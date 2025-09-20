“Proxie” เกือบถอดใจ!? เผยความลับวงแตก ที่ไม่เคยบอกที่ไหน??

บุก Private Zone ของ 6 หนุ่มสุดฮอตแห่งวง “Proxie” ทั้ง กัน, คิม, โชกุน, กร, อองรี และวิคเตอร์ จากค่าย “ Brothers Music ” ภายใต้การดูแลของ “พี่ติ๊ก เจษฏาภรณ์ ผลดี” ผู้บริหารสุดหล่อตลอดกาล…
โดยวันนี้เรามาเปิดมุมลับจองหนุ่มๆ หลังจากสร้างปรากฏการณ์ “ห้างแตก” กับกระแสซิงเกิลแรก “ Crazylove (รักบ้าบอ) ”จนแฟนๆ กรี๊ดกันทั้งประเทศ วันนี้ “ตีท้ายครัว” จะพาทุกคนไปเจาะโซนลับๆ ของหนุ่มๆ แบบ Exclusive ที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน!
✨ เรียกว่าเปิดใจทุกความรู้สึก ทั้งความยาก ความท้อ การรอคอยเป็นปีๆ ที่เกือบทำให้สมาชิกวง ถอดใจ!!
✨ ตามหาว่าใครคือ “กบฏประจำวง” ที่เพื่อนๆ แซวแรงที่สุด
✨ พร้อมโชว์จัดเต็มทั้ง แดนซ์–ร้อง–เล่นสด ที่ทำให้พิธีกร “พี่ป๋อ” ต้องโดนลากมาแจมโชว์สเต๊ปแบบหมดเหงื่อ
งานนี้บอกเลยว่า สดใส สนุกเกินต้าน …จะเต้น จะเม้าท์ หรือจะฮา ก็หยุดหนุ่มๆ Proxie ไม่ได้แน่นอน! ติดตามความ Exclusive สุดมันส์ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว ”วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 14.15 น. ห้ามพลาด! ทางช่อง 3 กด 33 และชมย้อนหลังได้ทาง YouTube: NGOA TV