“หญิง รฐา” เผยรู้จัก “อ.อุ๋ย” เพราะ “เกรซ” ไม่เคยถูกบังคับซื้อองค์เทพ ดูดวงแค่ไกด์ไลน์

“หญิง รฐา” เผยเส้นทางสายมู รู้จัก “อ.อุ๋ย” เพราะ “เกรซ กาญจน์เกล้า” ยันไม่เคยถูกเรียกเงินค่าองค์เทพ ไม่เคยถูกบังคับซื้อ ลั่นดูดวงแค่ไกด์ไลน์ไม่ใช่การฝากชีวิต เผยเรื่องธุรกิจเคยทำผิดพลาด ปัจจุบันระมัดระวังมากขึ้น รับปีนี้หนักจริง ทั้งเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง - เพื่อนบ้าน ชีวิตไปได้แต่ฮวบฮาบ ต้องดูแลสุขภาพใจ
เป็นนักแสดงอีกคนที่เคยดูดวงกับ “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ” ซึ่งตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวฉาว ถูกแฉหลอกบูชาวัตถุมงคล จนมีผู้เสียหายหลายล้าน งานนี้ “หญิง รฐา โพธิ์งาม” เผยว่า ตนดูดวงแค่ไกด์ไลน์ แต่ไม่ได้ฝากชีวิต พร้อมเผยไม่เคยถูกบังคับให้ซื้อองค์เทพ
“เนี่ยค่ะ คุณเกรซ (กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า) เลยค่ะ เขาพาไปรู้จัก ส่วนตัวหญิงเองเจออาจารย์ปีละประมาณ 2-3 ครั้ง ไม่ได้เจอบ่อย อาจารย์บ้านไกล แต่ว่าเวลามีพิธีวันคเณศ หรือวันอะไรใหญ่ๆ ที่บ้านอาจารย์จะเตรียมของไหว้อลังการ เราก็ขอไปไหว้ด้วย
ส่วนใหญ่ถ้ามีงานอะไรเข้ามา เราอยากรู้ว่ามันควรรับไหม ความเป็นไปได้มีเปอร์เซ็นต์จะได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ หนังเรื่องนั้น ก็มีไปเปิดไพ่ แต่ว่าส่วนใหญ่อาจารย์จะให้องค์มาแล้วแต่เราจะทำบุญ สององค์แรกเราก็ทำบุญไป ประมาณสององค์หลัง ท่านก็บอกไม่ต้องแล้วนะ ท่านคงอยากไปอยู่ด้วย ให้ท่านไปอยู่ด้วยนะ ปีหนึ่งก็เหมือนเกรซ เจอไม่ได้บ่อยมาก”
บอกไม่รู้รายละเอียด ให้อาจารย์อุ๋ยออกมาพูดเองดีกว่า
“หญิงก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะแบบ.. หญิงไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนั้น หญิงคิดว่าทุกคนก็มีเหตุและผลของทุกคนแหละ เดี๋ยวรอให้อาจารย์ออกมาพูดเองดีกว่า เราไม่รู้ดีเทลอะไรเยอะมาก พูดไปเดี๋ยวกลัวเสียรูปความรูปคดี”
ไม่เคยถูกเรียกเงินค่าองค์เทพ
“ไม่เลยค่ะ ครั้งแรกหญิงถามว่าปกติองค์เท่าไหร่ที่ต้องเช่า เราก็รู้ว่าเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หญิงไหว้พระพิฆเนศ เพราะหญิงเป็นสายร้องเล่นเต้น คุณแม่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็ก แม่ชอบอินเดียมาก เราก็นับถือสายฮินดูมาตลอด ส่วนตัวเราชอบองค์ ท่านบอกว่ามาจากอินเดีย เราก็อินเข้าไปอีก แล้วแต่ละองค์เราก็เลือกเอง องค์นี้ถูกชะตานะ เราเลือกเองหมดเลยค่ะ สุดท้ายก็บอกอาจารย์ยังไงดี อาจารย์ก็บอกทำบุญเลย ก็แล้วแต่เรา
เราไปหาอาจารย์ หลักๆ ปีนั้นเป็นปีที่หญิงชง สัก 3-4 ปี ที่แล้ว แล้วก็เริ่มทำงานกับเกรซนี่แหละ เคยเห็นเกรซไป แล้วรู้สึกว่าทำไมเขามีองค์สวยจัง หลักๆ ก็อยากไปได้องค์พระแม่ลักษมี เพราะเห็นว่าองค์ของแม่มาจากอินเดีย องค์สวยดี หญิงเป็นคนชอบองค์ที่สวย วันนั้นเกรซก็เลยบอกว่ามีคิวนะ ไปด้วยกันมั้ย ก็เลยได้เข้าไป ไปกับเกรซ แล้วก็มีเปิดไพ่ดูดวงนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่หญิงจะมีไดเร็กชั่นเลย สมมติหญิงจะทำธุรกิจอันนี้ หญิงทำกับคนนี้ได้ไหม
ถามไว้เป็นไกด์ไลน์ แต่หญิงก็จะมีในใจของตัวเองด้วย คือการดูดวงสำหรับหญิงมันดูแค่เป็นไกด์ไลน์ ปีนี้เศรษฐกิจเป็นยังไง เราควรจะทำอะไร เราควรจะนิ่งหรือไปต่อ แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการตัดสินใจของเรา ก็ต้องเอาการตัดสินใจของเราเป็นหลัก เรื่องของดวงมันก็เป็นเรื่องที่เอามาคิดเสริม แต่ว่าสุดท้ายเราต้องตัดสินใจเองอยู่ดี”
ไม่มีฝากดวง
“ไม่ค่ะ แม่ห่วงมากเรื่องนี้ แม่จะบอกว่าเวลาดูดวงไม่ต้องไปบอกวันเดือนปีเกิดเป๊ะนะ คือวันเดือนปีเกิดมันบอกอยู่แล้ว แต่เวลาตกฟากหญิงแทบจะไม่บอกใคร ก็เลยปลอดภัย หรือบางทีถ้าบอกก็จะไม่บอกเป๊ะ สมมติเกิด 12.03 น. แต่หญิงจะไม่บอกเป๊ะ หญิงจะบอกประมาณช่วงนี้ ดังนั้นจะไม่มีใครได้เลขตกฟากของหญิง”
บอกปีนี้หนักจริง ทั้งเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง เพื่อนบ้าน แต่ยังอยู่ได้
“ปีนี้ปีชง แต่ว่าเท่าที่เช็กมา นี่เขาบอกว่าชงดี คือหญิงเป็นปีหมูทอง ปี 2526 เขาบอกว่าชงดี ก็ดีนะ เราก็รู้สึกว่าปีนี้มันหนักหลายๆ ด้านในเรื่องของเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ว่าเราก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ มีงาน มีซีรีส์ถ่าย มีธุรกิจเรายังดำเนินไปได้ ถึงแม้ว่ามันจะ เฮ้อ ฮวบฮาบหน่อย คือตลาดมาร์เก็ตติ้งออนไลน์สมัยนี้มันยากมากจริงๆ มาร์เก็ตติ้งมันต้องหนักมากจริงๆ เราต้องสู้จริงๆ มันเป็นเรื่องของงบประมาณทั้งนั้นเลย แต่ก็ดีใจที่ยังมีลูกค้าเอ็นดูสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ก็เข้าใจนะในปีนี้มันอาจจะหนักสำหรับทุกคนจริงๆ หญิงก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกได้
ปีชงเราก็แก้ทุกทางค่ะ ปัดไป 2 รอบแล้ว (หัวเราะ) เพราะไม่แน่ใจว่ามันจะปัดแค่ครึ่ง หรือปัดหมด เพราะรอบแรกหญิงไปที่วัดตรงข้ามดิโอสยาม ที่นั่นปังนะ แล้วหญิงก็ปัดแค่นี้ แต่พอไปเจอเพื่อนสาวชาวจีน นางบอกไม่ได้ แกต้องปัดลงอย่างนี้เลย ก็เลยโอเคไปใหม่ หลักๆ ก็ทำบุญเสริมดวง ปล่อยชีวิต ไปซื้อชีวิตปลาหน้าเขียง เราก็ทำในจุดที่เราสบายใจ เป็นปีที่ได้ทำบุญเยอะหน่อย เพราะเราเชื่อว่าการทำบุญอาจจะช่วยลดเคราะห์ไปได้ ถามว่าจะสิ้นปีแล้วยังไม่เจออะไร อย่าพูดไป ห่วงแค่เรื่องสุขภาพ
กลัวไปหมด ก่อนหน้านี้ 2-3 ปีที่แล้ว หญิงวิ่ง ช่วงนั้นบ้าวิ่ง อัดเพซห้าครึ่ง อยากวิ่ง 60 นาที แต่ว่าน้อยกว่า 60 นาที วิ่ง 10 กิโล แล้วก็เหมือนจะวูบหน้าเส้นชัย กลายเป็นนอยด์ ก็เลยต้องมาหาคุณหมอค่ะ มีภาวะความกลัวโมชั่นในการวิ่ง การเต้น มีช่วงหนึ่งที่เต้นเบา รู้สึกกลัวจะล้ม ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอ จริงๆ มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเจอนะ ความกังวล ถ้าเราเก็บไว้ไม่ได้เจอบุคลกรที่สามารถช่วยได้จริงๆ มันก็จะเป็นแผลที่มันเอาออกไม่ได้ อันนี้สำคัญมาก
การดำรงชีวิตของเราในแต่ละวันเราอาจจะไปเจอ โดยเฉพาะยุคนี้บางทีอ่านคอมเมนต์ ไม่ต้องเป็นดาราหรอกแค่คนทั่วไปอ่านข่าวอะไรที่มันกระทบกระเทือนความรู้สึก ขนาดเมื่อวานหญิงนั่งดูติ๊กต๊อก แม่คนจีนที่กางร่ม แล้วลูกวิ่งตามร้องตะโกนตาม แค่นี้มันก็กระทบกระเทือนใจหญิงแล้ว บางทีการเสพสื่ออะไรแบบนี้มากๆ มันก็มีผลนะ อย่านึกว่าเราไถไปแล้วรู้สึกกับมันเราก็ลืม บางทีมันไม่ลืม ก็อยากให้ดูแลสุขภาพ ณ วันนี้ดูแลสุขภาพใจน่าจะเป็นหลักๆ เลย เพราะว่าถ้าใจแข็งแรง สุขภาพร่างกายเราก็แข็งแรงไปด้วย”
เผยเคยทำธุรกิจผิดพลาด ระวังมากขึ้น
“ในการทำงานในฐานะของการทำธุรกิจในพาร์ตต่างๆ ของหญิง ผิดพลาดหญิงก็เคย หมายถึงว่าครั้งก่อนๆ หลายๆ ปี สัก 15 ปีที่แล้ว การจบลงในการทำธุรกิจด้วยกันมันคือการต้องคุยกันนั่นแหละ มันไม่มีใครแฮปปี้หรอกค่ะ ถ้าวันหนึ่งมันเดินทางมาถึงจุดที่ต้องหยุด มันไม่ใครแฮปปี้หรอก เพียงแต่ว่าต้องหันหน้าคุยกันในพาร์ตตัวเองพอใจ แต่ว่าถ้าในปัจจุบันนี้พอเราเคยมีแผลมาแล้ว เรายิ่งต้องระวังตัวมากขึ้น เวลาจะทำธุรกิจกับใคร
หญิงว่าทุกคนแหละเพราะว่าเราไม่ได้เก่งมาทุกอย่าง เราเป็นนักแสดงมาวันหนึ่งมีโอกาสได้ทำธุรกิจ คงมีเรื่องที่ต้องผิดพลาด อาจจะยังไม่ได้เจอคนที่คลิกกันจริงๆ ก็ค่อยๆ เรียนรู้ไป หญิงว่าทุกปัญหาทุกเหตุการณ์มันจะสอนให้เราเติบโตขึ้น แข็งแรงขึ้น และเข้าใจมากขึ้น
เคสที่เราเจอไม่รุนแรงขนาดนี้ มีเรื่องความไม่ชัดเจนของเอกสาร ณ วันนั้นเราก็ไม่โทษฝั่งใครฝั่งหนึ่ง เราก็โทษตัวเราด้วยที่เราอาจจะไม่ละเอียดเองด้วย เราอาจจะปล่อยผ่านในบางครั้ง ถ้าเราเคี่ยวตั้งแต่วันแรก เขาก็คงต้องมีความระมัดระวังกับเรา หรือว่าเราก็คงทำให้มันไม่ได้ง่ายในการที่เขาจะทำร้ายแล้ว แต่เราก็รู้สึกว่าผ่านมาได้ก็ดีแล้ว
แต่ ณ วันนี้ถ้าถามในมุมหญิงนะ จากเหตุการณ์ที่เราเห็น ซึ่งกับน้องเราก็เคยทำงานด้วย ก็อยากให้มองว่าทุกคนก็มี Value เราเป็นดาราก็จริง แต่ว่าในฐานะที่เราทำงานมาร์เก็ตติ้งพีอาร์โปรโมตสินค้าเรา คนจะเห็นว่าซื้อเพราะหญิงเลยนะ แต่อย่าลืมว่าหลังจากคำว่าซื้อเพราะหญิง มันมีการกดซื้อ มันมีการขนสต็อกออกมาวาง มีคนแพ็กของ มีคนคุยกับลูกค้า มีคนดูสต็อกหลังบ้าน มีคนส่งของ
คือทุกคนทำงาน ก็อยากให้แบ่งใจให้กันดีๆ อยากให้เข้าใจในหน้าที่ ทุกคนมี Value ของทุกคน มี Know-how สุดท้ายแล้วก็คุยกันดีๆ จะจบลงกันยังไง ก็อยากให้ทุกฝ่ายสบายใจ หญิงว่าการทำธุรกิจถ้ามันมาถึงจุดๆ หนึ่ง จบแบบยิ้มแย้มมันคงยาก แต่ว่าเอาเท่าที่เราทั้งสองฝ่ายไม่บาดเจ็บทั้งทางใจและทางธุรกิจดีที่สุด หญิงว่าสิ่งหนึ่งเลยแบรนด์มันสร้างมาแล้ว มีลูกค้า มีคนรักในแบรนด์ อาจจะต้องหันไปมองตรงนั้นด้วย คนที่เขาเชื่อในแบรนด์เรา มันเป็นสิ่งสำคัญมากๆ”