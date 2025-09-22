แก๊งหมาเด็กบุกสยาม SIVANNA COLORS จับมือเหล่าหมาเด็ก “หยิ่น–วอร์” และ PERSES ระเบิดความฟินกลางสยาม เปิดตัวเมคอัพคอลเลคชั่นใหม่ Puppy Collection

สยามลุกเป็นไฟ! เมื่อสองหนุ่มสุดฮอต “หยิ่น–อานันท์ ว่อง” และ “วอร์–วนรัตน์ รัศมีรัตน์” โคจรมาพร้อมวงบอยกรุ๊ปชื่อดัง “PERSES” ในงานเปิดตัวเมคอัพคอลเลคชั่นใหม่ “Puppy Collection” จากแบรนด์ SIVANNA COLORS ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์สุดคิวท์“PUPPY COLLECTION IN BEAUTY PLAYGROUND แก๊งหมาเด็กบุกสยาม ตามหาพี่คนสวยติดสนุก”
ทันที หยิ่น-วอร์ และหนุ่ม ๆ PERSES ก้าวขึ้นเวที เสียงกรี๊ดจากด้อม “หมูยอ” และด้อม “PIECES” ก็ดังกระหึ่มทั่วสยาม บรรยากาศอบอวลไปด้วยพลังแห่งความรักและความคิดถึงจากแฟน ๆ ที่มารอให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น
โดยตลอดงานเต็มไปด้วยโมเมนต์ฟินแบบจัดเต็ม ทั้งมินิคอนเสิร์ตจาก 5 หนุ่ม จั๋ง–วิกร, เน–ณรัณ, กฤติน–กฤติน, ปาล์ม–พีรวิชญ์ และ ปลั๊กกี้–ธรากร ที่ขนเพลงฮิตมามอบความสุข รวมถึง “หยิ่น–วอร์” ที่แท็กทีมขึ้นเวทีสร้างเคมีสุดละมุน ชวนฟิน ทำเอาแฟน ๆ ยิ้มแก้มแตก พร้อมกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่ทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดศิลปินแบบเป็นกันเอง เรียกได้ว่าเติมเต็มหัวใจแฟนคลับไปอีกยาว ๆ
ไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัว “Puppy Collection” เมคอัพคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ที่ถ่ายทอดความน่ารักสดใสของเหล่า “หมาเด็ก” มาใส่ไว้ในแพ็กเกจสุดคิวท์และเฉดสีที่ใช้ได้จริงในทุกลุค ตั้งแต่โทนหวานใสไปจนถึงโทนชิคสไตล์สาวมั่น งานนี้ เหล่าแฟนบิวตี้ไม่เพียงแต่จะได้ครอบครองไอเทมเมคอัพสุดน่ารักคอลเลคชั่นใหม่ แต่ยังได้แรงบันดาลใจจากความสนุกและพลังบวกที่ศิลปินส่งมอบตลอดงาน
ต้องบอกเลยว่า นี่ไม่ใช่แค่อีเว้นท์เปิดตัวเครื่องสำอาง แต่คือเทศกาลความสุขที่รวมโลกบิวตี้และโลกบันเทิงเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ใครที่พลาดไปครั้งนี้ คงต้องรอติดตามว่าครั้งหน้า SIVANNA COLORS จะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาเขย่าใจแฟน ๆ อีก