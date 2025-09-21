“พีพี” ยันไม่ได้งอน “บิวกิ้น” อาถรรพ์ 10 ปีทำอะไรไม่ได้! รักเสมอ คิดถึงจะแย่

“พีพี” ยันไม่ได้งอน “บิวกิ้น” แค่ต่างคนต่างโฟกัสงาน โอดคิดถึงจะแย่ รักเสมอ อาถรรพ์ 10 ปีไม่มีจริง ไม่เครียดกับข่าว เป็นเรื่องปกติของทุกความสัมพันธ์ รับทำตัวลำบากขึ้นเวลาถูกจับตามอง เตรียมโชว์พิเศษในคอนเสิร์ตที่มาเก๊า ดีใจไม่ถึง 1 นาที บัตรหมดเกลี้ยงทั้ง 2 รอบ
หลังจากคู่จิ้นสุดฮอต “พีพี กฤษฎ์ อำนวยเดชกร” และ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ถูกจับตามองว่าห่างกัน ไม่สนิทกันเหมือนเดิม แถมทางฝ่ายของบิวกิ้นยังมีข่าวกำลังซุ่มคบสาวรายหนึ่งอยู่หรือไม่ เพราะมีภาพจับผิดโยงว่าทั้งคู่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน ซึ่งเมื่อวานนี้ (20 ก.ย.2568) หนุ่มบิวกิ้นก็ได้ตอบไปแล้ว ว่าสาวในข่าวแค่เพื่อนไม่ใช่แฟน และได้ขอโทษอีกฝ่ายหลังโดนถล่มจนช็อก ส่วนเรื่องห่างกับ “พีพี” แค่งานคู่จบ ต่างคนเลยต่างโฟกัสงานเดี่ยว
ล่าสุด วันนี้ (21 ก.ย.) ได้เจอพีพี ในงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “แนค ลอง เม็ดฟู่ (NAC long)” เจ้าตัวก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้งอนกัน แค่ช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้เจอ แต่ก็คิดถึงตลอด พร้อมเผยถึงคอนเสิร์ตเดี่ยว PP Krit “My Pleasure Concert: AFTERGLOW” ที่มาเก๊า หลังบัตรหมดเกลี้ยงในไม่ถึง 1 นาที ทั้ง 2 รอบการแสดง
“ดีใจมากๆ ครับ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะหมดเร็วขนาดนี้ ขอบคุณแฟนๆ มากกว่า ก็จะเป็นอะไรที่พิเศษเฉพาะที่นั่นเลยครับ (โชว์ต่างจากที่ไทย?) แน่นอนครับ ชุดใหม่แน่นอน โปรดักชั่นบางอย่างก็ยกไปจากไทย แล้วก็มีของทางฝั่งโน่นด้วย มันมีข้อจำกัดหลายๆ อย่าง กฎเกณฑ์มันก็ต่างกันนิดหนึ่งครับ เดี๋ยวเราจะพยายามทำให้มันดีเท่าๆ กัน
คือบางอย่างมันอาจจะเกิดขี้นที่ไทยได้ แต่เกิดขึ้นที่มาเก๊าไม่ได้ เราก็จะทำโชว์พิเศษที่จะให้ความรู้สึกมันเท่าๆ กัน ก็จะมีหลายพาร์ตที่แตกต่างและอยากทำให้มันดีขึ้นด้วย ก็หวังว่าจะว้าวเหมือนเดิม หลายๆ โชว์ก็พยายามทำให้มันเหมาะกับสถานที่ ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยดี ปลายเดือนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วครับ แล้วก็รันยาวไปเลย วันนี้เลยนัดเจอแฟนๆ เดี๋ยวอาจจะหายไปอีกแล้ว”
แพลนจัดคอนเสิร์ตอีก 4-5 ที่ อยู่ที่แฟนๆ จะซัปพอร์ตหรือเปล่า
“ก็อยู่ที่แฟนๆ ว่าเขาจะซัปพอร์ตหรือเปล่า ถ้าซัปพอร์ตเราก็พร้อมจัดอยู่แล้ว ก็มีแพลนกับทีมไว้หลายๆ ที่เหมือนกัน ก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องตารางที่ลงตัวด้วย จริงๆ ก็มีประมาณ 4-5 ที่นะครับ แต่มันเป็นเรื่องของตาราง ของการเดินทางด้วย ก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดแล้วกันครับ ปีนี้ไม่น่าทัน แต่ก็หวังว่าจะทันอีกสักหนึ่งที่ก็แล้วกันครับ”
เป็นมือใหม่หัดไลฟ์ติ๊กต๊อก
“เป็นมือใหม่ ก็สนุกดีครับ เขาส่งอะไรมาไม่รู้ขึ้นเต็มหัวไปหมด ชอบมากครับ ก็ตลกดี เล่นไม่เป็นจริงๆ ไม่มีแอ็กเคานต์ด้วย เพิ่งเข้าไปไลฟ์โปรโมตเพลง แฟนๆ ก็น่ารักดีครับ (ต้องไลฟ์คู่หรือเปล่า?) คู่กับใครล่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอ คิดถึงจะแย่แล้วเนี่ย ขอพื้นที่สื่อนะคะ พีคิดถึงเขามาก พูดลอยๆ (เอ่ยชื่อได้ไหม เดี๋ยวคนไม่รู้?) เพื่อนๆ ก็คิดถึงเขานิดหนึ่ง
ไม่ได้เจอกันประมาณ 10 ปีแล้วครับ ไม่ถึง (หัวเราะ) ก็เจอกันบ้าง แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกัน อยากคุยกับเขามาก คิดถึงมาก เขาเป็นตัวท็อปไง หัวแถว เราจะไปคุยอะไรกับเขาได้ล่ะพี่ เขาเป็นยิ่งกว่าโกลบอล เขาเป็นจักรวาล เขาเลยไปแล้ว ก็เลยค่อยข้างจะพูดกับเขายากนิดหนึ่ง”
โต้ข่าวงอนกันกับ “บิวกิ้น” แค่ต่างคนต่างโฟกัสงาน
“ใครจะไปงอนเขา ทำตัวน่ารักใครจะงอนล่ะ ไม่งอนครับไม่งอน ช่วงนี้เขาก็ไปโฟกัสที่งานของเขาด้วย เดี๋ยวเขาจะมีโปรเจกต์พิเศษให้แฟนๆ ได้เห็นกัน ก็ต่างคนต่างไปโฟกัสงานของกันและกันมากกว่า แต่หนูคิดถึงเขานะ (เราเห็นข่าวใช่ไหม?) เห็นข่าวครับ อาถรรพ์ 10 ปี ไม่มีจริงนะจ๊ะ (ยิ้ม) พาดหัวอาถรรพ์ 10 ปี เรื่องอะไร จะไปฟ้องกระทรวงเวทมนต์”
ไม่เคยงอน มีแต่ยอมตลอด แถมยังรักเสมอ
“หนูไม่เคยงอนเขาเลยจริงๆ หนูอาจจะดูเป็นคนไม่ยอมเขา แต่จริงๆ หนูก็รักเขาเสมอ (ยิ้ม) อาถรรพ์ 10 ปี รักเขาเสมอ (ยอมเขาตลอด แล้วเขายอมเราไหม?) ก็ต้องถามเขาครับ อยากรู้เหมือนกันว่าจะยอมหรือเปล่า”
ไม่เครียดเจอข่าวแบบนี้ เป็นเรื่องปกติของทุกความสัมพันธ์
“ก็ไม่เครียดนะครับ จริงๆ พีว่าต่อให้งอนหรือไม่งอนกัน มันก็เป็นเรื่องปกติ ทุกๆ ความสัมพันธ์ ทุกคน มันก็จะเข้าใจไม่เข้าใจกันบ้าง แต่พีเข้าใจเขาเสมอนะครับ (ใครใกล้ชิดเขาเยอะๆ เราก็เข้าใจ?) เข้าใจๆ เป็นคนใจกว้าง ดั่งมหาสมุทร”
ยอมรับทำตัวลำบากขึ้น เวลาคนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์
“พีว่ามันเป็นเรื่องปกติ พอเราทำงานตรงนี้ การที่ทุกคนมาโฟกัสเรื่องของเรา มันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาด้วย แต่ว่าก็อยู่ในบรรทัดฐานของการที่เราต้องเคารพซึ่งกันและกันมากกว่า ก็โฟกัสก็ได้ เพราะหนูก็อยากแต่งตัวสวยๆ ให้ทุกคนเห็น (ไม่ได้ทำตัวลำบากใช่ไหม พอมีคนจับตามอง?) ก็มีบางส่วนที่เราก็รู้สึกว่าลำบากขึ้น ยากขึ้นด้วย แต่ก็พยายามบาลานซ์มัน ให้ตัวเราเองรู้สึกแฮปปี้ด้วย”
โอดคิดถึง “บิวกิ้น” จะแย่ อยากทำงานด้วยจังเลย
“บิวกิ้นเขาจะรับ(งาน)หรือเปล่าพี่ เขาเป็นคนดังขนาดนั้น ทำงานกับหนูเนี่ย หนูเป็นตัวเล็กๆ แค่นี้ คิดถึงจะแย่เนี่ย อยากทำงานด้วยจังเลย (ยิ้ม)”