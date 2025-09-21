“จ๊ะโอ๋” กรี๊ด จะได้เป็นเมียถูกกฏหมายซักที “หนุ่ม กะลา” ถาม จดจริงๆ เลยดีไหม?

สงสัยจะหวานกันหนักไปหน่อย สำหรับคู่ของสาว “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” กับ “หนุ่ม กะลา” ที่เปิดตัวหวานชื่นว่ากลับมาคบกันแล้ว เพราะอยู่ดีๆ ก็โดนเฟกนิวส์ ว่าจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสมาเรียบร้อยแล้ว
โดยจ๊ะโอ๋ได้แชร์ภาพ ที่มีคนนำรูปคู่ไปลงและเขียนข้อความว่า “ขอบคุณพี่ที่ให้ จ๊ะโอ๋ ได้เป็นเมียแบบถูกกฎหมายสักที” พร้อมกับใส่แคปชั่นว่า “อยู่สวิตเซอร์แลนด์มา 7 วัน ตื่นมาจดทะเบียนสมรสเฉย 555555555555 ร้อยวันพันเหตุการณ์จริงๆ”
แต่งานนี้จากที่สาวจ๊ะโอ๋กำลังงงๆ กลับต้องเขินแทน เพราะพี่หนุ่มได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ก็เราจดที่เทือกเขาในสวิตเซอร์แลนด์ไง น้องลืมหรอคะ แพะภูเขายังมาเป็นพยานเลย หยอกๆ หรือกลับไทยจะไปจดจริงๆ เลยดีละ” ซึ่งก็ทำเอาเหล่าเอฟซีเข้ามากรี๊ดกร๊าดกันยกใหญ่ พร้อมเชียร์ว่าให้จดกันจริงๆ เลย