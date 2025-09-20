เปิดโปรแกรมแรกสุดร้อนแรง!! “Magic Move ทำนายทายรัก” แจ้งเกิดคู่จิ้นสุดแซบ “บอล - ดีม” กับฉากเลิฟซีนโซฮอต!!

โซฮอตเกินต้าน Moonlight Glow Co., Ltd. (บริษัท มูนไลท์ โกลว์ จำกัด) บริษัทผู้ผลิตซีรีส์วายน้องใหม่ บริหารโดย คุณชินนริทธิ์ โชติสุริยพงศ์ และ คุณสรีภรณ์ แสงบุญนำ ควบคุมการผลิตโดย ครูต้า วิทวัส สังสะกิจ เปิดโปรแกรมแรกสุดร้อนแรง!!! ส่ง Official Pilot ซีรีส์วายแนวโรแมนติกคอมเมดี้ “Magic Move ทำนายทายรัก” ยอดวิวทะลุ 1 แสนวิว ทาง YouTube : Moonlight Glow ด้วยการหยิบเอาเรื่องราว ‘เมจิก’ของ ‘หินรูน’ มาถ่ายทอดความสัมพันธ์ของ พระเอก - นายเอก ผ่าน 2 นักแสดงหน้าใหม่มากความสามารถ “บอล ณพัฒน์ศักย์ เอกพิพัฒนา” และ “ดีม วุฒิภัทร รุ่งเจริญอารีจิตต์” ให้ได้ฟินกับฉากเลิฟซีน นับเป็นการแจ้งเกิดคู่จิ้นสุดแซบ “บอล - ดีม” ชั่วข้ามคืน!
“Magic Move ทำนายทายรัก” ซีรีส์วายแนวโรแมนติกคอมเมดี้ นำแสดงโดย “บอล ณพัฒน์ศักย์ เอกพิพัฒนา” และ “ดีม วุฒิภัทร รุ่งเจริญอารีจิตต์” พร้อมด้วย แทน พิชวัชร์ วิสิฐธรกุล, สไปร์ท พัฒน์พงษ์ ลอยมาปิง, โฟกัส ญาณินสินี โชติสุริยพงศ์, โอ๊ต สรวิชญ์ แก้วประเสริฐ, ชิโน๊ะ พีรภัทร ธนรัตนนนท์, อาร์มมี่ รัฐพล เทพมณี พร้อมทัพศิลปินนักแสดงคุณภาพ อาทิ สุเมธ องอาจ, ธนพร แวกประยูร, บอส ชนกันต์ พูนศิริวงศ์ และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มิวกี้ ไปรยา ผดุงสุข, นนท์ อินทนนท์ บุญชื่น ที่พร้อมมาเสริมทัพความสนุกสุดฟินในซีรีส์เรื่องนี้แน่นอน
“ฤทธิ์” นักศึกษาสถาปัตย์ปีสุดท้าย ทำโปรเจกต์จบด้วยการออกแบบบ้านโดยใช้ ‘หินรูน’ เป็นหัวใจหลัก วันหนึ่งเขาเมาเกิดนึกสนุกสวมบทเป็นหมอดูในร้านเพื่อนสนิท ชื่อ Magic Move แต่ดันทำนายแม่นจนกลายเป็นกระแสดังในชั่วข้ามคืน
“อิทธิ” ทายาทนักธุรกิจตระกูลดัง อยากทดสอบความแม่นเลยขอมาดูดวงกับ “ฤทธิ์” ผ่าน ‘หินรูน’ เพื่อตามหา “คู่จิ้นวัยเด็ก” ที่เขาจำไม่ได้! “ฤทธิ์” กลับสวมรอยว่าเป็นคนนั้น ความรักจึงเริ่มต้นจากคำโกหก!
ซินแสประจำตระกูลของ “อิทธิ” ทักว่าจะมีเหตุร้าย “ฤทธิ์” จึงถูกเชิญให้มาแต่งงานแก้เคล็ด กับ “อิทธิ” ทำให้ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริง ๆ
แต่แล้ว ... เรื่องวุ่น ๆ ที่วุ่นขั้นกว่าก็เกิดขึ้น! เมื่อ “พิชชา” อดีต คู่จิ้นตัวจริง ของ “อิทธิ” กลับมา! แล้ว คำทำนายของ “ฤทธิ์” จะยังคงมัดใจ “อิทธิ” ได้หรือไม่?!
ร่วมหาคำตอบนี้ได้ใน Official Pilot | Magic Move ทำนายทายรัก ได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=YIsO4U2hFSI&t=114s
#MagicMoveทำนายทายรัก #ช่องวัน31 #MLG
อัปเดตความเคลื่อนไหวซีรีส์วาย Magic Move ทำนายทายรัก ทุกแพลตฟอร์ม
YouTube : Moonlight Glow www.youtube.com/@MoonlightGlowTH
Facebook : Moonlight Glow https://www.facebook.com/MoonlightGlowTH
Instagram : @moonlightglow.official https://www.instagram.com/moonlightglow.official
TikTok : @moonlightglow.official https://www.tiktok.com/@moonlightglow.official
X : @MoonlightGlowTH https://x.com/MoonlightGlowTH
Website : https://moonlightglow.com/