“เอมมี่-มรกต” เปิดตัวสุดปังฐานะ Friend of FOPE คนแรกในไทย ร่วมเฉิดฉายในงาน Scintilla Gioielli เปิดตัว FOPE 2025 คอลเลกชัน

ฮือฮาทั้งวงการจิวเวลรี! FOPE (โฟเป้) แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงจากอิตาลี นำเข้าโดย Scintilla Gioielli
(ชินติล่า โจแยลลี่) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอิตาเลียนไฟน์จิวเวลรี มากกว่า 20 แบรนด์ โดดเด่นด้วยเทคนิคเอกลักษณ์อย่าง Novecento Mesh ถักเส้นทองให้เป็นตาข่ายเนื้อนุ่ม และ Flex’it System สิทธิบัตรเฉพาะที่มีความยืดหยุ่นไร้ข้อต่อ
สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับวงการจิวเวลรีในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งนักแสดงหญิงตัวแม่แห่งวงการแฟชั่น
“เอมมี่–มรกต แสงทวีป” เป็น Friend of FOPE คนแรกของประเทศไทย พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุด FOPE 2025 ภายใต้คอนเซปต์ ‘FLEXIBLE LUXURY’ ที่สะท้อนนิยามใหม่แห่งความหรูหรา ผสานความยืดหยุ่นและความงดงามเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ณ Curvistan Bangkok เสริมทัพด้วยนักแสดงชื่อดัง นายแบบ และนางแบบ อย่าง พิตต้า ณ พัทลุง, อีตั้น–ศักดิเดช ศศิประภา และ เจมม่า–ดาราทิพย์ ลิฝอิง มาร่วมอัปเดตเทรนด์เครื่องประดับ 4 คอลเลกชันล่าสุดที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและความงามร่วมสมัย
เอมมี่–มรกต กล่าวถึงความรู้สึกในการเป็น Friend of FOPE คนแรกของไทยว่า "เอมมี่เป็นแฟนตัวยงของ FOPE มาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับแบรนด์และชื่นชมงานจิวเวลรีอย่างแท้จริง ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองใส่ FOPE เอมมี่ก็ตกหลุมรักทั้งแบรนด์และเทคโนโลยี Flex’it ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ประจำวันของเอมมี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ" พร้อมเปิดตัวด้วย ลุคสีขาวเรียบหรู สมฐานะ Friend of FOPE ผ่านคอลเลกชัน FOPE 2025 อย่าง กำไล Love nest สี White Gold, Yellow Gold และ Rose Gold เพิ่มความหรูหราที่เรียบง่ายสวมใส่ได้ทุกวัน ทั้งยังจับคู่กับต่างหู Love Nest สี Rose Gold และสร้อยคอ Luna Full Moon สี White Gold เติมเต็มลุคนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในงานเปิดตัวครั้งนี้ FOPE นำเสนอ 4 คอลเลกชันล่าสุดที่ผสานความหรูหราเข้ากับนวัตกรรมการสวมใส่ที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านทอง 18k ทั้ง White Gold, Yellow Gold และ Rose Gold พร้อมเอกลักษณ์ของนวัตกรรม Flex’it และงานถักทองสุดประณีต Love Nest นำเสนอสไตล์คลาสสิกที่ถูกตีความใหม่ ด้วยสายสร้อย Novecento อันเป็นซิกเนเจอร์จากยุค 80s สะกดทุกสายตา Eka โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Flex’it ทำให้สร้อยและกำไลสามารถยืดหยุ่นได้โดยไม่ต้องมีตัวล็อก ดีไซน์เม็ดทองเรียงร้อยราวกับ ‘โอบกอด’ กัน พร้อมให้เลือกหลายรูปแบบ และไลน์ High-End อย่าง Eka Ice ประดับเพชรขนาดใหญ่ ที่หรูและร่วมสมัย Aria สร้อยคอสไตล์ Lariat และ Y-shape บางเบาราวสายลม
พร้อมตัวล็อกปรับระดับได้ ปิดท้ายด้วย Panorama กำไลและแหวนที่สะกดทุกสายตาเปลี่ยนทุกวันธรรมดาให้กลาย
เป็นวันพิเศษ
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความหรูหราและนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ FOPE ได้แล้ววันนี้ที่ Scintilla Gioielli Boutique ชั้น M ศูนย์การค้า Siam Paragon และชมคอลเลกชันพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยายน 2568 หรือช่องทางออนไลน์ที่ www.scintillagioielli.com พร้อมติดตามข่าวสารและอัปเดต
เทรนด์จิวเวลรีล่าสุดได้ทาง Instagram: @scintilla_gioielli และ Line OA: @scintillabkk