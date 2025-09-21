“เจนเย่” เรื่องเดียวชีวิตพลิกเวอร์ จากคนธรรมดาขึ้นดาราตัวท็อป เตรียมโกอินเตอร์เล่นหนังจีน

“เจนเย่ รมิดา” ซึ้งน้ำตาแตก! แฟนคลับจีนทำเซอร์ไพรส์ 100 เหตุผลที่ชอบ เผยชีวิตพลิกเพราะซีรีส์สงครามส่งด่วน เตรียมโกอินเตอร์ เดินพรมแดงที่ปักกิ่ง แถมปีหน้ามีหนังจีน รอ 10 ปี กว่าจะดัง ไม่คิดว่านาน เพราะทุกอย่างพร้อมแล้ว
เรื่องเดียวพลิกชีวิตของแท้ สำหรับ “เจนเย่ รมิดา จีรนรภัทร”หรือ “เสี่ยวหยู”จากซีรีส์สงครามส่งด่วน ล่าสุดจัดแฟนมีตติ้ง มีแฟนๆ แห่มาให้กำลังใจเนืองแน่น ไม่เว้นแม้แต่เอฟซีชาวจีน ที่ทำเอาเจนเย่ถึงขั้นร้องไห้ โดยในงานเปิดตัว Item น้องใหม่ Mille Blur Lasting Primer เจ้าตัวเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติสำหรับตนมากๆ 10 ปีกว่าจะดัง
“แฟนคลับจีน ล่าสุดมีมีตติ้งที่หนานหนิงเขาก็ตามไป แล้วเขาก็บินกลับมาหา เขาเป็นคนจีนที่อยู่ประเทศไทย เมื่อกี้ที่ร้องไห้เพราะเขาเขียนว่า 100 เหตุผลที่ชอบเรา เขาก็บอกว่าลองหยิบมาอ่านอันนึงสิ เขาเขียนว่าเธอเก่งมากๆ เลย ก็เลยร้องไห้ ซึ้งค่ะ ตอนไปจีนก็ร้องเหมือนกัน เป็นคนเซนซิทีฟมากๆ
เรารู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาคนนึงที่ไม่รู้ว่าวันนึงจะมีคนมาซัปพอร์ต มีคนมาชื่นชอบมากขนาดนี้ ก็เลยตื้นตันใจและดีใจมาก เป็นครั้งแรกของเราเลยที่มีแฟนมีตติ้ง แค่มีคนมาหาก็ดีใจมากๆ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ วันนั้นก็คิดโชว์เอง ร้องเอง ไปเรียนเต้น เตรียมเองทุกอย่าง ดีใจมากๆ ที่โอกาสนี้ ดีใจที่มีคนมาหา มาซัปพอร์ต เกินคาดไปมากๆ เราถ่อมตัวไว้ก่อน ไม่อยากจะคาดหวัง ก็คิดว่าอาจจะมาไม่เยอะเพราะช่วงนั้นมันตรงกับวันสำคัญของจีน ก็ดีใจที่เขามากันประมาณนึง”
เน้นงานโกอินเตอร์ เตรียมไปเดินพรมแดงที่ปักกิ่ง ปีหน้ามีหนังจีน
“เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปปักกิ่ง ไปเดินพรมแดง ตอนนี้อยากเน้นงานโกอินเตอร์ เราพูดจีนได้ ก็อยากจะให้คนไทยภูมิใจก็เลยอยากจะส่งออกตัวเองไปต่างประเทศ ปีหน้าจะมีงานหนังจีนเลย เป็นค่ายของทางจีน จะไปถ่ายทำที่จีนเลย เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงชีวิตของเรา ทุกอย่างมันลงล็อกไปหมด ก็คิดว่าโชคดีมากๆ ด้วย ที่ได้มาเล่นสงครามส่งด่วน มันเปลี่ยนชีวิตเราไปเลย บทเสี่ยวหยูส่งให้เราเวิร์ลไวด์มากๆ เราได้ขยายฐานกว้างมากๆ ขนาเดคนสูงวัยยังรู้จักเรา เรียกเราเสี่ยวหยู ก็ดีใจมากๆ”
10 ปีกว่าจะมีวันนี้ เคยท้อจนอยากเลิก ไม่ได้คิดว่าวันนี้เป็นตัวท็อปแล้ว
“รู้สึกว่า 10 เป็นเลขที่ดี ชีวิตหลายๆ คนจะเปลี่ยนทุก 10 ปี นี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนของเราเหมือนกัน ที่ผ่านมาก็ท้อมาเยอะ ท้อแบบมองไม่เห็นอนาคตตัวเองจะไปทางไหนต่อ ถึงขนาดวางแผนไว้ว่าถ้าเป็นนักแสดงแล้วไม่รอดจะไปเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วนะ แต่ก็อาจจะแพลนในอนาคตถ้านักแสดงไม่รอด ตอนนี้ยังรอดอยู่ก็แสดงต่อไปก่อน เจนเป็นคนเชื่อในจังหวะชีวิตเสมอ ถ้าชาตินี้เราไม่มีโอกาสก็รอชาติหน้าก็ได้ เป็นคนมองแง่บวกไม่อย่างนั้นเราจะบั่นทอนตัวเอง เราก็ทำทกอย่างเต็มที่ มีโอกาสเข้ามาเราก็เต็มที่ จะดังไม่ดังก็แล้วแต่สิ่งรอบข้างเลย”
10 ปี คิดว่าไม่นานและดีใจที่มันเป็นตอนนี้ เหมือนเราพร้อมทุกอย่างแล้ว เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆ เลย ทุกวันนี้เรายังคิดอยู่เลยว่านี่เราดังแล้วจริงๆ ใช่ไหม เราเป็นตัวท็อปแล้วเหรอ สำหรับเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลย แต่ที่ๆ ยืนอยู่ตอนนี้ก็เกินคาดไปไกลแล้ว ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะดัง”