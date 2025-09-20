7 ปีอาถรรพ์! “เพลง - เป๊ก” (ว่าที่) บ่าว-สาวกลัวฝน!?

ยังคงเป็นปริศนาคาใจ ว่าเหตุใด รักที่หวานกันอยู่ดีๆ ถึงขั้นกำหนดพิธีวิวาห์เอาไว้แล้ว ระหว่าง “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” กับ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” ลูกชายคนเล็กนายกฯ คนที่ 32 ของเมืองไทย “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” ถึงได้เกิดอาการสะดุดหัวทิ่ม จากคลั่งรัก แต่อยู่ๆ รูปคู่ก็หายไปจากอินสตาแกรม
“น้องเพลง” ไข่ในหินของ “พ่อเอ๋ - แม่ตู่”
“เพลง ชนม์ทิดา” คือลูกสาวคนเดียวของ “ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย” กับ “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” เจ้าพ่อปากน้ำ นักธุรกิจ นักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล เพลงคือลูกสาวหัวแก้วหัวแหวน ที่พ่อเอ๋-แม่ตู่รักดั่งแก้วตาดวงใจ จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี เกรดสูงถึง 3.95 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้ไปศึกษาต่อด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ University of Westminster ประเทศอังกฤษ เพลงมีความสามารถหลากหลาย เคยเรียนการบิน หลักสูตรการบินเป็นหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล ของหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ (ฝูง 604 กองบิน 6) ปัจจุบันนอกจากเป็นนักแสดง ยังมีธุรกิจที่ได้แรงบันดาลใจจากพ่อ ทำโรงแรมรับฝากรถหรู นำเข้าส่งออกรถหรู
ถึงแม้เพลงจะถูกเลี้ยงมาประคบประหงม ยิ่งกว่าไข่ในหิน แต่ตัวตนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ เป็นที่รักและเอ็นดูแก่ทุกคนที่ได้รู้จักเธอ
“เป๊ก เศรณี” ลูกชายคนเล็ก นายกฯ อนุทิน
เป๊ก เป็นหนุ่มหน้าตาดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก สาขาการบริหารธุรกิจ ที่ Queen Mary University of London เป็นลูกชายคนเล็กของ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหลานของ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าของธุรกิจผู้ก่อตั้งบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่นชอบการออกกำลังกาย มีกีฬาโปรดอย่าง ขับเครื่องบิน, ขี่ม้า, กีฬาทางน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย
โลกเหวี่ยงมาเจอกัน
เป๊ก-เพลง รู้จักกัน จากการแนะนำโดยผู้ใหญ่คนหนึ่งในงานอีเวนต์เดินแบบนาฬิกา ต่างประทับใจกันและกันตั้งแต่วันแรก แต่ทั้งคู่กลับมีชีวิตสวนทางกันตลอดเวลา หากเป๊กโสด เพลงก็จะมีแฟน หากเป๊กมีแฟน เพลงก็จะโสด ทั้งคู่คบหาในฐานะเพื่อนนานหลายปี เป็นเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันทุกวัน แต่มีความหวังดีให้กันเสมอ
ดวงชะตาชีวิตคลาดกันมาตลอด กระทั่งเป๊กโสด เพลงโสด เป๊กจึงตัดสินใจคุยกับเพลง สานสัมพันธ์ด้วยการกล้าชวนไปกินข้าวกันสองต่อสอง แม้เพลงจะขึ้นชื่อว่าพ่อหวงและดุมาก แต่เป๊กใช้ความจริงใจในการเข้าหาเพลง
วันชนะใจ
เพลงเคยเล่าถึงความพยายามของเป๊ก กับการขายขนมจีบตัวเอง คือการนำโพสอิสมาแปะให้เพลงบนรถเพื่อให้กำลังใจ เอาอาหารมาแขวนไว้ให้ตอนแสดงละครเวที ในวันที่ฝนตก เป๊กมานั่งรอถึง 2 ชม. เพื่อถือร่มพาตนเองไปขึ้นรถ แม้จีบไม่ติดใน 4 ปีแรก แต่เป๊กก็ยังไม่ละความพยายาม หอบช่อดอกไม้ให้เพลงในงานกาล่าละครเวที และเก็บดอกไม้ช่อนั้นเอาไว้ รอจังหวะที่จะเอามาใช้อีกครั้ง ในวันที่เพลงเปิดใจให้ตัวเอง
ในที่สุดทุกความพยายามก็ไม่สูญเปล่า เพลงเปิดโอกาสให้เป๊ก หลังฝ่ายชายขอเธอเป็นแฟน เพลงเผยว่าเป๊กรักครอบครัว เติบโตใกล้ชิดปู่ย่าตายายและญาติพี่น้อง ในวันที่เป๊กรักเพลง เป๊กก็พร้อมเทใจรักครอบครัวเพลงไปพร้อมๆ กัน และเป๊กไม่เคยเปลี่ยนไป
เขาคือพื้นที่ปลอดภัย
เป๊กเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเพลง สามารถทำผิดพลาด ไม่ต้องเพอร์เฟกต์ทุกเรื่อง อ่อนแอได้ ไม่ต้องเก่งตลอด เป๊กพร้อมซัปพอร์ตเพลงเสมอ ในวันที่ชีวิตผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก เป๊กก็ไม่เคยซ้ำเติม และหากเป๊กไม่ขอเธอวิวาห์ เธอจะเป็นคนขอเป๊กวิวาห์เอง เพราะอยากให้คุณยายได้เลี้ยงเหลน
คบซ้อน?
ก่อนหน้าคบเพลง เป๊กเคยตกเป็นขี้ปากเรื่องคบซ้อน หลังจากที่เพลงเล่าความประทับใจกับความรักของฝ่ายชาย ที่ตามจีบตนอย่างไม่ย่อท้อนานถึง 6 ปี งานนี้เป๊กโดนโซเชียลขุดแหลกว่าเจ้าตัวคบ “นาตาลี ปณาลี วรุณวงศ์” นางเอกจากละครดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงินมาร่วมปีแล้ว เลิกไม่กี่เดือน ทำไมถึงเปิดตัวคบเพลง ด้านนาตาลีเองยอมรับว่าเหวอ ตอนนั้นทำใจไม่ได้ ชีวิตพัง แต่ทุกอย่างก็เป็นบทเรียน
สองตระกูลดังจะเกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกัน
รักของเพลงและเป๊ก เหมือนซีรีส์สุดโรแมนติก สองตระกูลใหญ่และดังกำลังจะเกี่ยวดอง กลายเป็นทองแผ่นเดียวกัน เป๊กขอเพลงแต่งงานปลายปี 67 มีฤกษ์วิวาห์ในเดือนธ.ค.ปี 68 เป๊กอยากใช้ชีวิตคู่กับเพลง “เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆ วันเพราะเพลง เป็นพลังบวกให้ตลอด 7 ปีที่คบกันมา เรียบง่าย สบายใจ เหนื่อยก็หลับได้อย่างสบายใจ ชีวิตที่มีเพลงมันดีขึ้น มันคือสิ่งที่เรียกว่าความรัก” ทั้งคู่กลายเป็นคู่รักหยินหยาง เติมเต็มกันและกัน เพลงได้ความเป๊ะจากคุณแม่ ขณะที่เป๊กไม่ทำให้ชีวิตเพลงเครียดเกินไป
ในวันที่ทุกคนเตือนว่าพ่อเพลงไม่ธรรมดา แต่เป๊กเชื่อว่าผู้ชายด้วยกันจะมองออกว่าคนที่จะเข้ามาดูแลลูกสาวเป็นยังไง เป๊กบอกว่า “ผมไม่ได้แย่งความรักจากพ่อ แต่ขอเป็นอีกคนที่เข้ามาช่วยดูแลเพลงให้คุณพ่อสบายใจ” จุดนี้ทำให้พ่อเอ๋เปิดใจให้ว่าที่เขยคนนี้ พร้อมๆ กับซื้อใจแม่ตู่ ดูแลทุกคนในครอบครัวอย่างทั่วถึง รักความสะอาด และเนี้ยบ ซึ่งโดนใจตู่ นันทิดา อย่างแรง
ในวันที่พ่อเอ๋ป่วยกะทันหัน พ่อหนู ยังได้พาเพลงนั่งเครื่องบินไปดูใจพ่อเอ๋เป็นครั้งสุดท้าย ตอกย้ำสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสองตระกูล เป๊กอยู่เคียงข้างเพลง สัญญากับพ่อเอ๋จะขอเพลงแต่งงาน จะดูแลเพลงและครอบครัวอย่างดี มั่นใจจะดูแลเพลงตลอดชีวิตได้ รวมทั้งได้เปลี่ยนทะเบียนรถเป็นเลข 28 เพื่อรำลึกถึงพ่อเอ๋ในวันที่จากไป
บ่าวสาวกลัวฝน - ส่อเค้าวิวาห์ล่ม?
จากความหวานที่มีให้กันสม่ำเสมอ จับมือผ่านอาถรรพ์ตัวเลขมาได้ไม่นาน ทุกอย่างเริ่มไม่เหมือนเดิม เป๊กและเพลง ไม่มีรูปคู่หวานๆ กันเหมือนเคย รักเหมือนถูกฟรีซเอาไว้ตั้งแต่เดือนเม.ย. ในเดือน พ.ค. เพลงโพสต์แคปชั่นสื่อถึงอะไรบางอย่าง โดยบอกว่าถึงแม้ข้างนอกดูมั่นคงและมีรอยยิ้ม แต่จริงๆ แล้วเหนื่อยและพยายามประคองทุกอย่างไว้ รวมทั้งในวันเกิดแม่ตู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญ ก็ไม่ปรากฏเป๊กในงาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆ แม้แต่ในวันสำคัญของอนุทิน ที่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวจากเพลงและแม่ตู่ แฟนๆ ต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ถึงแม้ 6 เดือนไร้ความเคลื่อนไหว แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ลบภาพความทรงจำใดๆ ออกจากอินสตาแกรม ซึ่งผิดวิสัยคนเลิกกันไปแล้ว ในขณะที่ยังไร้คำตอบให้สังคม เป๊กกลายเป็นหนุ่มเนื้อหอม ในฐานะลูกชายนายกรัฐมนตรี ส่วนน้องเพลงเดินหน้าใช้ชีวิต พร้อมโพสต์คำคมเตือนตนเสมอให้เลือกรักตัวเอง
อย่างไรก็ตาม รักหรือเลิกยังดูคลุมเครือ ได้รับการบอกเล่าจากผู้ใหญ่ว่าเตรียมให้เพลง-เป๊ก ออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง รวมทั้งวงในที่ได้เผยว่าจริงๆ แล้วทั้งคู่ไม่ได้มีใครเปลี่ยนใจ แต่อาจเหมือนเจ้าสาว-เจ้าบ่าวที่กลัวฝน มีคนชี้เบาะแส ยังเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกัน ท่ามกลางข่าวลือ
ส่วนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ คงต้องรอฟังชัดๆ จากปากทั้งคู่ แต่ที่แน่ๆ ไม่มีคำว่า “ตลอดไป” ที่ยั่งยืน ความรักก็เช่นเดียวกัน...