“นานิ-เปรม-ป่าน” ฝ่าภารกิจสุดอันตราย ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน พระบิดาแกสิ! Not My Father!” เริ่มตอนแรก 22 ก.ย.นี้ ทางช่อง GMM25

ถือเป็นเรื่องราวที่สายมูสนใจและรอคอยอีกหนึ่งเรื่องในโปรเจกต์ “MuTeLuv โปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอ” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย สำหรับ “MuTeLuv ตอน พระบิดาแกสิ! Not My Father!” ซึ่งได้รวมเหล่านักแสดงสุดฮอตกระแสปัง อาทิ “นานิ หิรัญกฤษฎิ์, เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์, ป่าน ณัชชา เชื้อแดง, เจ้าหญิง ครองขวัญ นาครทรรพ, โจ๊ก กรภพ จันทร์เจริญ ฯลฯ ที่ยกทัพกันมาทำภารกิจสุดปั่นป่วนเพื่อเปิดโปงความจริงบางอย่าง แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปตามแผน แถมยังต้องเจอกับลัทธิประหลาดในแบบที่พวกเขาก็คาดไม่ถึง กับผลงานกำกับของ “โดม จารุพัฒน์ กันนุลา” บอกเลยว่าระทึกใจทุกภารกิจ เตรียมรับมือเรื่องวุ่นๆ ไปพร้อมกับพวกเขากันได้ใน “MuTeLuv ตอน พระบิดาแกสิ! Not My Father!” เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 22 กันยายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอป TruevisionNOW เท่านั้น
ชีวิตสุดจืดชืดของ “พลอยจืด” (ป่าน ณัชชา) ต้องพลิกตลบ เมื่อ “ภูผา” (เปรม) รุ่นพี่ตัวท็อปที่เธอแอบชอบมาชวนเธอเข้าร่วมภารกิจสุดอันตรายนั่นคือการเปิดโปง “ครอบครัวจันทรุสติ” ลัทธิประหลาดที่กำลังแพร่พิษความงมงายคลั่งไปทั่วจังหวัดของพวกเขา
แต่ความหวังที่จะได้ใกล้ชิดกับภูผาต้องเจออุปสรรค เมื่อเธอถูก “วุฒิไกร” (นานิ) สาวกหนุ่มผู้ดูไม่น่าไว้ใจจับตามองเธอทุกฝีก้าวและที่เลวร้ายกว่านั้นคือ “พระบิดา” (โจ๊ก โซคูล) ศาสดาเจ้าลัทธิที่ดูเหมือนจะสนใจในตัวพลอยจืดเป็นพิเศษในระดับที่เป็นภัยต่อชีวิต
“พลอยจืด” และ “ภูผา” จะเอาชีวิตรอดจากเงื้อมมือของลัทธิสุดเพี้ยนและศาสดาคลั่งนี้ไปได้อย่างไร มาร่วมลุ้นระทึกไปกับทุกย่างก้าวของภารกิจเปิดโปงความจริงในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน พระบิดาแกสิ! Not My Father!” ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอป TruevisionNOW เท่านั้นเริ่มตอนแรก 22 กันยายนนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV #MuTeLuvNotMyFather