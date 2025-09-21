“พระโดม“ จาริกแสวงบุญ ณ ดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดีย สมความตั้งใจ

ในช่วงที่ผ่านมา “พระโดม อภิสมปณฺโณ” ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อศึกษาธรรมะ ณ วัดไทยในประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน ล่าสุดคุณแม่แพทของท่านได้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้เหล่าแฟนคลับได้ทราบว่า พระโดมจาริกแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นดินแดนต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้ และมีกำหนดเดินทางกลับไปจำวัดที่ประเทศออสเตรเลียอีกครั้งในวันที่ 25 กันยายน เพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปจนถึงวันออกพรรษา
ในส่วนของคำถามที่แฟนคลับอยากทราบว่าพระโดมจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหรือไม่ คุณแม่แพทเผยว่า คงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคต แต่ในทุกวันนี้พระโดมได้พบกับความสุขที่แท้จริงจากการศึกษาพระธรรมแล้ว ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระโดม อภิสมปณฺโณ ด้วยกัน