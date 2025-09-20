xs
“โก๊ะตี๋” ไม่โสดแล้ว เปิดตัวแฟนใหม่ “น้องใบมิ้นต์” แฮชแท็กหวาน “รักนะรู้มั้ย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สาดความหวานผ่านติ๊กต๊อก จนแฟนๆ เข้ามาเมนต์กันสะเทือน ถามกันสนั่น หลังจาก “โก๊ะตี๋ อารามบอย” เปิดตัวมีความรักครั้งใหม่ ไม่โสดแล้ว โดยหวานใจชื่อว่า “ใบมิ้นต์” พร้อมแฮชแท็กหวาน “รักนะรู้มั้ย” งานนี้โก๊ะตี๋กลับมามีชีวิตชีวา คลั่งรักอีกครั้ง ทำแฟนๆ เมนต์ยินดีด้วยกับความรักที่สดใส
















