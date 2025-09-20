“เมย์ วาสนา” เผยมีเคสหนักกว่า “ดิว” อยู่กัมพูชา เล่าทุกข์คนรวย คนแห่ขอเงิน - บุกออฟฟิศขายที่ จ้างบอดี้การ์ด 6 คน

“เมย์ วาสนา” จบดี “ดิว อริสรา” ได้ของครบ ดิวทยอยคืนเงินตั้งแต่เดือนนี้ แย้มมีคนหนักกว่าดิว เป็นคนสนิทอยู่ฝั่งกัมพูชา มูฟออน ไม่รอเงินคืน เปิดโปรเจกต์ใหม่จนสร้างปรากฎการณ์ 4 เดือนเกือบพันล้าน เผยชีวิตคนรวย คนแห่ขอเงิน บุกออฟฟิศขายที่ ต้องจ้างบอดี้การ์ด โอดถูกปลอมเพจกว่า 80 เพจ เกิดแต่กับหนู!
เรื่องเริ่มคลี่คลายด้วยดี สำหรับ “เมย์ วาสนา อินทะแสง” นักธุรกิจชื่อดัง หลังจากที่เคลียร์ปัญหาหนี้สิน “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” เริ่มลงตัว ก็ลุยเปิดโปรเจกต์ใหม่หาเงินทันที งานนี้เมย์เผยว่าไม่ติดใจดิวแล้ว และหากต้องเจอกันก็เจอได้
“ได้ของกลับมาครบแล้วค่ะ จบสวยงาม แลนด์ดิ้งดี จริงๆ ก็ยังจบไม่ครบ คือจบเรื่อง แต่ยังมีการผ่อนชำระ โดยดิวจะผ่อนชำระ 2 ส่วน ผ่อนทางเมย์ด้วยและทางร้านแบรนด์เนมมันนี่ด้วย กระเป๋าอื่นๆ เขาก็ผ่อนรายเดือน เมย์ก็จ่ายเงินสดให้ร้านแบรนด์เนมมันนี่ไป 1.75 ล้าน และทางแบรนด์เนมมันนี่ก็จ่ายอีก 1.75 ล้าน คือออกคนละครึ่ง ที่เหลือดิวก็จะผ่อนรายเดือนต่อ เดือนละแสนในช่วงแรก และหลังจากนั้นค่อยเพิ่มขึ้น ความรู้สึกที่ได้ของคืน ดีใจ (หัวเราะ) ดีใจจริงๆ เพราะอันนี้ลูกรัก มันเป็นของมูลค่าทางใจ และมันแพงขึ้นไปแล้ว ราคามันไปไกล บางทีมันแตะยากแล้ว ก็ดีใจมาก
กับดิวได้คุยกันตอนงานศพคุณพ่อที่เขามาจัดงาน ก็มีให้กำลังใจ เคลียร์กันเรียบร้อย หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้คุยแล้วค่ะ แล้วน้องก็จะกลับไปฮ่องกง ยังไม่เคยเจอหน้า คือโทรศัพท์คุยกัน มีคุยผ่านพี่เป็ก (สัณณ์ชัย เองตระกูล) มีกรุ๊ปไลน์กันที่ดึงพี่เป๊ก มีดิว มีเมย์และแบรนด์เนมมันนี่ค่ะ”
บอกถ้าต้องเจอก็เจอได้
“เจอได้นะคะ เรื่องให้โอกาสน้อง เอาตรงๆ ถ้าย้อนไปวันแรกมันก็คงไม่เอาแล้วตอนนั้น แต่พอเวลามันผ่านไปแล้วเราก็เข้าใจ สิ่งหนึ่งในตลอดระยะเวลาเส้นทาง คนมันยังไม่มี เขาก็ไม่ได้หนีหาย เขาก็พยายาม แต่พอการสื่อสารผ่านทนายมันก็จบยาก ทนายฝั่งใครก็ต้องให้สิทธิประโยชน์ของลูกความของตัวเองอย่างดีที่สุด อันนี้ก็ไม่ยอม นั่นก็ไม่ยอม ก็จบยาก ถ้าไม่มีใครมาช่วยคุยก็จบยาก เพราะเสียงคนอื่นมันเหมือนเราตีกันหนักมาก แต่ในความเป็นจริงความเสียใจมันเกิดขึ้นจริง รู้สึกเฮิร์ต เหมือนคนอกหัก มันก็ผ่านไปแล้ว แต่ตอนนี้มันเกิดความเข้าใจแล้ว ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรแล้ว และไม่เคยรู้สึกว่าโกรธขนาดนั้น
เขาก็ติดต่อตลอดค่ะ เขาไม่เคยหนีหาย ก็รู้สึกว่ามีความปรารถนาดีให้เขากลับมา ซึ่งเขาก็กลับมาดูแลตัวเอง กลับมาใช้ชีวิต มีชีวิตที่ปกติ”
เริ่มผ่อนเดือนนี้แล้ว
“น่าจะเดือนนี้นะคะ ก็น่าจะ 1-2 ปีนะคะ เป็นเรื่องของทนาย เมย์ไม่ได้ดูเยอะ คิดว่าน่าจะผ่อนแล้วมั้ง ไม่ได้ดูเลย คิดว่าคงไม่น่ามีปัญหา แต่ถ้ามีปัญหาก็เป็นเรื่องของทนายแล้วค่ะ”
เผย “เชน ธนา - ดิว อริสรา” สองเคสรวมกัน เกือบๆ 600 ล้าน แต่มีหนักกว่านี้ คือน้องสนิทที่กัมพูชา ตั้งหน้าลุยโปรเจกต์ สร้างปรากฏการณ์ 4 เดือนเกือบพันล้าน
“โห เยอะนะ ถ้ารวมๆ ก็น่าจะ 500-600 ล้าน ก็คิดว่าก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้คืนนะ ที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือหาใหม่ ฉันจะหาใหม่ นี่เป็นเหตุผลที่มาทำโปรเจกต์นี้ และทำให้เกิดปรากฎการณ์ 4 เดือน 921 ล้าน จะพันแล้ว เมย์ว่ามันคือแรงผลักดันนะ คือไม่เป็นไร ฉันจะหาใหม่ เพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้ว เพราะถ้าเราไปมัวทวงแล้วเขาไม่มี แล้วคนที่ติดก็เป็นคนสนิท คบกันมา 7-8 ปี ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกัน ทำใจไม่ได้
มีหนักกว่าน้องดิวอีก เป็นน้องจากกัมพูชา สนิทกันมากเลย แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็รู้สึกว่าหาใหม่ก่อน ที่เหลือก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมาย ไม่งั้นเราละไม่ได้ คนอื่นก็ตามกระบวนการ ทุกวันนี้ก็ตั้งค่างบเผื่อว่ามันจะสูญ แต่เราก็ต้องไม่ให้มันสูญ”
บอกมีคนบุกมาถึงออฟฟิศ ขายที่ 30 ล้าน แถมเจอคนยืมเงินแบบรายวัน
“เชื่อไหม จากใจเลย เมย์เจออินบ็อกซ์เยอะมากเป็นพันๆ แต่มีเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน คือมีผู้หญิงคนนึงไปหาที่ออฟฟิศนึงที่รัชดาฯ คือเมย์มีหลายออฟฟิศ พนักงานก็บอกว่ามาหาทำไม คุณเมย์ไม่ได้อยู่ที่นี่ นัดไว้ไหมคะ เขาก็บอกว่าไม่ได้นัด เขาบอกว่าเอาที่มาขาย 50 ล้าน เมย์ตกใจมากเลยนะ รู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ งงมาก คือมีเหตุการณ์อย่างนี้เยอะมาก มีมาดักเจอ คนมาขายที่เยอะมากจริงๆ ยังไม่ได้อยากได้ที่ค่ะ (หัวเราะ) เยอะจริงๆ เยอะแบบรายวัน
ใช้คำว่าเป็นคนเอ็กซ์โทรเวิร์ตที่จะกลายเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วตอนนี้ ค่อนข้างมาแปลกๆ เยอะ มาในรูปแบบของการลงทุน ยืมเงิน มาในรูปแบบหนังซีรีส์เยอะเลย ตอนนี้ต้องใจแข็งมาก ดีที่มีคนรอบข้างคอยบอกว่าใจเย็นก่อนนะ รอก่อน คอยขัดกล่อมว่าใจเย็นๆ เพราะสมัยก่อนเป็นคนที่โอเพ่น ด้วยความที่เรามาจากเซลล์ เราก็คุยได้หมด และเป็นคนเวลคัม คิดไม่ดีไม่เป็น ตอนนี้ถ้าชีวิตปกติก็จะมีบอดี้การ์ด 2 คน แต่ถ้าไปงานก็จะ 6 คน
คือเคยเจอเหตุการณ์เยอะมาก อยู่ๆ เดินเข้ามาถึงตัวก็มี เมย์เจอมาหลายแบบหลายอย่าง มาแบบแปลกๆ เจอกล้องติดที่รถก็มีนะ การ์ดเขาไปเจอ ชีวิตไม่ปกติ คือทุกวันนี้มันหาข้อมูลกันได้ง่าย ชีวิตเป็นคนไม่ค่อยระวัง ก็จะลงสตอรี่ปกติ มันก็เซอร์ไพรส์นะ ทำไมเขาไปถึงหน้าออฟฟิศได้ มันใกล้เกินไปหรือเปล่า จนต้องมาปรับออฟฟิศ ต้องเพิ่มอะไรไหม ตอนที่ไปอีเวนต์ก็จะเจอแปลกๆ เยอะ”
อนาคตอยากทำซีรีส์
"จริงๆ เคยคิดอยากจะทำสักเรื่องนะ แต่เราไม่เคยทำด้านนี้มาก่อน ก็มีคนมาถามเยอะ แต่ยังอยากโฟกัสงานปัจจุบันก่อน และถ้าจังหวะเวลาที่โอเคค่อยทำสักอันนึง ในอนาคตอยากทำสักเรื่อง”
ปัดเป็นปัญหาคนรวยถูกยืมเงิน เจอตอนนี้ดีแล้ว
"ไม่นะ (หัวเราะ) เมย์ว่านักธุรกิจหลายๆ คนเจอนะ เมย์ก็เคยเจออะไรระหว่างทางมาเยอะ แต่ 2-3 ปีนี้เจอหนัก ก็ยังรู้สึกว่าเจอตอนนี้ดีแล้ว ถ้าไปเจอตอน 50 อาจจะลุกไม่ขึ้นก็ได้ เขาคงได้เห็นตามข่าวว่าเมย์โดนหลายเคส และมีอีกหลายเคสมากที่โดนมรสุมชีวิตเกี่ยวกับธุรกิจ มันคงภาวะเศรษฐกิจด้วย ถ้าเราไม่แข็งแรงพอก็คงลุกไม่ได้ และยืนมาได้อย่างแข็งแรง
ส่วนฐานเราต้องแข็งแรง เมย์ว่าใจด้วย ต้องยอมที่จะช่างมัน เพราะเห็นบทเรียนจากธุรกิจหลายอย่าง ถ้าเราไม่รู้จักคำว่าช่างเถอะแล้วไปหาเงินใหม่ เงินเก่าเราก็อาจจะไม่ได้ เงินใหม่ก็จะไม่มี ก็ต้องมูฟให้ได้”
บอกเคยโอนให้เด็กหมื่นนึงเพราะสงสาร แต่ชีวิตไม่เป็นสุขอีกเลย แถมถูกทำเพจปลอม 80 เพจ
“ด้วยความเคารพนะคะ คือเมย์เคยพลาดครั้งนึง คือเผลอไปสงสารและโอนเงินให้คนที่ไม่รู้จักที่ดีเอ็มเข้ามา เท่านั้นแหละ อันนี้เตือนทุกคนเลยนะ มันเหมือนแอ็กเคานต์รุมเข้ามาเลย ก็ต้องบล็อก คือเมย์เห็นเป็นเด็กก็สงสารเลยโอนไปหมื่นนึง เท่านั้นแหละชีวิตไม่เป็นสุขเลย มากันเต็มเลย เหมือนเป็นแก๊งมิจฉาชีพ และทุกวันนี้ก็โดนแก๊งมิจฉาชีพทำเพจปลอมไปประมาณ 80 เพจของแบรนด์ เกิดขึ้นแต่กับหนู (หัวเราะ) ด้วยความเคารพจริงๆ มันเป็นกรรมนะ หยุดทำเถอะ มันไม่ดีเลย คนโดนเยอะมาก คนเสียหายเยอะมาก เพิ่งไปหาตำรวจมาเมื่อวาน”
ชีวิตไม่ได้แย่ ยังมีคนให้กินข้าวฟรี
“ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น ไปร้านอาหารมีคนให้กินข้าวฟรีเลย (หัวเราะ) มีพี่ที่น่ารักๆ เขาบอกเราเป็นกำลังใจ เป็นแรงบันดาลใจให้เขามาก เขาบอกไม่คิดเงินนะ ก็ด้วยความเคารพคุณมิจฯ คุณโจรไปทางโน้นเลย อย่าเข้ามาเลย สงสารเถอะ อย่าซ้ำเติมกันเลยนะคะ ด้วยความเคารพ”
