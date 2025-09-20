“เอลี่ไทย” สุขจนล้น!! “แบคฮยอน” ระเบิดพลัง Performance ขั้นสุด จัดเต็มโปรดักชั่นระดับโลก 2 วันเต็ม ในคอนเสิร์ต “2025 BAEKHYUN WORLD TOUR in BANGKOK”

13 ปี ไม่มีแผ่ว!! กับพลังรักที่เอลี่ไทย(ชื่อแฟนคลับ) มีให้หนุ่มหล่อ ขี้เล่น เสียงทรงพลัง “พยอน แบคฮยอน” (Byun Baekhyun) ไอดอลจอมอัจฉริยะจากวง EXO หลังสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ร่วมกัน ตลอด 2 วันเต็ม ในคอนเสิร์ต “2025 BAEKHYUN WORLD TOUR
แม้ฟ้าฝนเมืองไทยจะไม่เป็นใจ แต่พลังรักและเสียงเชียร์ของเอลี่ไทยกลับไม่ย่อท้อ!! ส่งเสียงดังสนั่นฮอลล์ เมื่อ “แบคฮยอน” ปรากฏตัวในลุคสุดเท่ เปล่งประกายคาริสม่าขั้นสุด พร้อมโชว์เพลงเปิด “Young” ตามด้วย “Ghost” และ “Pineapple Slice” พาแฟนๆ ทะลุเข้าสู่โลกแห่งความฝันตามคอนเซ็ปต์ทัวร์... งานนี้หนุ่ม “แบคฮยอน” ยังได้รู้จักกับ “แอ๋ว” (ชื่อเรียกของเอลี่ไทย) อย่างเป็นทางการ แม้วันแรกเจ้าตัวจะยังงงๆ กับการออกเสียง แต่วันที่สองหนุ่มแบคเชียร์อัพแฟนๆ เสียงดังฟังชัดว่า “แอ๋ว ไฟต์ติ้ง!” , “แอ๋ว C'mon!” เรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์
สเตจถัดมา “แบคฮยอน” ชวนแฟนๆ ออกสเต็ปพลิ้วไหวไปกับเพลง “Woo” , “Underwater” และ “Bambi” เหล่าแอ๋วเห็นหนุ่มแบคส่ายเอวแต่ละที พากันใจคอไม่ดี โชคยังดีที่มี VCR มาพักให้ได้หายใจหายคอ ก่อนที่จะนั่งกันไม่ติดอีกครั้ง เมื่อหนุ่มสุดคูลเปิดประตูออกมาขยี้ใจจากสเตจกลางเวที โชว์เพลง “Chocolate” พร้อมชวนแฟนๆ โบกแท่งไฟตามจังหวะในเพลง “Rendez-Vous” ต่อด้วยเสียง Fanchant ที่ดังสนั่นกับเพลง “Good Morning” ก่อนที่แบคฮยอนจะชวนแฟนๆ โยกเบาๆ ย้อนความทรงจำในวัยเด็กไปกับเพลง “Love come back” ตามด้วย “Lemonade” และ “UN Village”
ช่วงพูดคุย นอกจากหนุ่มแบคจะเผยความทะเล้น ขี้เล่น ที่มีทั้งดุ ทั้งงอนแฟนคลับแล้ว “แบคฮยอน” ยังทึ่งกับพลังเสียงของเหล่าแอ๋วที่ดังต่อเนื่อง ไม่มีแผ่ว จนถึงกับเปรียบว่า “เสียงกรี๊ดของทุกคนคล้ายกับเป็นยาหม่องไทยเลยครับ เพราะทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ” ได้ยาดีแบบนี้นี่เอง หนุ่มแบคจึงเตรียมฝึกภาษาไทยมาเพียบ ทั้ง “สนุกไหมครับ”, “ทำถึงมาก” , “เอลี่ไทยของแท้”, “อาจจะยังนร้าาา” ก็น่ารักแบบนี้...เหล่าแอ๋วไม่รักยังไงไหว!?
ไปกันต่อกับ Performance สุดอลังการ...ที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง กับสเตจเพลง “Truth Be Told” , “Cold Heart” และปิดท้ายด้วย “Psycho” ที่ดนตรีกระหึ่มปลุกทุกโสตประสาท ให้อึ้งทึ่งไปกับทุกเสียงดนตรี และโปรดักชั่น!! ก่อนตัดไปที่ VCR : Through the Layers of Reverie เผย 2 บุคลิกของ “แบคฮยอน” ที่มีทั้งความแบ๋วของน้องแบค กับความคูลของพี่แบค เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ หนักมาก
ช่วงท้าย แต่ยังไม่ท้ายสุด “แบคฮยอน” กลับขึ้นเวทีอีกครั้ง พร้อมความสดใสในลุคคิวท์บอย กับเพลง “Black dreams” ตามด้วย “Betcha” , “Candy” และชวนทุกคนลุคขึ้นมาแดนซ์ด้วยกันในเพลง “Elevator” ท่ามกลางเอลี่บงที่โบกสะบัดอย่างสวยงาม กว่า 2 ชั่วโมงเต็มที่เดินทางกันมา... นอกจากเสียงร้องที่ทรงพลังของหนุ่ม “แบคฮยอน” แล้ว โปรดักชั่นยังไม่ธรรมดา ทั้งฉาก LED ที่พลิ้วไหวตามธีม Reverie และเอฟเฟกต์ไฟ,ควัน,คอนเฟตติ ที่เติมเต็มทุกเพลงให้งดงาม
และที่ขาดไม่ได้คือโปรเจกต์พิเศษ และเซอร์ไพรส์จัดเต็มของเอลี่ไทยตลอด 2 วัน ไม่ว่าจะเป็น เฟรมใส่แท่งไฟ สุดน่ารัก , ป้ายสโลแกน “Welcome To The essence of Home” , “ขอบคุณแบคฮยอนที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นแฟนคลับที่ถูกรักโดยศิลปิน” และ “EXO-L reciprocate your LOVE, it's to do everything for BAEKHYUN” รวมถึงโชว์พลังเอลี่ไทย ร้องเพลงในช่วง ENCORE ทั้ง Cry For Love(วันแรก), Late Night Call(วันที่สอง) ที่ถูกหนุ่มแบคแซว อุ๊ปส์! พูดถึงไม่หยุด , เวฟที่แสนพร้อมเพียง เปลี่ยนฮอลล์คอนเสิร์ตเป็นทะเลแห่งความรักของเอลี่ได้อย่างงดงาม, เท่านั้นไม่พอ ยังมีโปรเจกต์แปลอักษรด้วยกล่องไฟที่โดดเด่น เปลี่ยนบรรยากาศทั้งฮอลล์ให้อบอวลไปด้วยความรัก และเซอร์ไพรส์ VTR ที่แบคฮยอนนั่งดูอย่างตั้งใจ ในขณะที่เหล่าแอ๋วพากันเสียน้ำตา
เข้าสู่ช่วง ENCORE พาร์ตสุดท้ายของคอนเสิร์ต “แบคฮยอน” กลับขึ้นเวทีพร้อมความน่ารักของพร้อพที่ใส่ผม 2 วัน 2 แบบ มีทั้งหมวกไหมพรมทรงกระต่าย(วันแรก) และที่ติดผมน้องกุต่าย(วันที่สอง) โชว์เพลง “No Problem” จากนั้นชวนแฟนๆ ควงเอลี่บงไปด้วยกัน ในเพลง “Garden In The Air”, “Amusement Park” ก่อนปิดท้าย WORLD TOUR คอนเสิร์ตด้วยเพลง “Curtain Call” ปิดฉากความสุขและความทรงจำ ส่งแฟนๆ กลับบ้านพร้อมน้ำตาและรอยยิ้ม ท่ามกลางเสียงร้องและคำสัญญาที่จะรอวัน...พบกันใหม่อีกครั้ง!
