พบกับซีรีส์วาย แนว Sci-fi “A(ir) Moment โอกาส อากาศ” ทาง #ช่อง9กด30

28 กันยายนนี้ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.00 น. ทาง #ช่อง9กด30 พบกับซีรีส์วาย แนวไซไฟ “A(ir) Moment โอกาส อากาศ” ผลิตโดย BiBBiDii Entertainment (บริษัท บิบบิดี้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด) ผลงานการกำกับการแสดงและเขียนบทโดย เดวิด บีแกนเดอร์ พบกับทีมนักแสดงเจน Z เลโอ - พีรพันธ์ จึงเจริญพาณิชย์, เอิร์ธ - ธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล, ดับเบิ้ล - ทัพพ์เทพ จิระประเสริฐกร, เฟิร์ส - กันตภณ ฤทธิ์สุวรรณ พร้อมนักแสดงมากฝีมือระดับ A-list รัดเกล้า อามระดิษ, มะนาว - ศรศิลป์ มณีวรรณ์, ติ๊นา - ศุภนาฎ จิตตลีลา, นิว - นภัสสร สุวรรณานนท์, มัดหมี่ - พิมดาว พานิชสมัย, วิน - ภวัต สิริธีรภัคกุล และ มายด์ - ณภศศิ สุรวรรณ #airmoment