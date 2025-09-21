“บิวกิ้น” สงสาร สาวในข่าวถูกถล่มจนช็อก ยันแค่เพื่อนไม่ใช่แฟน ปัดห่าง “พีพี” แค่โฟกัสงานเดี่ยว

“บิวกิ้น พุฒิพงศ์” แจงสาวในข่าวแค่เพื่อน ยันไม่ใช่แฟน ดีเอ็มขอโทษหลังอีกฝ่ายโดนถล่มจนช็อก ปัดห่าง “พีพี” แค่งานคู่จบ ต่างคนต่างโฟกัสงานเดี่ยว
กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ถูกจับผิดว่าห่าง “พีพี กฤษฎ์ อำนวยเดชกร” ไม่สนิทกันเหมือนเดิม และกำลังซุ่มคบสาวรายหนึ่ง โดยโยงทริปที่บิวกิ้นเที่ยวต่างประเทศ และมีภาพสาวรายดังกล่าวในสถานที่เดียวกันหลุดออกมา ล่าสุด บิวกิ้น ขอเคลียร์ ระหว่างมาร่วมงาน ดิฟแฟลม (Difflam)
“ผมก็งงๆ นิดนึงเพราะว่าจริงๆ แล้วมันไม่มีอะไร ผมไม่ได้ปิดบังอะไร ผมคิดว่ามันเป็นการไปเที่ยวกับเพื่อนตามปกติทั่วไปไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ผมคิดด้วยซ้ำ แค่ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ไป”
ปัดไม่ใช่แฟน ดีเอ็มขอโทษ สงสารที่เป็นข่าว
“ไม่มีแฟนครับ คนนั้นเป็นเพื่อนผมตั้งแต่อยู่ปี 1 ที่มหาวิทยาลัยแล้ว เป็นเพื่อนที่ไปเรียนอังกฤษแก๊งๆ เดียวกัน พอดีเป็นช่วงว่างๆ ก็เลยไปเที่ยวกัน เห็นใจเขาครับ เขาโดนออกสื่อ ปกติเขาเก็บตัว ก็มีพิมพ์ไปขอโทษเขา เกรงใจเขา ต้องมาโดนเชื่อมโยง เดี๋ยวมันจะต้องมีดีเอ็มเข้ามา ก็สงสารเขา เขาก็มีงงบ้าง แต่คนที่อยู่รอบๆ ตัวผมเขาค่อนข้างจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ประมาณนึง”
รับมีคนเข้าไปถล่มจนช็อก โอดคนใกล้ตัวถูกชี้นำให้เป็นเป้าสังคม
“มีบ้างครับ ผมว่าคนที่ไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะอย่างเรา เราอาจจะคุ้นชินกับการถูกพูดถึง ถูกวิจารณ์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ผมก็มองว่ามันปกติ แต่เพื่อนผมเขาเป็นคนธรรมดา เก็บตัว ก็อาจจะมีช็อกนิดนึงที่เขามากลายเป็นเป้าที่สังคมให้ความสนใจ เขาอาจจะงง มีช็อกน้ำนิดนึง
ถามวาเราลำบากใจไหม เข้าใกล้ใครก็เป็นข่าว คนที่อยู่รอบตัวผมมันก็เป็นเหมือนสิ่งต้องตามมา มันเป็นผลของสิ่งที่เราเป็น การที่ใครมาอยู่รอบๆ ตัวในบางบริบทมันก็อาจจะเกิดการชี้นำให้มันไปสู่ความเข้าใจว่ากลายเป็นเป้าสังคม ผมว่ามันก็เป็นความยากของผมเหมือนกัน เวลาเราจะไปมีเพื่อนมีอะไรบางทีก็แบบ อย่าถ่ายนะเว้ย ผมก็เกรงใจเขา บางทีเพื่อนมาเที่ยว แต่เราก็ไม่ได้ซีเรียส ก็ให้เขาทำอะไรก็ทำไป ปกตินานๆ ผมจะโพสต์ไอจีสักทีนึง เดือนนึงผมจะโพสต์ไลฟ์สไตล์สักทีนึง พอโพสต์มาก็แจ็คพ็อตแตก“
ปัดห่างพีพี แค่โปรเจกต์จบ ต่างฝ่ายต่างโฟกัสงานเดี่ยว
”ไม่เกี่ยวกันเลย เรื่องผมกับพีพีช่วงที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นภาพเราอยู่ด้วยกัน ทำอะไรด้วยกันเยอะ เพราะปีที่เราแล้วมีโปรเจกต์ทั้งหนังทั้งคอนเสิร์ตที่ทำด้วยกันต่อเนื่อง เราทำงานด้วยกันตลอดทั้งปี พอตอนนี้โปรเจกต์มันจบลงหมดแล้ว มันเป็นช่วงที่ทั้งพีพีและผมต่างมีไอเดียมีสิ่งที่เราอยากจะทำในมุมของการเป็นตัวของเราเองในการเป็นศิลปิน เป็นนักแสดง พีพีเองเขาก็คงจะมีอะไรของเขา ผมเองก็มีของผม
ปีนี้ไปถึงปีหน้าไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอกันเลย มันยังมีอะไรที่เราต้องเจอกันอยู่เรื่อยๆ หลักๆ ตอนนี้แต่ละคนโฟกัสงานเดี่ยวมากกว่า แต่เราก็ยังเจอกันตลอด ก็มีคุยเรื่องข่าวที่ห่างกัน แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมาก เพราะเราอาจจะคุ้นชินกับมันแล้ว ที่ผ่านมามันมีสิ่งนี้เข้ามาเรื่อยๆ อยู่แล้ว ผมว่าเราต่างรู้ว่าแต่ละคนกำลังโฟกัสกับอะไรอยู่ มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องจูนกันในเรื่องนี้“