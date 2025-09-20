เพิ่งเกิดไม่นาน! “แคท แคทรียา” เปิดเรื่องลับท็อปซีเคร็ต เคยเกือบหมั้น ซื้อแหวนแล้ว แต่ล่ม!

“แคท แคทรียา” เผยเรื่องที่ไม่มีใครรู้ ซื้อแหวนเกือบหมั้นแล้ว แต่สุดท้ายล่ม ไม่อยากรั้งให้ทุกข์ใจทั้งสองฝ่าย เสียใจแต่เขาไม่ใช่ของเรา เผยมีคนที่คบใหม่แล้ว ให้เป็นเรื่องส่วนตัว
ออกมาเผยเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ซึ่งทำเอาเซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อย สำหรับ “แคท แคทรียา อิงลิช” นักร้องชื่อดัง โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเคยเกือบหมั้นมาแล้ว ซื้อแหวนเรียบร้อย แต่สุดท้ายงานหมั้นก็ล่ม เพราะไปด้วยกันไม่ได้
“คนคุยก็มี แต่เรื่องส่วนตัว ก็เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวอะไร เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคนจะมาโฟกัสกับหัวใจของเรามากกว่าความสามารถ เรื่องของการงาน ก็เลยไม่ค่อยพูด
คือจริงๆ ว่าง่ายๆ เลย เคยเกือบหมั้นแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ อย่างที่บอกว่ามันเป็นชีวิตของคนสองคน ไม่ใช่คนสองคนกับคนทั้งประเทศ มันเป็นคอมฟอร์ทโซนของเรา มันเป็นเซฟโซนของเรา ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาข้างนอกมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเซฟตรงนี้ แต่ถ้าเราออกมาข้างนอก เราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกัน ถ้าคนเริ่มจับตามองเขา ทั้งๆ ที่เขาไม่ใช่ดารา มันก็จะมีผลกระทบกับเราสองคน
เพราะฉะนั้นแคทก็ไม่ค่อยเปิดเผย เพราะไม่อยากให้มันเกี่ยวข้องกับการทำงาน แล้วส่วนใหญ่ก็จะคบกันเป็นปีๆ เลย แล้วถ้าเวลามันเริ่มไม่ตรงกันแล้ว ก็จะเลิกรากันไป”
บอกซื้อแหวนหมั้นแล้ว แต่ไม่มีใครรู้
“ล่าสุดเรื่องนี้ก็ไม่กี่ปีนี่เอง ก็ซื้อแหวนแล้วด้วย เห็นไหม ไม่มีใครรู้ ก็ซื้อแหวนหมั้นก็กำลังทำอยู่ กำลังดีไซน์ แล้วก็ไปกันไม่ได้ ด้วยนิสัยที่แตกต่าง แล้วมันก็ต้องยอมรับความจริงไง ว่ามันไปไม่ได้
คือมันก็รู้สึกเสียใจอยู่แล้วล่ะ เพราะว่ามันถึงขั้นนั้นแล้ว แต่ว่ามันก็มี รู้สึกเขาไม่ใช่ของเรา มันอาจจะมีคนที่ดีกว่านี้เข้ามา หรืออาจจะคนที่ใช่ คือไม่ได้อยากจะบอกว่าใครดีกว่าใคร แต่จะมีคนที่เคมีดีกับเรามากที่สุด คลิกกับเรามากที่สุด สักวันนึงมันก็ต้องเจออยู่แล้ว”
ไม่อยากรั้งให้ทุกข์ทั้งสองฝ่าย ตอนนี้มีคนคุยใหม่แล้ว
“เราไม่ได้คิดว่า อุ้ย อายุจะเข้าเลข 5 แล้ว .. คือเราอยากแต่งงานตั้งแต่อายุ 20 กว่าแล้ว แต่ก็ไม่ได้รีบ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เพราะถ้ามันไม่ใช่ เราก็ไม่อยากพยายามดึงรั้งเอาไว้ ว่ายังไงมันต้องใช่ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทุกข์ทั้งสองฝ่าย เวลาคบกับใครจะคบเรื่องความสบายใจ และเขาต้องเข้าใจในหน้าที่การงานของเรา
สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการให้เกียรติ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง แคทก็ต้องเจอคนเยอะ จะทำยังไงให้รู้สึกว่าเขาไว้ใจเรา กับเขาเหมือนกัน เวลาที่เราไปที่ทำงาน ต้องรู้สึกว่าเราสบายใจได้ ก็ส่วนใหญ่ ชอบฝรั่ง ถามว่าตอนนี้มีไหม ก็มีคนคุย”