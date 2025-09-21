โซเชียลสะเทือน “หนูแหม่ม” ลุคใหม่ ผมสั้นสุดแบ๊ว ยอมรับได้ของดี สวยขึ้นผิดหูผิดตา!?

ตื่นตะลึงกันทั้งวงการ หลังจากพิธีกรและนักแสดงชื่อดัง หนูแหม่ม สุริวิภา ออกมาอวดลุคใหม่ผมสั้นสวยเป๊ะ! พร้อมโพสต์แคปชั่น “Morning Monday…” ทำเอาบรรดาแฟนคลับ เพื่อนดารา ต่างพาเหรดเข้ามาเม้นท์สะเทือนทั้งโซเชียล เพราะลุคใหม่ของ หนูแหม่ม-สุริวิภา แลดูเด็กลง สดใสสวยขึ้นผิดหูผิดตา ขนาดดาราด้วยกันยังยกนิ้วให้ ที่พิธีกร-ดาราคนดัง ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ สร้างนิยามของคำว่า อายุเป็นเพียงตัวเลขได้ดีจริงๆ
การพลิกโฉมครั้งใหม่ให้กลับมาสวยเช้งเหมือนเด็กอีกครั้งของ หนูแหม่ม-สุริวิภา ในครั้งนี้ ทำให้แฟนคลับหลายๆ คนยกให้เธอเป็นแรงบันดาลใจ ถึงอายุ 58 ย่าง 59 แล้วไงใครแคร์ ตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหน มีแฟนคลับ เพื่อนดาราเข้ามาทักเป็นจำนวนมากว่ามีเคล็ดลับอะไร ถึงได้เปลี่ยนไปดูสาวดูสวยดูสดใสขึ้นขนาดนี้ ด้านเจ้าตัวก็ไม่หวงสูตร แอบกระซิบฉ่ำว่านอกจากศัลยกรรมแล้ว ก็ได้ ดร.จี โปรเวนจี้ (Dr.G Pro Vengie) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวมผงผักผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการในระดับ Superfoods ที่อุดมด้วยผงผักผลไม้หลากสี ทั้งผักผลไม้สีแดง สีม่วง สีเขียว และสีเหลือง ประกอบไปด้วยผลไม้ตระกูลเบอร์รี ผงไข่ผํา ผักเคล โพรไบโอติกส์10 สายพันธุ์ พรีไบโอติก ผงชาเขียวไคโตซาน ผงบุก ผงหญ้า ฯลฯ นี่แหละที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดตัวช่วยสุดปังที่ได้ลองแล้วเลิฟเลย
หนูแหม่ม-สุริภา บอกว่า สารอาหารจากผักผลไม้กว่า 29 ชนิด และ โพรไบโอติก ของ ดร.จี โปรเวนจี้ (Dr.G Pro Vengie) ที่เจ้าตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์นี่แหละ เข้ามาช่วยดูแล ปัญหาลำไส้เรื้อรัง ทั้งท้องผูก, ท้องเสีย, กรดไหลย้อน, ย่อยยาก , ปวดท้องบ่อย แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการปรับสมดุลลำไส้ ทำให้ภายในร่างกายสดใส ก็เลยสะท้อนออกมาสู่ภายนอก อย่างที่ใครหลายๆ คนเห็นแล้วร้องว้าว
ลุคใหม่ของ หนูแหม่ม-สุริวิภา แสดงให้ถึงการกลับมาดูแลตัวเองอย่างสุดพลัง และเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ให้กับผู้หญิง ที่ต้องสวยจากภายในสู่ภายนอก อย่าปล่อยให้อายุมาหยุดความสวยสดใส เพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆ มาดูแลตัวเอง เพื่อเพิ่มความสดใสสุขภาพดีเหมือนอย่าง หนูแหม่ม-สุริวิภา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวมผงผักผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการในระดับ Superfoods ดร.จี โปรเวนจี้ (Dr.G Pro Vengie) ดื่มทุกวันได้ประโยชน์ รวมผักผลไม้ในซองเดียว สารสกัดนำเข้าจากเกาหลี พร้อมโพรไบโอติก10 สายพันธุ์ และมี จุลินทรีย์ 8 พันล้านตัวต่อซอง อร่อยเน้นๆ วันละ 1 ซอง ชงง่ายๆ เพียง ฉีก ชง ดื่ม ใครได้ลองแล้วรับรองจะติดใจ ติดตามชมเรื่องราวดีๆ ของ “หนูแหม่ม” และดร.จี โปรเวนจี้ ได้ทางตัวแทนจำหน่ายและช่องทางออฟฟิเชียลของแบรนด์ ส่วนเอฟซีถ้าเห็น หนูแหม่ม-สุริวิภา ตัวเป็นๆ ลุคนี้จะเผลอเรียกน้องหนูแหม่มเจ้าตัวก็ไม่ห้ามนะ!!!