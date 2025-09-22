มอนซูน แวลลีย์ ร่วมกับ ททท. จัด “A Night of Thai Excellence” กลางกรุงลอนดอน ชวน “อเล็กซ์ อัลบอน” นักแข่งฟอร์มูลาวัน ร่วมฉลองให้กับที่สุดของความเป็นไทย ผ่านอาหาร เครื่องดื่ม และกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลก

มอนซูน แวลลีย์ (Monsoon Valley) ไวน์ไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลระดับสากลมากที่สุด ของบริษัทสยาม ไวเนอรี่ จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตไวน์แถวหน้าและมีนวัตกรรมการผลิตที่ดีที่สุดของเอเชีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลอนดอน จัดงาน “A Night of Thai Excellence” เฉลิมฉลองให้กับความรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย นำเสนอที่สุดของเรื่องราวและรสชาติผ่านอาหารไทยเลิศรส ไวน์ไทยชั้นยอด พร้อมชวน “อเล็กซ์ อัลบอน” นักแข่งฟอร์มูลาวันชื่อดัง ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ แบรนด์แอมบาสเดอร์ มอนซูน แวลลีย์ ร่วมสะท้อนภาพลักษณ์อันทันสมัยเชื่อมโยงไทยกับวัฒนธรรมมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก ณ “AngloThai” ร้านอาหารไทยระดับมิชลินสตาร์ ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568
“A Night of Thai Excellence” เป็นกิจกรรมพิเศษที่เชิญบุคคลชั้นนำจากหลากหลายแวดวง อาทิ มอเตอร์สปอร์ต ศิลปะ การท่องเที่ยวลักชูรี และสื่อมวลชนชื่อดัง มาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กว่า 40 คน โดยมี ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร เป็นประธาน และมีแขกรับเชิญคนสำคัญคือ “อเล็กซ์ อัลบอน” หรือ อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักแข่งฟอร์มูลาวัน สัญชาติไทย ผู้สร้างชื่อเสียงในวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก แบรนด์แอมบาสเดอร์ของมอนซูน แวลลีย์ พร้อมด้วย ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ นักแข่งรุ่นใหม่ชาวไทย แชมป์รายการ Formula 3 Feature Race ที่เมืองมอนซา ประเทศอิตาลี ร่วมงาน
ความพิเศษของงานนี้คือการนำอาหารและกีฬามาเป็นทูตวัฒนธรรม เชื่อมโยงความเป็นไทยให้เข้าถึงผู้คนทั่วโลก โดย AngloThai ร้านอาหารไทยระดับ 1 ดาวมิชลิน ได้นำเสนอที่สุดของรสชาติผ่านเมนูที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นจาก 5 ภูมิภาคของไทยเข้ากับเทคนิคการปรุงแบบร่วมสมัย ซึ่งจับคู่กับไวน์พรีเมียมระดับโลกจาก มอนซูน แวลลีย์ ได้อย่างลงตัว มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารอันเหนือระดับ เปี่ยมด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนเข้ากับยุคสมัยได้อย่างกลมกล่อม เผยเสน่ห์ความเป็นไทยให้เวทีนานาชาติได้สัมผัส ภายในงาน มอนซูน แวลลีย์ เปรียบเสมือนตัวแทนของผลิตภัณฑ์ไทยระดับพรีเมียมในตลาดโลก ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด และคัดสรรให้เข้ากับอาหารแต่ละจานอย่างพิถีพิถัน สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตและศักยภาพของไทยในการก้าวสู่เวทีสากล นอกจากนี้การปรากฏตัวของยอดนักแข่งฟอร์มูลาวันและฟอร์มูลาทรีชาวไทย ยังเป็นการตอกย้ำถึงความโดดเด่นของไทยในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก ซึ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวลักชูรีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังทางวัฒนธรรมหรือ Soft Power ไทย ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนหลากหลายวงการ ตั้งแต่คนรักอาหาร ไวน์ ไปจนถึงแฟนกีฬาความเร็วเข้าด้วยกัน
กล่าวได้ว่า “A Night of Thai Excellence” เป็นมากกว่างานเลี้ยงสังสรรค์ แต่คือการประกาศศักยภาพของไทยบนเวทีโลก ผ่านรสชาติของอาหาร ไวน์ และเรื่องราวของมอเตอร์สปอร์ต ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นไทยในมิติใหม่ที่เต็มไปด้วยด้วยเสน่ห์และความทันสมัย ทำให้นานาชาติได้รู้ว่า ประเทศไทยไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน แต่ยังเปี่ยมด้วยศิลปวัฒนธรรมและความน่าสนใจในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ที่พร้อมจะมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลก
ทั้งนี้ มอนซูน แวลลีย์ คือแบรนด์ไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจนำเสนอความเป็นเลิศแบบไทยไปสู่สายตาชาวโลก นอกจากจะผลิตไวน์และน้ำองุ่นระดับเวิลด์คลาสส่งออกไปหลายประเทศ ยังมองหามุมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อประกาศความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและความงามแบบไทยให้ทั่วโลกได้เห็นอยู่เสมอ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ของ มอนซูน แวลลีย์ ได้ทาง www.monsoonvalley.com และ FB: Monsoon Valley