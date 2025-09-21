xs
xsm
sm
md
lg

“จ๊ะโอ๋” กรี๊ด จะได้เป็นเมียถูกกฏหมายซักที “หนุ่ม กะลา” ถาม จดจริงๆ เลยดีไหม?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สงสัยจะหวานกันหนักไปหน่อย สำหรับคู่ของสาว “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” กับ “หนุ่ม กะลา” ที่เปิดตัวหวานชื่นว่ากลับมาคบกันแล้ว เพราะอยู่ดีๆ ก็โดนเฟกนิวส์ ว่าจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสมาเรียบร้อยแล้ว

โดยจ๊ะโอ๋ได้แชร์ภาพ ที่มีคนนำรูปคู่ไปลงและเขียนข้อความว่า “ขอบคุณพี่ที่ให้ จ๊ะโอ๋ ได้เป็นเมียแบบถูกกฎหมายสักที” พร้อมกับใส่แคปชั่นว่า “อยู่สวิตเซอร์แลนด์มา 7 วัน ตื่นมาจดทะเบียนสมรสเฉย 555555555555 ร้อยวันพันเหตุการณ์จริงๆ”

แต่งานนี้จากที่สาวจ๊ะโอ๋กำลังงงๆ กลับต้องเขินแทน เพราะพี่หนุ่มได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ก็เราจดที่เทือกเขาในสวิตเซอร์แลนด์ไง น้องลืมหรอคะ แพะภูเขายังมาเป็นพยานเลย หยอกๆ หรือกลับไทยจะไปจดจริงๆ เลยดีละ” ซึ่งก็ทำเอาเหล่าเอฟซีเข้ามากรี๊ดกร๊าดกันยกใหญ่ พร้อมเชียร์ว่าให้จดกันจริงๆ เลย 










“จ๊ะโอ๋” กรี๊ด จะได้เป็นเมียถูกกฏหมายซักที “หนุ่ม กะลา” ถาม จดจริงๆ เลยดีไหม?
“จ๊ะโอ๋” กรี๊ด จะได้เป็นเมียถูกกฏหมายซักที “หนุ่ม กะลา” ถาม จดจริงๆ เลยดีไหม?
“จ๊ะโอ๋” กรี๊ด จะได้เป็นเมียถูกกฏหมายซักที “หนุ่ม กะลา” ถาม จดจริงๆ เลยดีไหม?
“จ๊ะโอ๋” กรี๊ด จะได้เป็นเมียถูกกฏหมายซักที “หนุ่ม กะลา” ถาม จดจริงๆ เลยดีไหม?
“จ๊ะโอ๋” กรี๊ด จะได้เป็นเมียถูกกฏหมายซักที “หนุ่ม กะลา” ถาม จดจริงๆ เลยดีไหม?
กำลังโหลดความคิดเห็น