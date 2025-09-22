ดรามา! “บี๋ สุพรรณี” โดนปลดฟ้าผ่ามิสแกรนด์ประจวบฯ ร่ำไห้อ้างถ่ายโป๊เพื่อครอบครัว

กลายเป็นประเด็นดรามาทันที หลังจากที่ “บี๋ สุพรรณี น้อยนวลทอง” คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ประจวบฯ ได้แค่เพียงวันเดียว ก็มีภาพและคลิปหลุดเจ้าตัวกำลังโชว์สยิว แถมดูดพอต ทำกองประกวดฯ ประกาศปลดฟ้าผ่าทันที เหตุมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ด้าน “บี๋ สุพรรณี” ได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว ร่ำไห้ยอมรับถ่ายโป๊จริง แต่ทำไปเพื่อครอบครัว เพราะชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ ทำชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่น
“ถ่ายโป๊จริง แต่สิ่งที่ทำเพื่อดูแลครอบครัว ดูแลแม่ที่ป่วย ตอนนี้ท่านเสียแล้ว ชีวิตลำบากมาก ทุกอย่างไม่ได้เพียบพร้อม ตอนนี้อยู่คนเดียว พ่อกับแม่เสียแล้ว บี๋ไม่มีใครเลย (ร้องไห้) รู้สึกว่าอยากอยู่กับใครสักคนที่สามารถผลักดักศักยภาพของบี๋ อยากพิสูจน์ตัวเองว่าบี๋ทำได้มากกว่านั้น ซึ่งไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลย
ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ค่ะ หนูอาจเดินเส้นสายผิด แต่หนูก็มีสิทธิ์เลือกเส้นสายใหม่ ถูกไหมคะ บี๋อยากให้สังคมและทุกคนให้โอกาสบี๋ (ร้องไห้) คนเราผิดพลาดกันได้ ถ้าคนผิดพลาดไม่ได้รับโอกาส บี๋ก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะบี๋ก็มีความฝัน ก่อนบี๋มาประกวดบี๋ก็คิดอยู่นานแสนนานเรื่องดรามา เพราะคิดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอน แต่บี๋คิดว่าโลกมันเปิดกว้างแล้ว เรารู้สึกอยากเปลี่ยนเส้นทางเดิน เรามองเห็นโอกาสก็เลยอยากคว้าไว้ ก็เลยรวบรวมพลังและจิตใจไปเขียนใบสมัครประกวด เพราะบี๋อยากมีเส้นทางใหม่ อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากพิสูจน์ตัวเอง
หนูอยากให้ทุกคน สังคม และกองให้โอกาสหนูได้พิสูจน์ตัวเอง ได้ทำหน้าที่ ได้ทำอะไรที่ดีกว่าเดิม บี๋คิดว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือไม่กล้าออกไปข้างนอก เพราะกลัวว่าเราทำอะไรมา ถ้าบี๋ไม่กล้าออกไปเผชิญหรือเปลี่ยนแปลง ชีวิตก็จะย่ำอยู่กับที่ จะไม่พัฒนา บี๋เลยออกไปประกวด บี๋มองเห็นโอกาส อยากให้กอง และสังคมเห็นใจบี๋
ส่วนเรื่องเว็บพนัน บี๋มั่นใจว่าไม่ได้ทำ บางคนเอารูปที่บี๋ถ่ายไปใช้ และสร้างเพจปลอม บี๋ฟ้องแต่ฟ้องไม่หมดนะคะ มันเยอะมากๆ แต่ละคนที่เป็นนางแบบ อินฟลูฯ ก็เป็นเหมือนกัน ชี้แจงได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันใดๆ ทั้งสิ้น มันใช้รูปบี๋ไปเยอะมาก ไม่มีเวลานั่งดูว่ามันเยอะแค่ไหน
อยากให้ทุกคนและกองประกวดให้โอกาสบี๋บ้าง อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อวาน (วันที่คว้ามงกุฎ) ดีใจมากค่ะทุกคน รู้สึกว่าบี๋ซัคเซสแล้ว รู้สึกว่านี่แหละกูจะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้ว (ร้องไห้) บี๋ไม่อยากมีชีวิตที่เป็นแบบนี้ บี๋อยากวิ่งเข้าหาโอกาส แล้วทุกแคมเปญที่บี๋ทำ บี๋ตั้งใจที่สุด ตั้งใจขายที่สุด ตั้งใจมากๆ
หนูอยากให้กองและสังคมเห็นใจหนู ให้โอกาสหนู ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ หนูก็มีความฝัน มีสิ่งที่อยากทำหลายๆ อย่าง คนเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะ (ร้องไห้) หนูไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้น หนูปรับปรุงได้ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ อยากให้ทุกคนให้โอกาสบี๋ ได้พิสูจน์ตัวเองว่าบี๋ทำอะไรได้หลายอย่าง
บี๋ไม่อยากทำให้ใครเสื่อมเสียนะคะ บี๋อยากเข้าไปในอยู่ในองค์กร และให้องค์กรผลักดันศักยภาพของหนู เพราะหนูก็อยากมีชีวิตที่ดีค่ะ
หนูต้องขอโทษถ้าทำให้ใครเดือดร้อน หรือทางจังหวัดเดือดร้อน หนูไม่ตั้งใจจริงๆ ค่ะ (ร้องไห้) หนูแค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น หนูเห็นโอกาส ก็อยากทำให้มันดีที่สุดค่ะ หนูต้องขอโทษทุกคนๆ นะคะที่ทำให้รู้สึกไม่ดี แต่อยากขอโอกาสให้ทุกคนเห็นใจบี๋ (ร้องไห้)”