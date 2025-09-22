ตำรวจปักกิ่งยันชัด! “อวี๋ เหมิงหลง” เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทฤษฎีสมคบคิดปลอมทั้งหมด จับผู้กุข่าวลือแล้ว 3 ราย

ตำรวจปักกิ่งออกโรงยืนยันการเสียชีวิตของนักแสดงชื่อดัง **อวี๋ เหมิงหลง** วัย 37 ปี เป็นอุบัติเหตุ ไม่มีเงื่อนงำคดีอาญาหรือทฤษฎีสมคบคิดใด ๆ พร้อมจับกุมผู้กุข่าวลือออนไลน์แล้ว 3 ราย ตอกย้ำ “อินเทอร์เน็ตไม่ใช่พื้นที่ไร้กฎหมาย” ขณะครอบครัวและแฟนคลับยังคงร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของเขา
กระแสข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงชื่อดังแดนมังกร อวี๋ เหมิงหลง วัย 37 ปี ยังคงเป็นที่จับตาในโลกออนไลน์ หลังมีข่าวลือมากมายตั้งแต่ “ถูกฆาตกรรม” “ถูกบังคับ” ไปจนถึง “ครอบครัวถูกควบคุมตัว” อย่างไรก็ตาม ล่าสุด สำนักงานความปลอดภัยสาธารณะกรุงปักกิ่ง ได้ออกประกาศยืนยันอย่างเข้มงวดว่า ไม่พบร่องรอยผิดกฎหมายหรือคดีอาญาใด ๆ อยู่เบื้องหลังการตาย พร้อมดำเนินการ จับกุมผู้กุข่าวลือแล้ว 3 ราย
แถลงการณ์ทางการระบุว่า หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียด รวมถึงการชันสูตรพลิกศพ การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกจุดที่เกี่ยวข้อง ผลการสอบสวนชี้ชัดว่า การเสียชีวิตของอวี๋ เหมิงหลง เป็นอุบัติเหตุ โดยไม่พบหลักฐานใดบ่งชี้ถึงการกระทำผิดกฎหมายหรือการสมคบคิดที่โลกออนไลน์กล่าวอ้าง
ตำรวจปักกิ่งเผยว่า ข่าวลือร้ายแรงที่แพร่สะพัดในสังคมออนไลน์มาจากบุคคล 3 คน ได้แก่
เจิ้ง (หญิง อายุ 40 ปี) แต่งเรื่องว่า “อวี๋ เหมิงหลงกระโดดตึก” พร้อมอ้างข้อมูลโหราศาสตร์ นำไปเผยแพร่ในคอมเมนต์หัวข้อยอดนิยมจนสร้างความเข้าใจผิดวงกว้าง
หยวน (หญิง อายุ 29 ปี) กุข่าวว่า “ถูกโยนลงจากตึก” และ “ถูกแขวนคอ” พร้อมเขียนรายละเอียดเกินจริงลงในแพลตฟอร์มออนไลน์
สวี (หญิง อายุ 41 ปี) แต่งข่าวว่า “แม่ของอวี๋ถูกควบคุมตัว” พร้อมแนบภาพหน้าจอปลอมลงในบัญชีส่วนตัว
ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าแต่งเรื่องขึ้นเอง และขณะนี้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
สำนักงานความปลอดภัยสาธารณะเน้นย้ำว่า การเผยแพร่ข่าวลือทำลายชื่อเสียงและก่อผลกระทบทางจิตใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมย้ำว่าทางการจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่สร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และเตือนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้เคารพความจริงและความเป็นส่วนตัว
อวี๋ เหมิงหลง เกิดเมื่อปี 1988 เป็นนักร้อง นักแสดง และผู้กำกับชาวจีน เขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเข้าร่วมรายการ Super Boy 2010 ก่อนจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากบท “9th Prince” ในซีรีส์ยอดฮิต Eternal Love (2017) และผลงานที่สร้างกระแสอีกเรื่อง Go Princess Go (2015) นอกจากนี้ยังแสดงใน The Legend of White Snake (2019) และผลงานละคร-ภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง จนกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นทั้งในจีนและต่างประเทศ
อวี๋ เหมิงหลงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2025 จากการพลัดตกอาคารพักอาศัยในเขตเฉาหยาง กรุงปักกิ่ง ขณะมีอายุ 37 ปี ครอบครัว โดยเฉพาะมารดา ได้ออกมาเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุเขามีอาการมึนเมาจากการดื่มสุรา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่อุบัติเหตุครั้งนี้ ครอบครัวได้ขอร้องสังคมให้เคารพช่วงเวลาแห่งการไว้อาลัย และหยุดเผยแพร่ข่าวลือที่สร้างบาดแผลซ้ำเติม