็บมันแสบไปหมดเลย พอดีเขาเรียกป่อเต็กตึ๊งมาพอดี
ท่านี้เลยตอนล้ม (หัวเราะ) เป็นตรงสะโพกนิดนึงแล้วก็ตรงเข่า มันไม่หักไม่อะไรเลยเป็นแผลเป็นจางๆ เป็นประสบการณ์เฉียดตายแบบใหม่ ใหม่เกิน ขับเองไม่เคยล้มนี่ คือครั้งแรกถ้าล้มก็ล้มแบบแอ๊บๆ เราเป็นสก๊อยแต่รอยท่อเรายังไม่เคยมีเลย แต่นี่ต้องมาเป็นเพราะมอเตอร์ไซค์ ทะเบียนรถถูกไปแล้วด้วยนะ ตอนนั้นซื้อลอตเตอรี่ค่ะ (หัวเราะ) แต่หลายกลับหน่อย กลับไปกลับมา”
ดีใจแทน “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” มีแฟน เล่าไทม์ไลน์คบ “บิ๊ก” คบมานานไม่เคยเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้
“จะพูดว่าไงดี เขาคบกันเรารู้มาตลอด แต่ด้วยหนูพูดไปหนูกลัวดรามา อยากให้ถามเจ้าตัวมากกว่า แต่ถ้าถามตัวเราเอมเคยคุยกับแฟนเขาหนู หนูเรียกว่าจั่นเจาไง ถามว่าจั่นเจามาคบกับจ๊ะเพราอะไร เขาบอกว่าอยากใกล้ชิดเราพี่เช็กได้เลยเอารูปขึ้นเลย จ๊ะได้ใช้คำว่าแจ็คพอตมากกว่า จั่นเจาเขาเลือกเต่าทะเล เขาชอบ
ก็รับรู้เรื่องความสัมพันธ์แต่ไม่คิดว่า.. เราก็แบบ จริงเหรอ หนูเคยไปงานที่บริกบาร์ ที่มันเจอกันนั่นแหละ อิจ๊ะร้องเพลง หนูไปดูหนู ไปถึงปุ๊บแดนเซอร์จ๊ะเวลาเจอหนูก็ชอบแกล้งอยู่แล้ว ก็ยกให้คนกรอกแอลกอฮอล์ แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งล็อกคอหนุ่มแล้วกรอกเหล้าหนูหนักมากแล้วให้หนูมา 2,000 มั้งอะไรสักอย่าง หนูก็กินนั่นแหละแต่มันเยอะเกินไป หนูก็จะตกเก้าอี้โต๊ะนั้นน่ะ หนูก็บอกว่าอีโต๊ะนั้นไม่ได้จริงๆ แรงกับกูจริงๆ แต่อีกวันนึง ว้าย คุยกันไปแล้ว ประมาณวันสองวันช่วงวาเลนไทน์นั่นแหละ
เขามาบอกว่าคนนี้นะ ไม่รู้จะสแกนยังไง คนมันอาบน้ำวันละ 10 รอบ อิจ๊ะสปาทุกวันเหมือนคนไม่เคยเจอสบู่ เขาก็ดูคลั่งรักกันดีนะคะ หนูคบกับจ๊ะมาหลายปีหนูไม่เคยเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้ เขาน่าดูเขิน ปกติจ๊ะไม่เที่ยวคาเฟ่ กลางวัน คนจะเห็นจ๊ะน้อยมาก เขาจะใช้ชีวิตอยู่บนรถตู้ วันนั้นถามว่าอยู่ไหน บอกอยู่คาเฟ่มากินกาแฟเราก็ห๊ะ มึงเนี่ยนะมากินกาแฟ เริ่มกินบุฟเฟ่ต์ ชาบู เริ่มเดินห้าง เริ่มแต่งตัว ก็ดีค่ะมันจะได้ไม่แก่”
ป้องอยู่ด้วยกันก่อนแต่ง ใครจะรักษาประเพณีก็แล้วแต่มุมมอง
“โอ้ยย ก็ปล่อยให้อีนั่นรักษาไปเถอะประเพณี แล้วจะอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ อ๋อ เอาใหม่ค่ะ มันก็แล้วแต่มุมมองนะคะว่าแต่ละบ้านเลี้ยงมาแบบปล่อยจอยแค่ไหน บางบ้านก็อาจจะเฮ้ย ไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องของบ้านท่าน อย่าให้รู้นะก่อนที่จะถามว่าเข้าไปอยู่ก่อนหรืออยู่หลัง มีคนอยู่หรือ มีมแน่นอนอันนี้ (หัวเราะ) เสียงในหัว ก็แล้วแต่มุม เราไม่ได้บอกว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิด รู้แค่เจตนาเราต้องการอะไรอยู่แค่นั้นเอง”
บอกจะเลิกอวดผัวกี่โมง ให้ 3 คำ “กูจะอ้วก”
“หนูรีเสิร์ชข้อมูลนะคนเราจะเลิกได้ยังไงคนเราจะเลิกอวดผัวได้กี่โมง หนูด่ากันทุกวันค่ะ เรื่อง 3 คำ ก็น่าจะจริงมั้งคะ (หัวเราะ) มันก็อาจเล่นๆ กัน ถ้าให้ 3 คำกับคู่นี้ กูจะอ้วก (หัวเราะ)ก็น่ารักดีค่ะ ก็อยากให้เขาแต่งงานนะ หนูอยากให้มันแต่งงาน หนูคุยกับมันแล้วด้วย บอกว่ามึงวันมึงแต่งงานกูทำหน้าที่อะไรบาทหลวงไหม มันบอกไม่ให้หนูไป กลัวงานมันพังหนูยินดีกับความสำเร็จเพื่อนทุกอย่าง ตัวเรายินดีกับความสำเร็จเพื่อนอยู่แล้ว เราก็ซัปพอร์ตตลอด หนูว่าตอนนี้จ๊ะมีความสุขมากๆ แบบที่ไม่เคยเห็น ปกติเขาจะนอนอย่างเดียว แต่ตอนนี้เริ่มเห็นจ๊ะ นงผณี กลางวัน คนเริ่มดีใจแล้ว นงผณีมีชีวิต”
รวยทั้งคู่ใครจะเกาะใครดัง
“เขาเหมือนกันเลย ส่วนที่บอกว่าบิ๊กมาเกาะดัง แล้วแต่อิพวกนักข่าวเลย เฮ้ย คนข่าว (หัวเราะ) แล้วแต่ชาวเน็ตเขาจะเขียนยังไงเลย มีคนชอบไม่ชอบอยู่แล้ว ชาวเน็ตด่าอยู่แล้ว ด่าตั้งแต่เปิดตัว เลิกก็ด่า ไปไหนด้วยกันก็ดี แต่หนูรู้สึกว่าจริงๆ 2 คนมันเข้ากันมากเขา ภาพข้างนอกไม่เหมือนกัน แต่เขาเหมือนจ๊ะเวอร์ชั่นผู้ชาย จ๊ะก็เหมือนเขาเวอร์ชั่นผู้หญิง เขาเป็นสายปาร์ตี้ด้วยกันอยู่แล้ว ฐานะเขาก็รวยกันทั้งคู่ใครจะไปเกาะใคร แต่จ๊ะจะได้เปรียบ 1 เรื่องในความรู้สึกเราเพราะบ้านผู้ชายทำอาหารสัตว์ ก็จะอิ่ม (หัวเราะ)”